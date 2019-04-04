Biết được tâm nguyện cuối cùng của Anh Vũ, Hồng Vân xót xa: 'Sao em lại đi trước ba má vậy Vũ'

Hậu trường 04/04/2019 10:13

Đến tận nhà và biết được những tâm nguyện của Anh Vũ trước khi qua đời qua lời kể của người thân, Hồng Vân vô cùng xúc động.

Sau khi kêu gọi quyên góp tiền giúp đưa thi hài Anh Vũ về Việt Nam an nghỉ, hôm qua (3/4), nghệ sĩ Hồng Vân đã đến nhà và trao tận tay gia đình nam nghệ sĩ số tiền gần 700 triệu đồng.

Ngay khi vừa bước vào ngôi nhà đơn sơ của đàn em bạc mệnh, Hồng Vân không cầm được nước mắt vì xúc động. Đặc biệt là lúc trò chuyện với mẹ cùng em gái Anh Vũ và biết được tâm nguyện cuối cùng của đàn em thân thiết.

Biết được tâm nguyện cuối cùng của Anh Vũ, Hồng Vân xót xa: 'Sao em lại đi trước ba má vậy Vũ' - Ảnh 1
Nghệ sĩ Minh Nhí cùng với Hồng Vân đến nhà trao lại số tiền 668 triệu đồng mà đồng nghiệp và khán giả cả nước gửi ủng hộ giúp đưa thi hài của Anh Vũ về nước - Ảnh: FBNV
Biết được tâm nguyện cuối cùng của Anh Vũ, Hồng Vân xót xa: 'Sao em lại đi trước ba má vậy Vũ' - Ảnh 2
Hồng Vân khóc nghẹn khi nghe được tâm nguyện cuối cùng của đồng nghiệp trước khi lìa đời - Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Hồng Vân nghẹn ngào: "Không thể cầm được nước mắt khi đến căn nhà đơn sơ em sống với ba má... má khóc và nói rằng: tâm nguyện của nó là phải sửa được căn nhà cho má mát mẻ và bớt hầm để ba má sống thọ nên show diễn lớn hay nhỏ, trong hay ngoài nước Vũ đều nhận mặc dù sức khỏe không hề tốt... bữa Vũ đi diễn bên Mỹ có hẹn với má là 25/4 con về... má khóc nghẹn và không nói được nữa... bé Dung em gái út nghẹn ngào khóc: Em nói anh thôi sức khỏe không có thì ở nhà có gì ăn nấy đừng ráng nữa vậy đó mà không chịu nghe... cứ muốn sửa nhà cho ba má để ba má sống được lâu hơn...!

Em nghe không Vũ? Vậy sao em lại đi trước ba má vậy Vũ? Mong gặp lại em quá".

Nghe những tâm sự của nghệ sĩ Hồng Vân, người hâm mộ vô cùng xúc động. Dù biết sức khỏe không tốt, nam diễn viên 47 tuổi vẫn cố hết sức để chạy show vì tâm nguyện phải xây lại nhà cho đấng sinh thành, để các cụ được sống thoải mái hơn.

Biết được tâm nguyện cuối cùng của Anh Vũ, Hồng Vân xót xa: 'Sao em lại đi trước ba má vậy Vũ' - Ảnh 3
Hình ảnh cuối cùng của nghệ sĩ Anh Vũ trong chuyến lưu diễn - Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Anh Vũ qua đời đột ngột vào ngày 1/4 khi đang lưu diễn tại Mỹ. Thông tin này khiến công chúng bàng hoàng, xót xa. Hiện gia đình đang hoàn thành mọi thủ tục để đưa anh về Việt Nam an táng.

Tang lễ nghệ sĩ Anh Vũ được tổ chức tại Mỹ trước khi đưa thi hài về VN

Tang lễ nghệ sĩ Anh Vũ được tổ chức tại Mỹ trước khi đưa thi hài về VN

Sau khi gia đình Anh Vũ quyết định ngày giờ tổ chức tang lễ tại Mỹ, đoàn nghệ sĩ hải ngoại sẽ thông báo giờ viếng thăm nam ca sĩ lần cuối tại quận Cam trước khi tiễn đưa anh về Việt Nam.

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