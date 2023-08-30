Sao Việt đối đầu căng thẳng với người cũ để giành quyền nuôi con sau ly hôn

Hậu trường 30/08/2023 11:23

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, không ít sao Việt vướng vào những màn đấu tố, tranh chấp giành quyền nuôi con khiến cả showbiz Việt dậy sóng.

Nhật Kim Anh

Kể từ thời điểm công bố chuyện ly hôn, Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc không ít lần khiến dân tình dậy sóng vì những màn đấu tố tranh giành quyền nuôi con. Theo đó, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh nhiều lần tiết lộ việc chồng cũ và thậm chí là gia đình chồng ngăn cản không cho cô gặp con trai. Suốt một thời gian dài, Nhật Kim Anh nhiều lần khóc thương vì nỗi nhớ con mà chẳng thể gặp mặt. Ngược lại, phía chồng cũ của nữ ca sĩ này lại hoàn toàn giữ im lặng.

Sao Việt đối đầu căng thẳng với người cũ để giành quyền nuôi con sau ly hôn - Ảnh 1
Kể từ thời điểm công bố chuyện ly hôn, Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc không ít lần khiến dân tình dậy sóng vì những màn đấu tố tranh giành quyền nuôi con

Cho đến cuối tháng 3/2021, Nhật Kim Anh mừng vui thông báo đã giành được quyền nuôi. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên phải để con ở lại nhà nội. Sau đó, cặp đôi đã giải hòa nhờ một câu nói của con trai. Vì vậy, nữ diễn viên đã quyết định vẫn để chồng chăm sóc con và dành thời gian nhiều hơn để vun đắp tình cảm, thường xuyên về Cần Thơ thăm bé. 

Sao Việt đối đầu căng thẳng với người cũ để giành quyền nuôi con sau ly hôn - Ảnh 2
Hàng loạt những tin nhắn của Nhật Kim Anh cầu xin chồng cũ, để được nói chuyện với con trai nhưng không được hồi đáp

Không chỉ vậy, Nhật Kim Anh và chồng cũ cũng không ngần ngại xuất hiện cùng nhau trong những dịp đặc biệt của con trai. Tuy nhiên khi được nhiều người khuyên tái hợp với chồng cũ, Nhật Kim Anh đáp: "Như vậy là đủ vui, hạnh phúc và hoà bình rồi ạ. Nhiều khi hàn gắn lại không được vậy đâu ạ".

Sao Việt đối đầu căng thẳng với người cũ để giành quyền nuôi con sau ly hôn - Ảnh 3
Hiện tại, Nhật Kim Anh và chồng cũ đã hòa giải. Cả 2 cũng không ngần ngại xuất hiện cùng nhau trong những dịp đặc biệt của con trai

Diệp Lâm Anh

Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 12/2022, TAND quận 1 (TP.HCM) đã chấp nhận ly hôn giữa hai vợ chồng nữ diễn viên, ca sỹ. Đồng thời, tòa tuyên nữ ca sỹ được quyền nuôi dưỡng con gái còn con trai được giao cho chồng cũ của cô. Tuy nhiên, không đồng ý với phán quyết của tòa, cả Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức đều muốn nuôi cả hai con nên cùng làm đơn kháng cáo.

Sao Việt đối đầu căng thẳng với người cũ để giành quyền nuôi con sau ly hôn - Ảnh 4
Phiên tòa phúc thẩm về quyền nuôi con đã phải hoãn nhiều lần vì cả 2 vẫn chưa thống nhất được với nhau

Phiên tòa phúc thẩm về quyền nuôi con đã phải hoãn nhiều lần vì cả 2 vẫn chưa thống nhất được với nhau. Hiện tại, Diệp Lâm Anh cho biết không có nhu cầu thoả thuận thêm về việc phân chia tài sản mà chỉ muốn vụ việc nhanh chóng kết thúc để các con có cuộc sống yên bình.

Sao Việt đối đầu căng thẳng với người cũ để giành quyền nuôi con sau ly hôn - Ảnh 5
Hiện tại, Diệp Lâm Anh cho biết không có nhu cầu thoả thuận thêm về việc phân chia tài sản mà chỉ muốn vụ việc nhanh chóng kết thúc để các con có cuộc sống yên bình

Cô cho biết, sau hai phiên tòa ly hôn hồi đầu tháng 7 và tháng 8, cô không thể ngủ, mỗi tối đều nằm ôm con gái Boorin (hơn bốn tuổi). "Phiên tòa kéo dài khiến tôi luôn trong tâm trạng bất an. Sợ khi thức dậy, đón nhận thông tin xấu, hai con không còn ở bên cạnh" - Diệp Lâm Anh cho biết. Hiện vụ ly hôn này vẫn nhận nhiều được nhiều sự chú ý và bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Sao Việt đối đầu căng thẳng với người cũ để giành quyền nuôi con sau ly hôn - Ảnh 6
Cô cho biết, sau hai phiên tòa ly hôn hồi đầu tháng 7 và tháng 8, cô không thể ngủ, mỗi tối đều nằm ôm con gái Boorin (hơn bốn tuổi)

Gia Bảo - Thanh Hiền

Tháng 11/2017, hôn nhân của cặp đôi diễn viên kịch chính thức đi vào hồi kết sau hơn 4 năm gắn bó khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Cả hai có chung một cô con gái tên Grammy và được Thanh Hiền nuôi dưỡng sau khi ly hôn. Tuy nhiên, 2 năm sau đó, nam diễn viên Gia Bảo bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tuyên bố giành lại quyền nuôi con vì lý do "con tôi đang sống trong một môi trường đầy nguy hiểm". 

Sao Việt đối đầu căng thẳng với người cũ để giành quyền nuôi con sau ly hôn - Ảnh 7
Tháng 11/2017, hôn nhân của cặp đôi diễn viên kịch chính thức đi vào hồi kết sau hơn 4 năm gắn bó khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Về phía Gia Bảo, nói về lý do cụ thể dẫn tới quyết định bất ngờ này, nam diễn viên cho biết đây chưa phải thời điểm thích hợp để phanh phui mọi việc. Trước những thông tin trái chiều, Thanh Hiền cũng ẩn ý đáp trả trên trang cá nhân. Nữ diễn viên không nhắc đến chồng cũ nhưng kể lại cách chăm sóc con gái tỉ mỉ và dành cho con nhiều tình yêu thương. Điều này như ngầm khẳng định, cô vẫn là một người mẹ tốt chứ không như lời đồn đoán.

Sao Việt đối đầu căng thẳng với người cũ để giành quyền nuôi con sau ly hôn - Ảnh 8
2 năm sau đó, nam diễn viên Gia Bảo bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tuyên bố giành lại quyền nuôi con vì lý do "con tôi đang sống trong một môi trường đầy nguy hiểm"

Hậu ly hôn, cả hai có những lời lẽ được cho là vạch mặt đối phương trên mạng xã hội. Vợ ngầm tố chồng là người sống giả tạo, vũ phu, bạo lực. Nhưng đứng trước tin đồn "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" với vợ cũ, Gia Bảo lên tiếng phủ nhận.

Sao Việt đối đầu căng thẳng với người cũ để giành quyền nuôi con sau ly hôn - Ảnh 9
Hậu ly hôn, cả hai có những lời lẽ được cho là vạch mặt đối phương trên mạng xã hội
Sau nhiều lần hoãn phiên tòa ly hôn, Diệp Lâm Anh tiết lộ tâm trạng bất an, không thể ngủ được

Sau nhiều lần hoãn phiên tòa ly hôn, Diệp Lâm Anh tiết lộ tâm trạng bất an, không thể ngủ được

Diệp Lâm Anh nói đã viết đơn gửi lên TAND TP.HCM với đề nghị được tuyên kết quả sớm.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhật Kim Anh và Bửu Lộc Diệp Lâm Anh và chồng cũ thanh hiền - gia bảo

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 41 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm