Nghệ sĩ Hồng Vân vô cùng bức xúc khi một số kênh thông tin cố tình đăng nội dung bịa đặt về Anh Vũ để câu view.
- Không ngờ bạn thân Anh Vũ - Leon Vũ lại có mối quan hệ đặc biệt này với con gái Thúy Nga
- Mẹ cố nghệ sĩ Anh Vũ đã khoẻ lại và xuất hiện trong lễ tang con trai
Từ sau khi Anh Vũ qua đời, NSND Hồng Vân liên tục cập nhật hình ảnh và tin tức về người em thân yêu đến công chúng để giúp mọi người có được những thông tin chính xác nhất.
Mới đây, Hồng Vân vừa đăng tải clip cùng ca sĩ Leon Vũ mở hành lý của cố nghệ sĩ Anh Vũ tại sân bay khiến nhiều người xúc động. Đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự tiếc thương, xót xa trước sự ra đi đột ngột của người nghệ sĩ hiền lành, tài hoa.
Thế nhưng, một số kẻ vô lương tâm đã bịa đặt những thông tin thất thiệt nhằm câu view. Điển hình như clip YouTube có tựa đề: "Sốc! Sắp về quê hương đêm qua Anh Vũ lại báo mộng cho Hồng Vân mình bị người khác sát hại". Một người hâm mộ đã chụp lại và gửi cho Hồng Vân.
Ngay dưới phản ánh của khán giả, Hồng Vân bất lực thốt lên: "Trời ơi, vụ gì nữa đây trời". Tiếp đó, nữ nghệ sĩ bức xúc viết: "Ác quá con nhỉ". Nhiều khán giả cũng vô cùng tức giận, kêu gọi đánh sập kênh thông tin bịa đặt này.
Lễ viếng diễn viên hài Anh Vũ sẽ diễn ra trong 3 ngày tại chùa Ấn Quang, TP. Hồ Chí Minh. Sáng mai (12/4), thi thể của nam nghệ sĩ quá cố sẽ được đưa về nghĩa trang Phúc An Viên để an táng.