Từ sau khi Anh Vũ qua đời, NSND Hồng Vân liên tục cập nhật hình ảnh và tin tức về người em thân yêu đến công chúng để giúp mọi người có được những thông tin chính xác nhất.

Mới đây, Hồng Vân vừa đăng tải clip cùng ca sĩ Leon Vũ mở hành lý của cố nghệ sĩ Anh Vũ tại sân bay khiến nhiều người xúc động. Đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự tiếc thương, xót xa trước sự ra đi đột ngột của người nghệ sĩ hiền lành, tài hoa.