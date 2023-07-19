Quỳnh Thư lần đầu lên tiếng về ồn ào 'tiểu tam': 'Từ lúc mẹ anh Đức lên tiếng... nhiều người đã thấu hiểu, quay lại an ủi, ủng hộ tôi'

"Trước đây, tôi bị ảnh hưởng bởi vụ ồn ào ấy nhưng từ lúc mẹ anh Đức lên tiếng và những bằng chứng được đưa ra thì nhiều người đã thấu hiểu, quay lại an ủi, ủng hộ tôi" - Quỳnh Thư chia sẻ.

Diễn viên Quỳnh Thư lần đầu cho biết bản thân từng bị ảnh hưởng bởi lùm xùm liên quan tới vợ chồng Diệp Lâm Anh nhưng sau khi mẹ thiếu gia Nghiêm Đức lên tiếng, nhiều người thấu hiểu cho cô

Trước đó, chia sẻ với truyền thông về lùm xùm ly hôn của các con, mẹ chồng cũ của Diệp Lâm Anh tiết lộ nữ diễn viên và con trai bà đã xảy ra mâu thuẫn sâu sắc, sống ly thân 6 tháng trước khi Nghiêm Đức qua lại với người mẫu Quỳnh Thư.

Ngoài việc bị chỉ trích là người thứ ba, mới đây Quỳnh Thư còn vướng tin đồn sử dụng chất kích thích. Về điều này, nữ diễn viên phản hồi: "Tôi nghĩ lúc đó người ta đang tung tin anh Đức dùng chất cấm để khiến anh mất quyền nuôi con nên tiện thể kéo cả tôi vào vụ lùm xùm này luôn. Đoạn tin nhắn được cho là cuộc trò chuyện giữa tôi với anh Đức không phải thật. Bây giờ cứ tạo ra một cái tin nhắn như thế, dùng hình tôi làm ảnh đại diện rồi bảo đó chính là tôi thì dễ lắm, ai chả làm được, trên mạng kiểu như thế rất nhiều" - Quỳnh Thư nói.

Ngoài việc bị chỉ trích là người thứ ba, mới đây Quỳnh Thư còn vướng tin đồn sử dụng chất kích thích

Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn cho hay, sáng 18/7, cô vừa đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM hiến máu. Quỳnh Thư cảm thấy may mắn bởi nhờ hoạt động định kỳ này, cô vô tình được giải oan. Bởi theo quy định, những người dùng chất kích thích không thuộc trường hợp được tham gia hiến máu. Máu của người hiến phải được xét nghiệm kỹ lưỡng, xác định không có chất kích thích mới có thể truyền cho bệnh nhân.

Nữ diễn viên cho hay, sáng 18/7, cô vừa đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM hiến máu. Quỳnh Thư cảm thấy may mắn bởi nhờ hoạt động định kỳ này, cô vô tình được giải oan

"Từ mấy năm nay, đều đặn cứ ba, bốn tháng tôi lại đi hiến máu một lần. Khi máu của tôi được truyền cho bệnh nhân nào đó xong bệnh viện thường gửi thư cảm ơn. Lần này tôi mới hiến xong thì nhận được thư cảm ơn từ bệnh viện cho hay số máu tôi cho từ hồi tháng Ba đã có người nhận. Bác sĩ khuyên khoảng cách giữa các lần hiến từ ba đến bốn tháng là ổn" - Quỳnh Thư nói.

Cư dân mạng đặt nghi vấn Diệp Lâm Anh 'đá xéo' Quỳnh Thư

Trước lời phủ nhận về việc sử dụng chất cấm của Quỳnh Thư, mới đây, rạng sáng ngày 19/7, Diệp Lâm Anh có đăng tải thông tin việc hiến máu sẽ phát hiện được các chất gây nghiện trong cơ thể, tuy nhiên còn phụ thuộc vào thời gian sử dụng hoặc loại chất sử dụng.

Dù không nhắc đích danh ai, tuy nhiên cư dân mạng đặt nghi vấn rất có thể Diệp Lâm Anh đang "đá xéo" Quỳnh Thư. Hiện tại, vụ ly hôn của Diệp Lâm Anh vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm và bàn luận sôi nổi từ phía cộng đồng mạng.