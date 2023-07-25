Anh Tuấn 'Phố Trong Làng' xin lỗi sau loạt bình luận bênh vực chồng cũ Diệp Lâm Anh: Mong sự việc kết thúc để không ảnh hưởng đến vợ con

Hậu trường 25/07/2023 08:18

Sau thời gian nhận "bão" chỉ trích từ người hâm mộ vì những bình luận bênh vực chồng cũ Diệp Lâm Anh, mới đây, diễn viên Phạm Anh Tuấn đã lên tiếng xin lỗi.

Tối 8/7, sau khi Diệp Lâm Anh tung đoạn clip mẹ chồng cũ đến gặp Quỳnh Thư để "3 mặt 1 lời", cùng đoạn tin nhắn chứng minh mối quan hệ tình cảm giữa Nghiêm Đức và Quỳnh Thư, phía chồng cũ đã có động thái phản hồi.

Doanh nhân Nghiêm Đức cho biết bản thân không hài lòng với việc Diệp Lâm Anh công khai những hình ảnh, thông tin riêng tư của gia đình lên mạng xã hội vì những việc làm này sẽ ảnh hưởng đến các con.

Giữa ồn ào, nam diễn viên Anh Tuấn - bạn thân của thiếu gia Nghiêm Đức đã bất ngờ lên tiếng bênh vực chồng cũ Diệp Lâm Anh. Theo đó diễn viên phim "Phố trong làng" để lại bình luận dưới bài viết của thiếu gia Nghiêm Đức. 

Anh Tuấn 'Phố Trong Làng' xin lỗi sau loạt bình luận bênh vực chồng cũ Diệp Lâm Anh: Mong sự việc kết thúc để không ảnh hưởng đến vợ con - Ảnh 1
Diễn viên Anh Tuấn

"Cuối cùng thì bạn cũng lên tiếng, đã rất nhiều lần mình muốn khuyên bạn nên lên tiếng để nói ra sự thật, đừng để đến lúc ảnh hưởng tới bố mẹ nhưng chưa có cơ hội. Giờ mọi chuyện đã đi quá xa và dư luận cũng đã bị điều hướng! Cố lên bạn tớ, chỉ mong bố mẹ luôn bình tĩnh trước mọi chuyện để đảm bảo sức khỏe", diễn viên Anh Tuấn viết.

Anh Tuấn 'Phố Trong Làng' xin lỗi sau loạt bình luận bênh vực chồng cũ Diệp Lâm Anh: Mong sự việc kết thúc để không ảnh hưởng đến vợ con - Ảnh 2
Bình luận khiến nam diễn viên nhận bão chỉ trích 

Màn "bênh bạn" của Anh Tuấn ngay lập tức khiến dân tình "không vừa lòng". Đông đảo cư dân mạng để lại bình luận mỉa mai, chế giễu nam diễn viên, cho rằng anh không nên lên tiếng vào thời điểm nhạy cảm như thế. Đồng thời, diễn viên Anh Tuấn cũng không phải người trong cuộc, vì thế những phán xét một chiều như thế sẽ gây ảnh hưởng đến bản thân. Ngay sau đó, Anh Tuấn đã phải xoá bình luận của mình để tránh sự công kích của cư dân mạng. 

Đến mới đây, sau thời gian im ắng, Anh Tuấn đã chính thức lên tiếng về vụ việc, đồng thời xin lỗi CĐM. Cụ thể, nam diễn viên thừa nhận bản thân đã sai khi bàn luận về chuyện gia đình người khác. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng bày tỏ sự đồng cảm về những điều mà Diệp Lâm Anh đã trải qua. 

"Sau tất cả. Chúng ta đều là người đã từng sai, quan trọng là sau những sai lầm, chúng ta biết nhìn nhận và sửa đổi. Tuấn biết, bản thân Tuấn không nên can thiệp vào chuyện riêng của người khác. Tuấn đã có cái nhìn và bài học rất sâu sắc sau sự việc vừa qua.

Lần này Tuấn trở lại nhất định sẽ nỗ lực hơn và cống hiến hơn . Mong mọi người có cái nhìn tích cực và hãy cảm thông cho Tuấn nhé . Xin cảm ơn vì tất cả. 

Anh Tuấn 'Phố Trong Làng' xin lỗi sau loạt bình luận bênh vực chồng cũ Diệp Lâm Anh: Mong sự việc kết thúc để không ảnh hưởng đến vợ con - Ảnh 3
Anh Tuấn lên tiếng xin lỗi

Tuấn đã sai khi can thiệp vào chuyện riêng của người khác, nhưng vợ và hai con nhỏ của Tuấn không hề liên quan đến câu chuyện này. Mong mọi người có góc nhìn rộng lượng hơn, với người phụ nữ sau sinh như vợ của Tuấn để cô ấy được nghỉ ngơi. Kinh tế đang rất khó khăn, ngoài hoạt động nghệ thuật, tôi cũng đang kinh doanh nhà hàng và làm đại diện cho các nhãn hàng, để có thêm thu nhập chăm lo cho các con. Tôi mong sự việc này sẽ nhanh chóng kết thúc, cảm ơn mọi người", Nam diễn viên chia sẻ.

Anh Tuấn 'Phố Trong Làng' xin lỗi sau loạt bình luận bênh vực chồng cũ Diệp Lâm Anh: Mong sự việc kết thúc để không ảnh hưởng đến vợ con - Ảnh 4
Nam diễn viên mong kết thúc mọi chuyện để không ảnh hưởng đến vợ con

Kể từ sau phiên tòa phúc thẩm tranh quyền nuôi con, ồn ào xoay quanh cuộc ly hôn của Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Diệp Lâm Anh đã đăng tải bài viết "vạch trần" chuyện chồng cũ ngoại tình, đồng thời không ngần ngại réo thẳng tên Quỳnh Thư với nhiều tiết lộ động trời.

Anh Tuấn 'Phố Trong Làng' xin lỗi sau loạt bình luận bênh vực chồng cũ Diệp Lâm Anh: Mong sự việc kết thúc để không ảnh hưởng đến vợ con - Ảnh 5
Diệp Lâm Anh có nhiều động thái tố chồng cũ sau khi kết thúc phiên xử phúc thẩm

Về phía Nghiêm Đức, suốt thời gian bị vợ cũ tố, anh có lên tiếng phản bác, song không nhận được sự ủng hộ từ phía dư luận. Riêng Quỳnh Thư, sau 1 thời gian im lặng, gần đây, chân dài cũng trở lại MXH với nhiều hình ảnh chia sẻ cuộc sống đời thường, gần như không bận tâm đến scandal "tiểu tam".

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Từ khóa:   Diệp Lâm Anh Anh Tuấn diễn viên Anh Tuấn Nghiêm Đức

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