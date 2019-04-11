Xuất hiện tin đồn Anh Vũ báo mộng nói mình bị sát hại, Hồng Vân phẫn nộ lên tiếng

Hậu trường 11/04/2019 11:05

Nghệ sĩ Hồng Vân vô cùng bức xúc khi một số kênh thông tin cố tình đăng nội dung bịa đặt về Anh Vũ để câu view.

Từ sau khi Anh Vũ qua đời, NSND Hồng Vân liên tục cập nhật hình ảnh và tin tức về người em thân yêu đến công chúng để giúp mọi người có được những thông tin chính xác nhất.

Mới đây, Hồng Vân vừa đăng tải clip cùng ca sĩ Leon Vũ mở hành lý của cố nghệ sĩ Anh Vũ tại sân bay khiến nhiều người xúc động. Đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự tiếc thương, xót xa trước sự ra đi đột ngột của người nghệ sĩ hiền lành, tài hoa.

Xuất hiện tin đồn Anh Vũ báo mộng nói mình bị sát hại, Hồng Vân phẫn nộ lên tiếng - Ảnh 1
Từ lúc thi thể Anh Vũ về đến Việt Nam, mỗi ngày có hàng ngàn khán giả đến chùa thắp hương tiễn biệt anh - Ảnh: Internet
Xuất hiện tin đồn Anh Vũ báo mộng nói mình bị sát hại, Hồng Vân phẫn nộ lên tiếng - Ảnh 2
Nghệ sĩ Hồng Vân luôn túc trực tại lễ tang - Ảnh: Internet

Thế nhưng, một số kẻ vô lương tâm đã bịa đặt những thông tin thất thiệt nhằm câu view. Điển hình như clip YouTube có tựa đề: "Sốc! Sắp về quê hương đêm qua Anh Vũ lại báo mộng cho Hồng Vân mình bị người khác sát hại". Một người hâm mộ đã chụp lại và gửi cho Hồng Vân.

Xuất hiện tin đồn Anh Vũ báo mộng nói mình bị sát hại, Hồng Vân phẫn nộ lên tiếng - Ảnh 3
Hồng Vân tức giận không thốt nên lời trước những thông tin sai sự thật về người em thân thiết - Ảnh: Facebook
Xuất hiện tin đồn Anh Vũ báo mộng nói mình bị sát hại, Hồng Vân phẫn nộ lên tiếng - Ảnh 4
Cư dân mạng vô cùng tức giận trước thông tin bịa đặt, câu view về nam nghệ sĩ bạc mệnh - Ảnh: Facebook

Ngay dưới phản ánh của khán giả, Hồng Vân bất lực thốt lên: "Trời ơi, vụ gì nữa đây trời". Tiếp đó, nữ nghệ sĩ bức xúc viết: "Ác quá con nhỉ". Nhiều khán giả cũng vô cùng tức giận, kêu gọi đánh sập kênh thông tin bịa đặt này.

Lễ viếng diễn viên hài Anh Vũ sẽ diễn ra trong 3 ngày tại chùa Ấn Quang, TP. Hồ Chí Minh. Sáng mai (12/4), thi thể của nam nghệ sĩ quá cố sẽ được đưa về nghĩa trang Phúc An Viên để an táng.

Cuộc điện thoại cuối cùng của Anh Vũ lúc 12h đêm cho diễn viên Đào Vân Anh

Cuộc điện thoại cuối cùng của Anh Vũ lúc 12h đêm cho diễn viên Đào Vân Anh

"Anh Vũ quá trẻ và ra đi giữa lúc còn quá nhiều dự định, mong muốn chưa làm được như anh đã tâm sự với tôi", Đào Vân Anh xúc động kể.

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