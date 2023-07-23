Diệp Lâm Anh lần nữa gọi tên thẳng tên Quỳnh Thư giữa ồn ào ly hôn, hé lộ chồng cũ đang hẹn hò với 1 Á hậu?

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Diệp Lâm Anh tiếp tục đăng tải bài viết dài một lần nói hết những thắc mắc của công chúng về ồn ào ly hôn của mình.

Những ngày qua, sau phiên tòa phúc thẩm tranh quyền nuôi con, ồn ào xoay quanh cuộc ly hôn của Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Bởi ngay sau phiên phúc thẩm ly hôn, Diệp Lâm Anh đã đăng tải bài viết "vạch trần" chuyện chồng cũ ngoại tình. Sau khi bị vợ cũ đấu tố, Nghiêm Đức đã lên tiếng. Nam doanh nhân thừa nhận về những sai lầm trong thời gian chung sống, đồng thời cũng phản đối việc Diệp Lâm Anh công khai chuyện riêng tư của gia đình lên mạng xã hội.

Những ngày qua, sau phiên tòa phúc thẩm tranh quyền nuôi con, ồn ào xoay quanh cuộc ly hôn của Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Diệp Lâm Anh tiếp tục đăng tải bài viết dài một lần nói hết những thắc mắc của công chúng về ồn ào ly hôn của mình. Theo đó, cô cũng khẳng định: "Không có cuộc chiến truyền thông nào cả và đây là cuộc chiến của một mình tôi. Đây là bài phỏng vấn mà tôi kì vọng là sẽ có thể tạm khép lại câu chuyện ồn ào này. Nó có những thứ mọi người muốn đọc, mọi thứ tôi muốn nói và tôi tin là mình đã nói bằng tất cả cảm xúc thật của mình. Kể cả ghét, hận và yêu. Tôi mong anh Đức sẽ đọc nó với tâm thế của một người từng là chồng của tôi và đang là cha của các con mình".

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Diệp Lâm Anh tiếp tục đăng tải bài viết dài một lần nói hết những thắc mắc của công chúng về ồn ào ly hôn của mình Bà mẹ 2 con Diệp Lâm Anh cho biết, tình trạng bản thân hiện không ổn, thường xuyên nổi nóng, cảm thấy thất vọng và lo lắng. Khi được hỏi suy nghĩ gì về chồng, cô cho biết: "Tôi luôn hi vọng anh Đức sẽ tốt lên. Nói thật lòng, anh Đức là người thông minh và có khả năng, tôi có nhìn thấy điều đó ở anh và luôn muốn cố gắng. Tiếc là sau khi về chung nhà thì anh chọn một lối sống không phù hợp để trở thành một gia đình. Nhưng tôi biết anh ấy hoàn toàn có thể tốt hơn nữa, thành công hơn nữa và tôi luôn muốn nhìn thấy điều đó trong tương lai. Đến tận thời điểm hiện tại, tôi vẫn suy nghĩ như thế. Tôi chỉ nghĩ 1 điều: Tôi luôn muốn con mình có quyền tự hào về cha. Anh Đức sẽ làm được điều đó, anh ấy hoàn toàn có thể nếu anh ấy thực sự hiểu bản thân mình như thế nào".

Bà mẹ 2 con Diệp Lâm Anh cho biết, tình trạng bản thân hiện không ổn, thường xuyên nổi nóng, cảm thấy thất vọng và lo lắng Ngoài nhắc về chồng cũ, Diệp Lâm Anh còn gây chú ý khi lần nữa nhắc đến tên Quỳnh Thư trong bài đăng của mình. Cụ thể, cô nhắc đến những pha đối đáp căng thẳng với Quỳnh Thư trên mạng xã hội trong những ngày qua: "Một người luôn tự nhận bản thân mình tốt đẹp sẽ khó có được cảm tình của mọi người. Chỉ khi dám nhìn nhận sự thật, sửa đổi bản thân và giữ thái độ khiêm tốn thì may ra. Cộng đồng mạng rất thông minh, đánh giá tốt và giờ tôi thấy mọi người đều có lập trường. Không dễ gì những luồng thông tin vô căn cứ có thể dễ dàng bẻ cong sự thật". Chưa dừng lại, Diệp Lâm Anh tiết lộ nguồn cơn dẫn đến hôn nhân của cô và chồng cũ trở lại tồi tệ hơn là do Quỳnh Thư không giữ đúng lời hứa khi không trả lại tài sản cho thiếu gia Nghiêm Đức và liên tục gặp mặt chồng cũ dù cô đã nhắc nhở trước đó. Diệp Lâm Anh tiết lộ nguồn cơn dẫn đến hôn nhân của cô và chồng cũ trở lại tồi tệ hơn là do Quỳnh Thư không giữ đúng lời hứa khi không trả lại tài sản cho thiếu gia Nghiêm Đức và liên tục gặp mặt chồng cũ dù cô đã nhắc nhở trước đó Cuối lời, Diệp Lâm Anh nhắn gửi đến chồng cũ sẽ dừng lại mọi thứ, nếu chồng cũ không "tấn công" cô. Không những thế, cô cũng khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ chồng cũ đang hẹn hò với 1 Á hậu sau khi chia tay Quỳnh Thư: "Tôi có nghe nhiều thông tin anh Đức cặp kè với 1 Á hậu khác. Tuy nhiên hiện nay tôi không đủ trí nhớ và sức lực để quan tâm đến những người tình của anh ấy". Trước khi ly hôn, Diệp Lâm Anh có mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng Hiện bài viết của Diệp Lâm Anh nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng. Trước đó trong những chia sẻ từ phía Nghiêm Đức, anh cho biết có mối quan hệ với Quỳnh Thư khi đã ly thân với Diệp Lâm Anh. Tuy nhiên ở phiên tòa xét xử ly hôn, thiếu gia này lại khẳng định chỉ là bạn bè với Quỳnh Thư. Ở phiên tòa xét xử ly hôn, chồng cũ khẳng định chỉ là bạn bè với Quỳnh Thư. Diệp Lâm Anh sau đó đăng tải video từng cùng mẹ chồng đi đối chất với Quỳnh Thư khiến dư luận xôn xao Diệp Lâm Anh sau đó đăng tải video từng cùng mẹ chồng đi đối chất với Quỳnh Thư khiến dư luận xôn xao. Hiện tại Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức đang trong quá trình tranh chấp quyền nuôi con. Đôi bên đều muốn được chăm sóc cả hai bé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diep-lam-anh-lan-nua-goi-ten-thang-ten-quynh-thu-giua-on-ao-ly-hon-he-lo-chong-cu-ang-hen-ho-voi-1-a-hau-604353.html