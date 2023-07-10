Đường tình duyên ồn ào của 'chân dài' Quỳnh Thư: Vướng tin đồn là 'tiểu tam', cặp kè từ đại gia đến cầu thủ nổi tiếng

Nữ người mẫu thường xuyên vấp phải những tin đồn tình ái không mấy hay ho, từng là đề tài rôm rả của dư luận.

Quỳnh Thư sinh năm 1989, được biết đến là người mẫu, diễn viên hoạt động ở TP.HCM. Cô từng ghi dấu ấn với khán giả qua các bộ phim truyền hình như Sóng xô lẽ phải, Cô nàng bất đắc dĩ, Sắc đẹp và danh vọng, Vũ khí sắc đẹp... Không sở hữu chiều cao quá nổi bật nhưng Quỳnh Thư vẫn ghi điểm với người đối diện bởi nhan sắc yêu kiều khi có vóc dáng tròn đầy gợi cảm, đường nét sắc sảo và đặc biệt là đôi mắt có hồn. Quỳnh Thư ghi điểm với người đối diện bởi nhan sắc yêu kiều khi có vóc dáng tròn đầy gợi cảm Quỳnh Thư từng là "gà cưng" một thời của Vũ Khắc Tiệp và là người mẫu đắt giá tại các show diễn thời trang. Và chính nhờ sự kết nối với ông bầu mà cô và Ngọc Trinh trở nên thân thiết, xem nhau như tri kỷ khi gắn bó với nhau hơn 15 năm qua. Cả hai luôn xuất hiện, giúp đỡ mỗi khi đối phương cần.

Nữ người mẫu có mối quan hệ tốt với Ngọc Trinh Về chuyện đời tư, năm 2012, cô lần đầu công khai hẹn hò với một đại gia ngành giải trí, nhà hàng, xuất nhập khẩu có tiếng ở Sài Gòn. Thời điểm ấy, họ đã yêu nhau được khoảng 2 năm. Tuy nhiên đến cuối 2014, Quỳnh Thư lên tiếng xác nhận đã "đường ai nấy đi" với nửa kia. Năm 2012, cô lần đầu công khai hẹn hò với một đại gia ngành giải trí, nhà hàng, xuất nhập khẩu có tiếng ở Sài Gòn Sau đó 1 năm, Quỳnh Thư tìm được hạnh phúc mới bên một vị đại gia giấu mặt khác ở Hà Nội. Thời điểm đó, Quỳnh Thư bị bủa vây vào tin đồn là "kẻ thứ ba" phá hoại gia đình của người khác. Tuy nhiên nữ diễn viên kiên quyết phủ nhận và mối tình này cũng chỉ kéo dài được thời gian ngắn là chấm dứt. Kể từ đó, Quỳnh Thư dần kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm.

Khoảnh khắc Quỳnh Thư và Doãn Tuấn - chồng cũ Quỳnh Nga sánh đôi bên nhau nhân dịp cuối tuần Tháng 7/2020, MXH rầm rộ khoảnh khắc Quỳnh Thư và Doãn Tuấn - chồng cũ Quỳnh Nga sánh đôi bên nhau nhân dịp cuối tuần. Trước đó, cả 2 đã lộ hình ảnh kề vai bá cổ cực thân thiết trong chuyến du lịch cùng hội bạn thân. Điều này làm dấy lên nghi vấn cả 2 đang hẹn hò. Tháng 6/2021, cư dân mạng lại xôn xao trước thông tin Quỳnh Thư và cầu thủ Tiến Linh đang có mối quan hệ tốt đẹp. Netizen cũng soi ra TikTok cầu thủ Tiến Linh thời điểm ấy chỉ theo dõi ba tài khoản, trong đó có hai tài khoản liên quan đến ăn uống, người còn lại là Quỳnh Thư. Cả 2 cũng thường xuyên đăng tải dòng trạng thái nhằm "thả thính" ai đó lên trang cá nhân trong thời gian vướng tin đồn hẹn hò. Tháng 6/2021, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Quỳnh Thư và cầu thủ Tiến Linh Không những vậy, thời điểm đó Tiến Linh và đội tuyển bóng đá Việt Nam có nhiều trận đấu quốc tế và Quỳnh Thư cũng gây chú ý khi quan tâm bóng đá hơn trước. Dù vậy, không lâu sau đó, Tiến Linh nhanh chóng hủy theo dõi Quỳnh Thư, còn nữ diễn viên từ chối bàn luận nghi vấn tình cảm này. Quỳnh Thư từng khẳng định phụ nữ dù không có bạn trai cũng phải sống như một nữ hoàng Quỳnh Thư từng khẳng định phụ nữ dù không có bạn trai cũng phải sống như một nữ hoàng. Người đẹp tiết lộ cô chi tiền lên đến gần 1 tỉ đồng cho việc chăm sóc bản thân và đi du lịch.

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