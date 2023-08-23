Sau nhiều lần hoãn phiên tòa ly hôn, Diệp Lâm Anh tiết lộ tâm trạng bất an, không thể ngủ được

Diệp Lâm Anh nói đã viết đơn gửi lên TAND TP.HCM với đề nghị được tuyên kết quả sớm.

Thời gian qua, Diệp Lâm Anh gây chú ý khi vướng tranh chấp quyền nuôi con sau khi ly hôn với chồng cũ. Phiên toà phúc thẩm liên tục bị hoãn lại vì cả 2 vẫn chưa thể thống nhất quyết định cuối cùng. Hiện tại, Diệp Lâm Anh cho biết không có nhu cầu thoả thuận thêm về việc phân chia tài sản mà chỉ muốn vụ việc nhanh chóng kết thúc để các con có cuộc sống yên bình. Phiên toà phúc thẩm vụ ly hôn của Diệp Lâm Anh và chồng cũ liên tục bị hoãn lại vì cả 2 vẫn chưa thể thống nhất quyết định cuối cùng Mới đây nhất, chiều 21/8, xuất hiện trong một sự kiện, người đẹp có những chia sẻ về cuộc ly hôn của mình. Theo đó, cô cho biết, sau hai phiên tòa ly hôn hồi đầu tháng 7 và tháng 8, cô không thể ngủ, mỗi tối đều nằm ôm con gái Boorin (hơn bốn tuổi). "Phiên tòa kéo dài khiến tôi luôn trong tâm trạng bất an. Sợ khi thức dậy, đón nhận thông tin xấu, hai con không còn ở bên cạnh" - Diệp Lâm Anh cho biết.

Đồng thời, Diệp Lâm Anh nói đã viết đơn gửi lên TAND TP.HCM với đề nghị được tuyên kết quả sớm. Việc tòa hoãn tuyên án nhiều lần khiến cô mệt mỏi, không tập trung hoàn toàn vào việc xây dựng cuộc sống. Cô cho biết, sau hai phiên tòa ly hôn hồi đầu tháng 7 và tháng 8, cô không thể ngủ, mỗi tối đều nằm ôm con gái Boorin (hơn bốn tuổi) Trước đó, Diệp Lâm Anh cho biết, cô và chồng cũ đều có nguyện vọng được nuôi cả hai con. Hồi tháng 12 năm ngoái, ở phiên xử sơ thẩm ly hôn tại TAND quận 1, Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái còn con trai ở với bố. Hàng tuần, ca sĩ được đón con trai về ở cùng cô và con gái đến chiều chủ nhật. Tuần tiếp theo, cô sẽ đưa con gái sang nhà nội ở với em trai và bố.

Diệp Lâm Anh cho biết, cô và chồng cũ đều có nguyện vọng được nuôi cả hai con. Hồi tháng 12 năm ngoái, ở phiên xử sơ thẩm ly hôn tại TAND quận 1, Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái còn con trai ở với bố Cô cho rằng các con cần sống với mẹ, đến khi con đủ tuổi quyết định muốn sống với ai: "Tôi khóc khi nghĩ đến cảnh hai đứa nhỏ bị chia cắt. Tôi không muốn thấy cảnh Boorin hàng đêm ngủ với mẹ đều hỏi 'em trai ngủ chưa' hay 'em đang chơi với ai'. Tôi đủ điều kiện chăm sóc hai con nhỏ, muốn được nuôi cả hai". Cô cho rằng các con cần sống với mẹ, đến khi con đủ tuổi quyết định muốn sống với ai Hiện tại, dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng công việc kinh doanh, bán hàng online của Diệp Lâm Anh đang phát triển thuận lợi, thu nhập tốt giúp cô cuộc sống ổn định. Cô dành thời gian chăm sóc con, thi thoảng vào bếp nấu các món ngon cho gia đình. Người đẹp chưa nghĩ đến chuyện tình cảm vì tâm trí dồn hết cho bé Boorin và B.Boy.

Diệp Lâm Anh lo lắng trước câu nói của luật sư về quyền nuôi con, đau lòng chấp nhận một sự thật! Nữ diễn viên cho biết những ngày qua, cô rất bất an trước nỗi sợ phải xa con. Đồng thời hi vọng sau những nỗi đau, bọn trẻ con sẽ có khoảng thời gian yên ổn để trưởng thành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nhieu-lan-hoan-phien-toa-ly-hon-diep-lam-anh-tiet-lo-tam-trang-bat-an-khong-the-ngu-uoc-611495.html