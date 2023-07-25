Trước những lời tố từ phía Diệp Lâm Anh, mới đây nhất, Quỳnh Thư tiếp tục có động thái gây chú ý.

Thời gian qua, Diệp Lâm Anh liên tục nhắc thẳng tên Quỳnh Thư liên quan ồn ào ly hôn của mình và chồng thiếu gia Nghiêm Đức. Cụ thể, ngay sau phiên phúc thẩm ly hôn, Diệp Lâm Anh đăng tải đoạn tin nhắn xưng hô "vợ - chồng" của Nghiêm Đức và Quỳnh Thư để khẳng định việc chồng cũ ngoại tình. Không chỉ vậy, nữ diễn viên sau đó còn đăng tải video từng cùng mẹ chồng đi đối chất với Quỳnh Thư khiến dư luận xôn xao. Diệp Lâm Anh liên tục nhắc thẳng tên Quỳnh Thư liên quan ồn ào ly hôn của mình và chồng thiếu gia Nghiêm Đức Chưa dừng lại, Diệp Lâm Anh còn tiết lộ nguồn cơn dẫn đến hôn nhân của cô và chồng cũ trở lại tồi tệ hơn là do Quỳnh Thư không giữ đúng lời hứa khi không trả lại tài sản cho thiếu gia Nghiêm Đức và liên tục gặp mặt chồng cũ dù cô đã nhắc nhở trước đó.

Trước những lời tố từ phía Diệp Lâm Anh, mới đây nhất, Quỳnh Thư tiếp tục có động thái gây chú ý. Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ loạt ảnh check-in sang chảnh trên sân golf kèm theo dòng trạng thái ẩn ý: "Ngoài thời gian chính dành cho công việc kinh doanh, kiếm tiền chứ không kiếm chuyện thì mình còn dành cho việc theo đuổi đam mê là đánh golf. Golf là 1 bộ môn cực kỳ đòi hỏi sự tập trung và đầu tư về thời gian, công sức lẫn tiền bạc". Động thái mới của Quỳnh Thư nhận về nhiều lượt phẫn nộ từ dân mạng Cô ngầm khẳng định không có thời gian rảnh rỗi quan tâm hay tham gia vào những câu chuyện linh tinh thay vào đó là kiếm tiền và tập luyện đam mê đánh golf. Ngay lập tức bài viết này từ nữ người mẫu đã nhận về nhiều lượt tương tác "phẫn nộ" từ cư dân mạng. Ở dưới phần bình luận, khi trò chuyện với những người thân thiết, Quỳnh Thư chia sẻ cô thường xuyên chơi golf trong nhiều ngày vừa qua: "Mấy nay cứ cách ngày là em ra sân nè, mát mẻ vui vẻ không quạu".

Khi được khuyên nên vui tươi hơn, nữ người mẫu thẳng thắn cho biết: "Mà em vẫn luôn như thế nè chị! Không gì có thể làm em lung lay vì cuộc sống em vẫn đang rất tốt ahihi". Khi được khuyên nên vui tươi hơn, nữ người mẫu thẳng thắn cho biết: "Mà em vẫn luôn như thế nè chị! Không gì có thể làm em lung lay vì cuộc sống em vẫn đang rất tốt ahihi". Trước đó, mặc những lời tố của Diệp Lâm Anh, phía Quỳnh Thư có động thái chặn bình luận trên trang cá nhân của mình. Đồng thời, cô cũng không có hay giải thích về việc bị tố ngoại tình này. Cho đến mới đây, tối ngày 18/7, chia sẻ với Ngoisao.net, diễn viên Quỳnh Thư lần đầu cho biết bản thân từng bị ảnh hưởng bởi lùm xùm liên quan tới vợ chồng Diệp Lâm Anh nhưng sau khi mẹ thiếu gia Nghiêm Đức lên tiếng, nhiều người thấu hiểu cho cô. Quỳnh Thư cho hay cô sẽ lên tiếng nói hết mọi chuyện vào một thời điểm khác. Trước đó, Diệp Lâm Anh đăng tải video từng cùng mẹ chồng đi đối chất với Quỳnh Thư - người được cho là "tiểu tam" khiến dư luận xôn xao "Trước đây, tôi bị ảnh hưởng bởi vụ ồn ào ấy nhưng từ lúc mẹ anh Đức lên tiếng và những bằng chứng được đưa ra thì nhiều người đã thấu hiểu, quay lại an ủi, ủng hộ tôi" - Quỳnh Thư chia sẻ. Trước đó, chia sẻ với truyền thông về lùm xùm ly hôn của các con, mẹ chồng cũ của Diệp Lâm Anh tiết lộ nữ diễn viên và con trai bà đã xảy ra mâu thuẫn sâu sắc, sống ly thân 6 tháng trước khi Nghiêm Đức qua lại với người mẫu Quỳnh Thư.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-reo-ten-vao-on-ao-ly-hon-cua-diep-lam-anh-quynh-thu-co-ong-thai-nhon-nho-khien-dan-mang-ong-loat-phan-no-604758.html