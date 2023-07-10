Đường tình duyên ồn ào của 'chân dài' Quỳnh Thư: Vướng tin đồn là 'tiểu tam', cặp kè từ đại gia đến cầu thủ nổi tiếng

Hậu trường 10/07/2023 09:47

Nữ người mẫu thường xuyên vấp phải những tin đồn tình ái không mấy hay ho, từng là đề tài rôm rả của dư luận.

Quỳnh Thư sinh năm 1989, được biết đến là người mẫu, diễn viên hoạt động ở TP.HCM. Cô từng ghi dấu ấn với khán giả qua các bộ phim truyền hình như Sóng xô lẽ phải, Cô nàng bất đắc dĩ, Sắc đẹp và danh vọng, Vũ khí sắc đẹp... Không sở hữu chiều cao quá nổi bật nhưng Quỳnh Thư vẫn ghi điểm với người đối diện bởi nhan sắc yêu kiều khi có vóc dáng tròn đầy gợi cảm, đường nét sắc sảo và đặc biệt là đôi mắt có hồn. 

Đường tình duyên ồn ào của 'chân dài' Quỳnh Thư: Vướng tin đồn là 'tiểu tam', cặp kè từ đại gia đến cầu thủ nổi tiếng - Ảnh 1
Quỳnh Thư ghi điểm với người đối diện bởi nhan sắc yêu kiều khi có vóc dáng tròn đầy gợi cảm

Quỳnh Thư từng là "gà cưng" một thời của Vũ Khắc Tiệp và là người mẫu đắt giá tại các show diễn thời trang. Và chính nhờ sự kết nối với ông bầu mà cô và Ngọc Trinh trở nên thân thiết, xem nhau như tri kỷ khi gắn bó với nhau hơn 15 năm qua. Cả hai luôn xuất hiện, giúp đỡ mỗi khi đối phương cần.

Đường tình duyên ồn ào của 'chân dài' Quỳnh Thư: Vướng tin đồn là 'tiểu tam', cặp kè từ đại gia đến cầu thủ nổi tiếng - Ảnh 2
Nữ người mẫu có mối quan hệ tốt với Ngọc Trinh

Về chuyện đời tư, năm 2012, cô lần đầu công khai hẹn hò với một đại gia ngành giải trí, nhà hàng, xuất nhập khẩu có tiếng ở Sài Gòn. Thời điểm ấy, họ đã yêu nhau được khoảng 2 năm. Tuy nhiên đến cuối 2014, Quỳnh Thư lên tiếng xác nhận đã "đường ai nấy đi" với nửa kia.

Đường tình duyên ồn ào của 'chân dài' Quỳnh Thư: Vướng tin đồn là 'tiểu tam', cặp kè từ đại gia đến cầu thủ nổi tiếng - Ảnh 3
Năm 2012, cô lần đầu công khai hẹn hò với một đại gia ngành giải trí, nhà hàng, xuất nhập khẩu có tiếng ở Sài Gòn

Sau đó 1 năm, Quỳnh Thư tìm được hạnh phúc mới bên một vị đại gia giấu mặt khác ở Hà Nội. Thời điểm đó, Quỳnh Thư bị bủa vây vào tin đồn là "kẻ thứ ba" phá hoại gia đình của người khác. Tuy nhiên nữ diễn viên kiên quyết phủ nhận và mối tình này cũng chỉ kéo dài được thời gian ngắn là chấm dứt. Kể từ đó, Quỳnh Thư dần kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm.

Đường tình duyên ồn ào của 'chân dài' Quỳnh Thư: Vướng tin đồn là 'tiểu tam', cặp kè từ đại gia đến cầu thủ nổi tiếng - Ảnh 4
Khoảnh khắc Quỳnh Thư và Doãn Tuấn - chồng cũ Quỳnh Nga sánh đôi bên nhau nhân dịp cuối tuần

Tháng 7/2020, MXH rầm rộ khoảnh khắc Quỳnh Thư và Doãn Tuấn - chồng cũ Quỳnh Nga sánh đôi bên nhau nhân dịp cuối tuần. Trước đó, cả 2 đã lộ hình ảnh kề vai bá cổ cực thân thiết trong chuyến du lịch cùng hội bạn thân. Điều này làm dấy lên nghi vấn cả 2 đang hẹn hò.

Tháng 6/2021, cư dân mạng lại xôn xao trước thông tin Quỳnh Thư và cầu thủ Tiến Linh đang có mối quan hệ tốt đẹp. Netizen cũng soi ra TikTok cầu thủ Tiến Linh thời điểm ấy chỉ theo dõi ba tài khoản, trong đó có hai tài khoản liên quan đến ăn uống, người còn lại là Quỳnh Thư. Cả 2 cũng thường xuyên đăng tải dòng trạng thái nhằm "thả thính" ai đó lên trang cá nhân trong thời gian vướng tin đồn hẹn hò.

Đường tình duyên ồn ào của 'chân dài' Quỳnh Thư: Vướng tin đồn là 'tiểu tam', cặp kè từ đại gia đến cầu thủ nổi tiếng - Ảnh 5
Tháng 6/2021, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Quỳnh Thư và cầu thủ Tiến Linh

Không những vậy, thời điểm đó Tiến Linh và đội tuyển bóng đá Việt Nam có nhiều trận đấu quốc tế và Quỳnh Thư cũng gây chú ý khi quan tâm bóng đá hơn trước. Dù vậy, không lâu sau đó, Tiến Linh nhanh chóng hủy theo dõi Quỳnh Thư, còn nữ diễn viên từ chối bàn luận nghi vấn tình cảm này.

Đường tình duyên ồn ào của 'chân dài' Quỳnh Thư: Vướng tin đồn là 'tiểu tam', cặp kè từ đại gia đến cầu thủ nổi tiếng - Ảnh 6
Quỳnh Thư từng khẳng định phụ nữ dù không có bạn trai cũng phải sống như một nữ hoàng

Quỳnh Thư từng khẳng định phụ nữ dù không có bạn trai cũng phải sống như một nữ hoàng. Người đẹp tiết lộ cô chi tiền lên đến gần 1 tỉ đồng cho việc chăm sóc bản thân và đi du lịch. 

Giữa ồn ào bị Diệp Lâm Anh chỉ đích danh 'tiểu tam', Quỳnh Thư bị dân tình đào lại phát ngôn về 'người thứ 3': 'Người nào không được yêu thì là người thứ 3'

Giữa ồn ào bị Diệp Lâm Anh chỉ đích danh 'tiểu tam', Quỳnh Thư bị dân tình đào lại phát ngôn về 'người thứ 3': 'Người nào không được yêu thì là người thứ 3'

Giữa lúc ồn ào bị Diệp Lâm Anh chỉ đích danh là ‘người thứ ba’, dân tình bất ngờ đào lại phát ngôn gây sốc trong quá khứ của Quỳnh Thư về 'người thứ ba'.

Xem thêm
Từ khóa:   Quỳnh Thư Quỳnh Thư bị tố là người thứ 3 24h sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 41 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 8 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ