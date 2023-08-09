MỚI: Diệp Lâm Anh vắng mặt trong phiên tòa phúc thẩm giành quyền nuôi con, chồng cũ đến tòa cùng luật sư

Hậu trường 09/08/2023 20:18

Tại phiên tòa chiều nay (9/8), Diệp Lâm Anh vắng mặt vì có lịch trình công việc riêng, Kiwi Ngô Mai Trang là người đại diện cho nữ diễn viên trong phiên tòa này.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 9/8, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TPHCM) mở phiên xét xử phúc thẩm vụ ly hôn giữa diễn viên, ca sĩ Diệp Lâm Anh và chồng cũ là doanh nhân Nghiêm Đức. 

Phiên tòa được xử kín, người thân hai bên và báo chí không được tham dự.

Tại phiên tòa chiều nay, Diệp Lâm Anh không có mặt. Ông Nghiêm Đức đến tòa cùng luật sư.

Theo chia sẻ từ đại diện của Diệp Lâm Anh, cựu người mẫu vắng mặt vì có lịch trình công việc riêng. Diễn viên Kiwi Ngô Mai Trang là người đại diện cho Diệp Lâm Anh, tuy nhiên nữ diễn viên này cũng chỉ ngồi ở phía ngoài, không được tham dự.

Sau một giờ xét xử, HĐXX thông báo tạm dừng phiên tòa để xem xét chứng cứ mới. Thời gian mở lại phiên xử sẽ được thông báo sau.

MỚI: Diệp Lâm Anh vắng mặt trong phiên tòa phúc thẩm giành quyền nuôi con, chồng cũ đến tòa cùng luật sư - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh cùng Kiwi Ngô Mai Trang, luật sư tại phiên tòa ngày 4/8 - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 4/8, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP HCM) mở lại phiên xét xử phúc thẩm vụ án ly hôn tranh chấp quyền nuôi con giữa Diệp Lâm Anh và  doanh nhân Phạm Nghiêm Đức.

Sau hơn 2 giờ xét xử kín, HĐXX thông báo sẽ tạm dừng phiên tòa đến ngày 9/8 để thu thập thêm một số thông tin liên quan.

Đây là lần thứ 2 phiên xử phúc phẩm tạm dừng giữa chừng. Lần đầu được mở hồi tháng 7 vừa qua. Phiên tòa diễn ra trong hơn 1 giờ nhưng cả 2 không thống nhất được quyền nuôi con.

Tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 12/2022, TAND quận 1 (TP HCM) đã chấp nhận yêu cầu thuận tình ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và Phạm Nghiêm Đức.

Theo đó, tòa phán quyết giao con gái cho Diệp Lâm Anh, con trai giao cho ba nuôi dưỡng.

 

Nguyên nhân hoãn phiên tòa giành quyền nuôi con giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ

Nguyên nhân hoãn phiên tòa giành quyền nuôi con giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ

Phiên tòa phúc thẩm vụ án dân sự về việc giải quyết ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con của Diệp Lâm Anh và chồng cũ Nghiêm Đức được diễn ra vào sáng 4/8.

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