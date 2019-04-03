Là người cùng tham gia chuyến lưu diễn tại Mỹ với nghệ sĩ Anh Vũ, Minh Luân vô cùng sốc khi biết được tin dữ. Được biết, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, nam diễn viên đã lên máy bay gấp nên anh biết tin muộn hơn mọi người.

Hiện tại, bạn bè đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ Anh Vũ qua đời khi đang đi lưu diễn tại Mỹ. Không chỉ các sao Việt mà trên khắp các trang mạng xã hội, khán giả không ngừng bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của người nghệ sĩ tài hoa.

Anh kể: "Chẳng hiểu tại sao hôm nay tôi không ngủ được? không hẳn là trái múi giờ đâu, nhưng không biết có phải vì tôi bàng hoàng khi nghe tin dữ về Anh Vũ hay không...?

Cách đây ít giờ, Minh Luân bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái dài kể lại giấc mơ kỳ lạ đúng đêm nghệ sĩ Anh Vũ qua đời. Nam diễn viên khẳng định chắc chắn không hề bịa chuyện, những điều anh kể lại đều có thật.

Thật lòng em không nói xạo, em cũng không dám đăng tin trên Facebook (chỉ đăng zalo rồi mọi người kêu em đăng chia sẻ) vì em nghĩ sẽ có nhiều người đọc và hiểu sai về em, sẽ cho rằng em thêu dệt thêm mọi chuyện đã rồi.

Nhưng thật sự lúc tối 1/4 nằm ngủ trên máy bay từ Los Angeles về Taipei em đã nghe tiếng Anh Vũ gọi từ rất xa và tiến sát lại gần em. Anh muốn nói với em cái gì đó, trong ánh mắt như cầu khẩn 1 điều gì đó? Muốn nói nhiều thứ nhưng không nói được, miệng cứ lắp bắp rồi khuất xa dần với gương mặt đen sạm, ánh mắt trắng xóa với tròng trắng khác thường và đầu tóc xoăn như sợi mì Ý rồi anh biến mất.

Minh Luân mơ thấy đàn anh với gương mặt đen sạm, ánh mắt trắng xóa và gọi tên mình - Ảnh: Internet

Khi tỉnh giấc tôi cầm ngay chiếc điện thoại nhưng rất tiếc trên máy bay không có internet nên đành chịu... Thường thì khi tới Taipei tôi hay thích shopping lắm nhưng không hiểu sao lại thôi thúc tôi cầm cái phone lên ngay và nhận liền những tin nhắn dữ về Anh Vũ... Tôi bàng hoàng lắm không hiểu vì sao? Chuyện gì đang xảy ra? Thông tin này thật không? Và giấc mơ ấy muốn nói lên điều gì? Tôi hoang mang và khóc ngay lúc ấy...

Khi về đến Việt Nam thì mọi việc đã rõ ràng chứ không phải ngày cá tháng 4... Giờ tôi chỉ biết cầu mong anh hãy yên nghĩ bình an nơi vĩnh hằng nhưng cũng cầu mong anh hãy hiện hình về cho tôi gặp lần nữa, và hãy nói hết những gì cần nói đi Anh Vũ...? Vì tôi và anh không những là anh em cùng sân khấu mà là hơn anh em ruột thịt. Bởi không có anh động viên thì tôi đã về quê lâu rồi từ năm 2007, lúc đó em trượt trong 1 cuộc thi diễn viên điện ảnh triển vọng trong tuyệt vọng.

Nghệ sĩ Anh Vũ có vai trò rất lớn giúp Minh Luân được thành công như hôm nay - Ảnh: FBNV

Anh đã chửi tôi là người ta càng vùi dập em thì em phải mạnh mẽ lên, người ta muốn em về quê thì em phải ở lại Sài Gòn để chứng minh cho họ thấy là em có năng lực, muốn phát triển sự nghiệp. Và em đã làm được, khán giả đã nhớ và biết đến em rồi. Nhưng khi em chưa trọn tình nghĩa và đền đáp thì anh đã đi... đi không lời từ biệt.

Em đã là người em của anh thực thụ, kết nghĩa với Anh Vũ rồi và làm tròn bổn phận của người em đối với anh rồi nhưng sao em vẫn thấy nợ anh ân tình, nợ anh lời chào tạm biệt và nợ anh giây phút ngồi cạnh anh lúc nhắm mắt lìa đời...

Anh Vũ ơi? Tạm biệt anh trai nhé! Và cầu mong anh hãy trở về quê hương, yên nghỉ nơi vĩnh hằng không còn lưu luyến gì nơi trần thế nữa".

Hình ảnh cuối cùng của nghệ sĩ Anh Vũ trong đêm lưu diễn tại Mỹ trước khi trút hơi thở cuối cùng - Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Anh Vũ qua đời vào ngày 1/4 theo giờ địa phương tại quận Cam, bang California (Mỹ). Hiện tại người nhà của nam diễn viên đã sang Mỹ, làm mọi thủ tục để đưa thi thể của anh về an nghỉ nơi quê nhà.