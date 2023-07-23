Tiếp tục bị gọi tên là nguồn cơn khiến hôn nhân Diệp Lâm Anh và chồng cũ tồi tệ hơn, phía Quỳnh Thư lập tức có động thái đáp trả?

Ngay sau bài đăng của Diệp Lâm Anh, sáng ngày 23/7, phía Quỳnh Thư đã có động thái mới.

Những ngày qua, sau phiên tòa phúc thẩm tranh quyền nuôi con, ồn ào xoay quanh cuộc ly hôn của Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Bởi ngay sau phiên phúc thẩm ly hôn, Diệp Lâm Anh đã đăng tải bài viết "vạch trần" chuyện chồng cũ ngoại tình. Nữ diễn viên sau đó còn đăng tải video từng cùng mẹ chồng đi đối chất với Quỳnh Thư - người được cho là "tiểu tam" khiến dư luận xôn xao. Những ngày qua, sau phiên tòa phúc thẩm tranh quyền nuôi con, ồn ào xoay quanh cuộc ly hôn của Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Diệp Lâm Anh tiếp tục đăng tải bài viết dài một lần nói hết những thắc mắc của công chúng về ồn ào ly hôn của mình. Theo đó, cô cũng khẳng định: "Không có cuộc chiến truyền thông nào cả và đây là cuộc chiến của một mình tôi. Đây là bài phỏng vấn mà tôi kì vọng là sẽ có thể tạm khép lại câu chuyện ồn ào này. Nó có những thứ mọi người muốn đọc, mọi thứ tôi muốn nói và tôi tin là mình đã nói bằng tất cả cảm xúc thật của mình. Kể cả ghét, hận và yêu. Tôi mong anh Đức sẽ đọc nó với tâm thế của một người từng là chồng của tôi và đang là cha của các con mình".

Diệp Lâm Anh lần nữa nhắc đến tên Quỳnh Thư trong bài đăng mới của mình Đáng chú ý, trong bài viết này, Diệp Lâm Anh lần nữa nhắc đến tên Quỳnh Thư trong bài đăng của mình. Cụ thể, cô nhắc đến những pha đối đáp căng thẳng với Quỳnh Thư trên mạng xã hội trong những ngày qua: "Một người luôn tự nhận bản thân mình tốt đẹp sẽ khó có được cảm tình của mọi người. Chỉ khi dám nhìn nhận sự thật, sửa đổi bản thân và giữ thái độ khiêm tốn thì may ra. Cộng đồng mạng rất thông minh, đánh giá tốt và giờ tôi thấy mọi người đều có lập trường. Không dễ gì những luồng thông tin vô căn cứ có thể dễ dàng bẻ cong sự thật". Ngay sau bài đăng của Diệp Lâm Anh, sáng ngày 23/7, phía Quỳnh Thư đã có động thái mới. Cụ thể, cô chia sẻ hình ảnh bản thân: "Lại vẽ ra một câu chuyện nực cười..." Chưa dừng lại, Diệp Lâm Anh tiết lộ nguồn cơn dẫn đến hôn nhân của cô và chồng cũ trở lại tồi tệ hơn là do Quỳnh Thư không giữ đúng lời hứa khi không trả lại tài sản cho thiếu gia Nghiêm Đức và liên tục gặp mặt chồng cũ dù cô đã nhắc nhở trước đó.

Ngay sau bài đăng của Diệp Lâm Anh, sáng ngày 23/7, phía Quỳnh Thư đã có động thái mới. Cụ thể, cô chia sẻ hình ảnh bản thân: "Lại vẽ ra một câu chuyện nực cười...". Dù không nói rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cư dân mạng cho rằng Quỳnh Thư đang ám chỉ việc bị Diệp Lâm Anh điểm tên trên trang cá nhân. Động thái này của chân dài 8x ngay lập tức khiến dân tình chú ý. Trước đó, Diệp Lâm Anh đăng tải video từng cùng mẹ chồng đi đối chất với Quỳnh Thư - người được cho là "tiểu tam" khiến dư luận xôn xao. Trước đó, mặc những lời tố của Diệp Lâm Anh, phía Quỳnh Thư có động thái chặn bình luận trên trang cá nhân của mình. Đồng thời, cô cũng không có hay giải thích về việc bị tố ngoại tình này. Cho đến mới đây, tối ngày 18/7, chia sẻ với Ngoisao.net, diễn viên Quỳnh Thư lần đầu cho biết bản thân từng bị ảnh hưởng bởi lùm xùm liên quan tới vợ chồng Diệp Lâm Anh nhưng sau khi mẹ thiếu gia Nghiêm Đức lên tiếng, nhiều người thấu hiểu cho cô. Quỳnh Thư cho hay cô sẽ lên tiếng nói hết mọi chuyện vào một thời điểm khác. Quỳnh Thư cho hay cô sẽ lên tiếng nói hết mọi chuyện vào một thời điểm khác "Trước đây, tôi bị ảnh hưởng bởi vụ ồn ào ấy nhưng từ lúc mẹ anh Đức lên tiếng và những bằng chứng được đưa ra thì nhiều người đã thấu hiểu, quay lại an ủi, ủng hộ tôi" - Quỳnh Thư chia sẻ. Trước đó, chia sẻ với truyền thông về lùm xùm ly hôn của các con, mẹ chồng cũ của Diệp Lâm Anh tiết lộ nữ diễn viên và con trai bà đã xảy ra mâu thuẫn sâu sắc, sống ly thân 6 tháng trước khi Nghiêm Đức qua lại với người mẫu Quỳnh Thư.

Diệp Lâm Anh lần nữa gọi tên thẳng tên Quỳnh Thư giữa ồn ào ly hôn, hé lộ chồng cũ đang hẹn hò với 1 Á hậu? Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Diệp Lâm Anh tiếp tục đăng tải bài viết dài một lần nói hết những thắc mắc của công chúng về ồn ào ly hôn của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiep-tuc-bi-goi-ten-la-nguon-con-khien-hon-nhan-diep-lam-anh-va-chong-cu-toi-te-hon-phia-quynh-thu-lap-tuc-co-ong-thai-ap-tra-604386.html