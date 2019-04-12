Nghẹn lòng với mâm cơm cúng Anh Vũ và lời dặn dò của Hồng Vân khi đưa đàn em về đất mẹ

Những dòng tâm sự nghẹn ngào của NSND Hồng Vân gửi đến Anh Vũ trước khi đưa đàn em về nơi an nghỉ cuối cùng khiến fan xót xa.
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Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân rơi nước mắt viết cho Anh Vũ lời vĩnh biệt. Với Hồng Vân và những người đã cùng làm việc với anh tại sân khấu kịch, sự ra đi của anh là nỗi mất mát quá lớn khó thay thế.
"Mâm cơm đêm qua... ngay chỗ em ngồi trang điểm mỗi đêm trước xuất diễn... chớp mắt là đã sáng... chia tay thật rồi Vũ ơi, bạn bè và khán giả mộ điệu của em thật đông... em thật hạnh phúc đúng không nà?... nhớ là khi về được với tổ nghiệp rồi là phải xin tổ phù hộ cho sân khấu luôn sáng đèn nha bé... cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và những người ở lại vẫn phải bươn chải để tồn tại và cuộc sống phải trở lại bình thường, mọi thứ sẽ dần phôi pha nhưng chị nghĩ sân khấu của mình khó quên được em lắm nhất là khi bước vào phòng hóa trang gần 20 năm chỗ ngồi đó là của em mỗi đêm... vĩnh biệt em Vũ của chị. Chị phải trở lại công việc thường ngày rồi, phù hộ cho chị khỏe mạnh nha em", Hồng Vân nghẹn ngào.
Kèm theo đó, nữ nghệ sĩ cũng khiến đồng nghiệp và người hâm mộ không cầm được nước mắt khi chia sẻ mâm cơm cúng Anh Vũ tại sân khấu kịch đêm qua, cùng loạt ảnh mọi người tiễn đưa đàn em về nơi đất mẹ.
Sau 3 ngày làm lễ viếng, sáng nay (12/4), gia đình, bạn bè và người hâm mộ đã cùng nhau tiễn đưa Anh Vũ về với đất mẹ.