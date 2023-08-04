Nguyên nhân hoãn phiên tòa giành quyền nuôi con giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ

Phiên tòa phúc thẩm vụ án dân sự về việc giải quyết ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con của Diệp Lâm Anh và chồng cũ Nghiêm Đức được diễn ra vào sáng 4/8.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Sau 1 tháng tạm hoãn, vào sáng 4/8, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM đã mở lại phiên tòa phúc thẩm bằng hình thức xét xử kín. Cũng trong sáng nay, Diệp Lâm Anh, chồng cũ cùng các luật sư bảo vệ của mình cũng đã có mặt tại toà án để tham dự. Cụ thể, nội dung buổi làm việc sáng nay xoay quanh việc giải quyết quyền nuôi con của cả 2 bên. Sau gần 3 tiếng xét xử, HĐXX thông báo tiếp tục tạm dừng phiên tòa để xác minh một số thông tin mà 2 bên đã trình bày tại phiên tòa hôm nay. Phiên tòa sẽ được tiếp tục vào ngày 9/8.

Diệp Lâm Anh có mặt tại tòa từ sáng sớm - Ảnh: VietNamnet Trước đó, theo thông tin từ VietNamnet, vợ chồng ca sĩ từng trải qua ba lần hòa giải về phân chia tài sản, quyền nuôi con nhưng không thành công. Hồi tháng 12/2022, TAND Quận 1 (TPHCM) đã chấp nhận ly hôn giữa hai vợ chồng nữ diễn viên, ca sĩ. Đồng thời, nữ ca sĩ được quyền nuôi dưỡng con gái, còn con trai được giao cho chồng cũ của cô nuôi dưỡng. Không đồng ý với phán quyết của tòa, cả Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức đều muốn nuôi cả hai con nên cùng làm đơn kháng cáo.

Diệp Lâm Anh (áo nâu) cùng người thân tại phiên tòa sáng 4/8 - Ảnh: Báo Lao Động Diệp Lâm Anh, 34 tuổi, sinh tại Hà Nội. Trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên, cô có sáu năm là thành viên nhóm nhảy Big Toe. Năm 2013, cô giành quán quân chương trình Cuộc đua kỳ thú. Từ khi kết hôn năm 2018, cô ít hoạt động showbiz, chủ yếu kinh doanh cửa hàng trà sữa, thời trang. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz Việt, Diệp Lâm Anh quyết định lên xe hoa cùng chồng đại gia vào năm 2018. Sau 3 năm chung sống, cả 2 đã có cùng nhau 2 con, sau khi sinh, giọng ca sinh năm 1989 cũng dần rời xa giới giải trí và tập trung cho sở thích kinh doanh của mình. Tuy nhiên, thời gian qua, chuyện ly hôn của Diệp Lâm Anh có những diễn biến gây xôn xao trên mạng xã hội. Diệp Lâm Anh nhiều lần lên tiếng làm rõ những thông tin liên quan đến cuộc hôn nhân tan vỡ. Hậu ly hôn, cả Diệp Lâm Anh và chồng cũ đều mong muốn được chăm sóc và nuôi dưỡng 2 con để các bé có thể lớn lên cùng nhau

Trang Khàn công khai động viên Diệp Lâm Anh, ngầm đá đểu chuyện 'chia cắt tình mẫu tử': Là phụ nữ hãy ủng hộ cô ấy! Mới đây trên trang cá nhân, cựu người mẫu Trang Trần đã lên tiếng ủng hộ Diệp Lâm Anh giành quyền nuôi con, đồng thời khẳng định 'Chia cắt tình mẫu tử là điều ác độc nhất!'.

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