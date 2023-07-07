Sáng ngày 5/7, phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn của Diệp Lâm Anh và chồng cũ - thiếu gia Nghiêm Đức tiếp tục hoãn xử để đôi bên thêm thời gian hòa giải, thỏa thuận với nhau khi cả 2 đều có nguyện vọng muốn nuôi cả hai con.

Tiền mồ hôi nước mắt nên người ta cũng mong tất cả cổ đông nỗ lực duy trì và phát triển quán. Bao nhiêu phần trăm khách đến S. là bạn của tôi chắc điều đó ai cũng biết. Cuối cùng sự cố gắng của tôi vì cổ đông, vì đội ngũ nhân viên đổi lại bằng cách hành xử qua cầu rút ván...", người mẫu Diệp Lâm Anh chia sẻ.

Theo đó, Diệp Lâm Anh cứng rắn đáp trả việc chồng cũ phủ nhận mối quan hệ yêu đương với diễn viên Quỳnh Thư tại toà: "Tại phiên toà anh nói: 'Tôi và Quỳnh Thư chỉ là bạn'. Anh Đức nói tôi có bằng chứng thì công khai đi. Bạn mà gọi nhau là 'vợ - chồng'. Là bạn dữ chưa? Anh nói tôi hay 'đi về trễ', lý do của anh hợp lý chưa? Quán S. do anh trai của anh mở ra và mời các cổ đông vào đầu tư làm ăn chung. Anh đâu có biết những người bỏ tiền vào S. người ta cũng hy vọng thu lại được vốn đầu tư chứ không muốn đến lúc đóng cửa vẫn ôm lỗ.

Diệp Lâm Anh gây bất ngờ khi đăng đàn dằn mặt chồng cũ - thiếu gia Nghiêm Đức trên trang Facebook cá nhân. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn doạ tung bằng chứng ngoại tình của chồng cũ

Đồng thời, Diệp Lâm Anh cũng lên tiếng làm rõ thông tin đòi nhà chồng 20 tỷ đồng mới chịu dọn khỏi nhà chồng cũ. Cô cho biết hiện tại đang giữ toàn bộ bằng chứng trong thời gian qua, không công khai vì muốn giữ thể diện cho chồng cũ và gia đình. "Nếu anh yêu cầu công khai chứng cứ thì tôi sẽ công khai chứng cứ" - Diệp Lâm Anh đanh thép tuyên bố.

Bài viết của Diệp Lâm Anh ngay lập tức nhận được sự chú ý. Đặc biệt với ồn ào tố chồng ngoại tình thì Quỳnh Thư cũng là người liên tục bị cư dân mạng réo gọi vào câu chuyện. Ngay sau đó, Quỳnh Thư đã có động thái gây chú ý là khoá mọi bình luận trên tài khoản Facebook để tránh sự công kích từ dư luận. Đồng thời cô cũng giữ im lặng và không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến việc bị Diệp Lâm Anh tố ngoại tình với thiếu gia Đức Phạm.

Ngay khi bị Diệp Lâm Anh gọi tên, Quỳnh Thư đã có động thái gây chú ý là khoá mọi bình luận trên tài khoản Facebook để tránh sự công kích từ dư luận.

Trước đó, trong một buổi trò chuyện, Diệp Lâm Anh đã có chia sẻ về chuyện gặp gỡ tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của mình. Cụ thể, cô tâm sự: "Tôi chọn cách tới gặp trực tiếp, nói chuyện để xác nhận đúng hay sai, hay đây chỉ là sự tình cờ thôi. Tôi tới quán cô ấy luôn, ngồi xuống nói chuyện. Tôi nghĩ mình căng thẳng và đối phương cũng rất căng thẳng. Tôi luôn nhủ mình phải bình tĩnh khi đối mặt. Và rồi tôi khá bình tĩnh ngồi nói chuyện, hai bên trao đổi với nhau, tôi cũng đã xác nhận được những thông tin mà tôi cần xác nhận, là chính xác chuyện ấy đã xảy ra trong quãng thời gian tôi còn trong hôn nhân, cùng nhiều thông tin khác nữa.

Nói chung, cuộc nói chuyện không có kết quả gì. Tôi cảm thấy khá mệt khi kết thúc cuộc nói chuyện. 2 tiếng đồng hồ mà, rất mệt, nói xong tôi thở không nổi luôn. Tôi đi về và câu chuyện đấy cứ tiếp tục diễn ra. Tôi cũng không nghĩ tại sao có thể bình tĩnh như thế".

Trước đó, trong một buổi trò chuyện, Diệp Lâm Anh đã có chia sẻ về chuyện gặp gỡ tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của mình.

Diệp Lâm Anh tâm sự thêm: "Gần một năm trước, tôi đã rất sốc khi phát hiện chồng có mối quan hệ ngoài luồng với một người không hề xa lạ. Tôi phải đến gặp hai bên gia đình, hy vọng mọi người cùng giải quyết. Tôi và chồng cũng nhiều lần muốn đối thoại nhưng cứ ngồi xuống là mâu thuẫn".

Sốc hơn cả là nữ ca sĩ cho biết chồng có mối quan hệ bên ngoài khi cô đang mang thai con thứ 2: "Tôi cũng đã nhiều lần tha thứ cho chồng trong quá khứ. Lần đầu tôi phát hiện chồng ngoại tình là hồi năm 2019, khi tôi mang bầu bé thứ hai. Lúc đó, tôi dễ dàng cho qua vì trong lòng còn thương, và biết rằng các con đang nhỏ, cần sự chăm sóc, quan tâm của người bố. Nhưng những lần tiếp theo, tôi ngộ ra rằng nếu người phụ nữ luôn chấp nhận, người đàn ông sẽ coi đó là điều hiển nhiên và không trân trọng. Đến thời điểm hiện tại, khi đã đưa ra quyết định ly hôn, tôi hiểu, sự tha thứ của tôi đã đạt đến giới hạn".

Diệp Lâm Anh cứng rắn đáp trả việc chồng cũ phủ nhận mối quan hệ yêu đương với diễn viên Quỳnh Thư tại toà: "Tại phiên toà anh nói: 'Tôi và Quỳnh Thư chỉ là bạn'. Anh Đức nói tôi có bằng chứng thì công khai đi. Bạn mà gọi nhau là 'vợ - chồng'

Năm 2018, Diệp Lâm Anh kết hôn với doanh nhân Nghiêm Đức ở TP.HCM. Từ khi lấy chồng, cô ít hoạt động showbiz, chủ yếu kinh doanh cửa hàng trà sữa, thời trang. Sau một năm chung sống hạnh phúc, từ cuối năm 2019, hôn nhân của nữ diễn viên bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Đôi vợ chồng trải qua hai năm lục đục. Diệp Lâm Anh từng cố gắng hàn gắn vì con nhưng không thành. Tháng 8/2022, cả hai ra tòa làm thủ tục ly hôn.