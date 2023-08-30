Sao Việt đối đầu căng thẳng với người cũ để giành quyền nuôi con sau ly hôn

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, không ít sao Việt vướng vào những màn đấu tố, tranh chấp giành quyền nuôi con khiến cả showbiz Việt dậy sóng.

Nhật Kim Anh Kể từ thời điểm công bố chuyện ly hôn, Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc không ít lần khiến dân tình dậy sóng vì những màn đấu tố tranh giành quyền nuôi con. Theo đó, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh nhiều lần tiết lộ việc chồng cũ và thậm chí là gia đình chồng ngăn cản không cho cô gặp con trai. Suốt một thời gian dài, Nhật Kim Anh nhiều lần khóc thương vì nỗi nhớ con mà chẳng thể gặp mặt. Ngược lại, phía chồng cũ của nữ ca sĩ này lại hoàn toàn giữ im lặng. Kể từ thời điểm công bố chuyện ly hôn, Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc không ít lần khiến dân tình dậy sóng vì những màn đấu tố tranh giành quyền nuôi con Cho đến cuối tháng 3/2021, Nhật Kim Anh mừng vui thông báo đã giành được quyền nuôi. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên phải để con ở lại nhà nội. Sau đó, cặp đôi đã giải hòa nhờ một câu nói của con trai. Vì vậy, nữ diễn viên đã quyết định vẫn để chồng chăm sóc con và dành thời gian nhiều hơn để vun đắp tình cảm, thường xuyên về Cần Thơ thăm bé.

Hàng loạt những tin nhắn của Nhật Kim Anh cầu xin chồng cũ, để được nói chuyện với con trai nhưng không được hồi đáp Không chỉ vậy, Nhật Kim Anh và chồng cũ cũng không ngần ngại xuất hiện cùng nhau trong những dịp đặc biệt của con trai. Tuy nhiên khi được nhiều người khuyên tái hợp với chồng cũ, Nhật Kim Anh đáp: "Như vậy là đủ vui, hạnh phúc và hoà bình rồi ạ. Nhiều khi hàn gắn lại không được vậy đâu ạ". Hiện tại, Nhật Kim Anh và chồng cũ đã hòa giải. Cả 2 cũng không ngần ngại xuất hiện cùng nhau trong những dịp đặc biệt của con trai Diệp Lâm Anh Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 12/2022, TAND quận 1 (TP.HCM) đã chấp nhận ly hôn giữa hai vợ chồng nữ diễn viên, ca sỹ. Đồng thời, tòa tuyên nữ ca sỹ được quyền nuôi dưỡng con gái còn con trai được giao cho chồng cũ của cô. Tuy nhiên, không đồng ý với phán quyết của tòa, cả Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức đều muốn nuôi cả hai con nên cùng làm đơn kháng cáo.

Phiên tòa phúc thẩm về quyền nuôi con đã phải hoãn nhiều lần vì cả 2 vẫn chưa thống nhất được với nhau Phiên tòa phúc thẩm về quyền nuôi con đã phải hoãn nhiều lần vì cả 2 vẫn chưa thống nhất được với nhau. Hiện tại, Diệp Lâm Anh cho biết không có nhu cầu thoả thuận thêm về việc phân chia tài sản mà chỉ muốn vụ việc nhanh chóng kết thúc để các con có cuộc sống yên bình. Hiện tại, Diệp Lâm Anh cho biết không có nhu cầu thoả thuận thêm về việc phân chia tài sản mà chỉ muốn vụ việc nhanh chóng kết thúc để các con có cuộc sống yên bình Cô cho biết, sau hai phiên tòa ly hôn hồi đầu tháng 7 và tháng 8, cô không thể ngủ, mỗi tối đều nằm ôm con gái Boorin (hơn bốn tuổi). "Phiên tòa kéo dài khiến tôi luôn trong tâm trạng bất an. Sợ khi thức dậy, đón nhận thông tin xấu, hai con không còn ở bên cạnh" - Diệp Lâm Anh cho biết. Hiện vụ ly hôn này vẫn nhận nhiều được nhiều sự chú ý và bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Cô cho biết, sau hai phiên tòa ly hôn hồi đầu tháng 7 và tháng 8, cô không thể ngủ, mỗi tối đều nằm ôm con gái Boorin (hơn bốn tuổi) Gia Bảo - Thanh Hiền Tháng 11/2017, hôn nhân của cặp đôi diễn viên kịch chính thức đi vào hồi kết sau hơn 4 năm gắn bó khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Cả hai có chung một cô con gái tên Grammy và được Thanh Hiền nuôi dưỡng sau khi ly hôn. Tuy nhiên, 2 năm sau đó, nam diễn viên Gia Bảo bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tuyên bố giành lại quyền nuôi con vì lý do "con tôi đang sống trong một môi trường đầy nguy hiểm". Tháng 11/2017, hôn nhân của cặp đôi diễn viên kịch chính thức đi vào hồi kết sau hơn 4 năm gắn bó khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Về phía Gia Bảo, nói về lý do cụ thể dẫn tới quyết định bất ngờ này, nam diễn viên cho biết đây chưa phải thời điểm thích hợp để phanh phui mọi việc. Trước những thông tin trái chiều, Thanh Hiền cũng ẩn ý đáp trả trên trang cá nhân. Nữ diễn viên không nhắc đến chồng cũ nhưng kể lại cách chăm sóc con gái tỉ mỉ và dành cho con nhiều tình yêu thương. Điều này như ngầm khẳng định, cô vẫn là một người mẹ tốt chứ không như lời đồn đoán. 2 năm sau đó, nam diễn viên Gia Bảo bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tuyên bố giành lại quyền nuôi con vì lý do "con tôi đang sống trong một môi trường đầy nguy hiểm" Hậu ly hôn, cả hai có những lời lẽ được cho là vạch mặt đối phương trên mạng xã hội. Vợ ngầm tố chồng là người sống giả tạo, vũ phu, bạo lực. Nhưng đứng trước tin đồn "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" với vợ cũ, Gia Bảo lên tiếng phủ nhận. Hậu ly hôn, cả hai có những lời lẽ được cho là vạch mặt đối phương trên mạng xã hội

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