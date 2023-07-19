Quỳnh Thư lần đầu lên tiếng về ồn ào 'tiểu tam': 'Từ lúc mẹ anh Đức lên tiếng... nhiều người đã thấu hiểu, quay lại an ủi, ủng hộ tôi'

Mối quan hệ của Quỳnh Thư và Nghiêm Đức đã gây xôn xao kể từ cuối năm 2021, khi hai người nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện bên nhau.
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Những ngày qua, vụ lùm xùm ly hôn của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức một lần nữa chiếm sóng dư luận. Đặc biệt, sau phiên tòa phúc thẩm ly hôn ngày 5/7, Diệp Lâm Anh liên tục có bài đăng chia sẻ trên trang cá nhân gọi thẳng tên người mẫu Quỳnh Thư vì mối quan hệ "mập mờ" với chồng cũ của mình là Nghiêm Đức. Diệp Lâm Anh viết: "Tại phiên tòa anh nói: 'Tôi và Quỳnh Thư chỉ là bạn'. Anh Đức nói tôi có bằng chứng thì công khai đi. Bạn mà gọi nhau là 'vợ - chồng'. Là bạn dữ chưa?".
Thực tế, mối quan hệ của Quỳnh Thư và Nghiêm Đức đã gây xôn xao kể từ cuối năm 2021, khi hai người nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện bên nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên Diệp Lâm Anh chính thức chỉ mặt điểm tên đối phương trên trang cá nhân của mình. Diệp Lâm Anh còn tung đoạn clip mẹ chồng cũ đi cùng mình đến đối chất với Quỳnh Thư về mối quan hệ với Nghiêm Đức.
Trước những lời tố của Diệp Lâm Anh, phía Quỳnh Thư có động thái chặn bình luận trên trang cá nhân của mình. Đồng thời, cô cũng không có hay giải thích về việc bị tố ngoại tình này. Quỳnh Thư bị cho là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của chàng thiếu gia 9X và Diệp Lâm Anh. Cô nhận nhiều chỉ trích, phản ứng tiêu cực từ khán giả nhưng vẫn giữ im lặng.
Cho đến mới đây, tối ngày 18/7, chia sẻ với Ngoisao.net, diễn viên Quỳnh Thư lần đầu cho biết bản thân từng bị ảnh hưởng bởi lùm xùm liên quan tới vợ chồng Diệp Lâm Anh nhưng sau khi mẹ thiếu gia Nghiêm Đức lên tiếng, nhiều người thấu hiểu cho cô. Quỳnh Thư cho hay cô sẽ lên tiếng nói hết mọi chuyện vào một thời điểm khác.
"Trước đây, tôi bị ảnh hưởng bởi vụ ồn ào ấy nhưng từ lúc mẹ anh Đức lên tiếng và những bằng chứng được đưa ra thì nhiều người đã thấu hiểu, quay lại an ủi, ủng hộ tôi" - Quỳnh Thư chia sẻ.
Trước đó, chia sẻ với truyền thông về lùm xùm ly hôn của các con, mẹ chồng cũ của Diệp Lâm Anh tiết lộ nữ diễn viên và con trai bà đã xảy ra mâu thuẫn sâu sắc, sống ly thân 6 tháng trước khi Nghiêm Đức qua lại với người mẫu Quỳnh Thư.
Ngoài việc bị chỉ trích là người thứ ba, mới đây Quỳnh Thư còn vướng tin đồn sử dụng chất kích thích. Về điều này, nữ diễn viên phản hồi: "Tôi nghĩ lúc đó người ta đang tung tin anh Đức dùng chất cấm để khiến anh mất quyền nuôi con nên tiện thể kéo cả tôi vào vụ lùm xùm này luôn. Đoạn tin nhắn được cho là cuộc trò chuyện giữa tôi với anh Đức không phải thật. Bây giờ cứ tạo ra một cái tin nhắn như thế, dùng hình tôi làm ảnh đại diện rồi bảo đó chính là tôi thì dễ lắm, ai chả làm được, trên mạng kiểu như thế rất nhiều" - Quỳnh Thư nói.
Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn cho hay, sáng 18/7, cô vừa đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM hiến máu. Quỳnh Thư cảm thấy may mắn bởi nhờ hoạt động định kỳ này, cô vô tình được giải oan. Bởi theo quy định, những người dùng chất kích thích không thuộc trường hợp được tham gia hiến máu. Máu của người hiến phải được xét nghiệm kỹ lưỡng, xác định không có chất kích thích mới có thể truyền cho bệnh nhân.
"Từ mấy năm nay, đều đặn cứ ba, bốn tháng tôi lại đi hiến máu một lần. Khi máu của tôi được truyền cho bệnh nhân nào đó xong bệnh viện thường gửi thư cảm ơn. Lần này tôi mới hiến xong thì nhận được thư cảm ơn từ bệnh viện cho hay số máu tôi cho từ hồi tháng Ba đã có người nhận. Bác sĩ khuyên khoảng cách giữa các lần hiến từ ba đến bốn tháng là ổn" - Quỳnh Thư nói.
Trước lời phủ nhận về việc sử dụng chất cấm của Quỳnh Thư, mới đây, rạng sáng ngày 19/7, Diệp Lâm Anh có đăng tải thông tin việc hiến máu sẽ phát hiện được các chất gây nghiện trong cơ thể, tuy nhiên còn phụ thuộc vào thời gian sử dụng hoặc loại chất sử dụng.
Dù không nhắc đích danh ai, tuy nhiên cư dân mạng đặt nghi vấn rất có thể Diệp Lâm Anh đang "đá xéo" Quỳnh Thư. Hiện tại, vụ ly hôn của Diệp Lâm Anh vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm và bàn luận sôi nổi từ phía cộng đồng mạng.