Diệp Lâm Anh chia sẻ sau phiên tòa hoãn xử vụ 'tranh con': 'Tôi và anh Đức không thể nói chuyện, đây phải người từng là chồng mình không?'

Diệp Lâm Anh hy vọng có thể ngồi đối thoại với chồng cũ nhưng Nghiêm Đức luôn tỏ thái độ không hợp tác, có lời lẽ khó chịu hoặc chỉ im lặng.

Sáng nay (ngày 5/7), phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn của Diệp Lâm Anh và chồng cũ - thiếu gia Nghiêm Đức tiếp tục hoãn xử để đôi bên thêm thời gian hòa giải, thỏa thuận với nhau khi cả 2 đều có nguyện vọng muốn nuôi cả hai con. Chia sẻ với báo chí sau phiên tòa, Diệp Lâm Anh cho biết, bản thân cô ban đầu nghĩ rằng phiên tòa sẽ xét xử công khai, sẽ có gia đình và bạn bè bên cạnh. Nhưng khi đến tòa cô mới biết tòa hôm nay xử kín: "Em khá bất ngờ khi phải vào phiên tòa xét xử 1 mình. Tất nhiên có luật sư đi cùng, nhưng không người nhà, người thân nên mình cũng cảm thấy hơi bối rối".



Phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn của Diệp Lâm Anh và chồng cũ - thiếu gia Nghiêm Đức tiếp tục hoãn xử để đôi bên thêm thời gian hòa giải Cô cho biết thêm, nội dung chính trong phiên tòa hôm nay chỉ giải quyết về việc giành quyền nuôi con giữa cô và chồng cũ, còn vấn đề phân chia tài sản sẽ được diễn ra vào thời gian khác. Cô cảm nhận hội đồng xét xử rất muốn 2 bên ngồi lại để hòa giải với nhau để không phải ra bản án. "Em cảm thấy hội đồng xét xử muốn cả hai giải quyết với nhau trong êm đẹp, để không cần phải ra bản án. Bởi khi đã ra bản án thì là quyết định của tòa án, còn hai bên có thể thỏa thuận được thì chỉ cần thỏa thuận và ký là xong" - Diệp Lâm Anh cho hay. Diệp Lâm Anh nói cô hy vọng có thể ngồi đối thoại với chồng cũ nhưng Nghiêm Đức luôn tỏ thái độ không hợp tác, có lời lẽ khó chịu hoặc chỉ im lặng Tuy nhiên, Diệp Lâm Anh cho biết, phía cô và chồng cũ không thể đi đến thỏa thuận chung. Phía tòa án vẫn chưa đưa ra quyết định vào ngày hôm nay nên muốn cho thêm cơ hội để hai bên trao đổi với nhau.

Diệp Lâm Anh nói cô hy vọng có thể ngồi đối thoại với chồng cũ nhưng Nghiêm Đức luôn tỏ thái độ không hợp tác, có lời lẽ khó chịu hoặc chỉ im lặng. "Từ lâu rồi chúng tôi không còn nói chuyện được với nhau. Những lần anh gọi điện thoại cho tôi chỉ là yêu cầu đưa con về bên nội. Khi tới tòa, nhìn thấy anh Đức, tôi tự hỏi 'không biết đây có phải người từng là chồng mình không?" - Diệp Lâm Anh cho hay. Trước đó, kết thúc phiên tòa sơ thẩm vào tháng 12/2022, Diệp Lâm Anh và chồng cũ vẫn hòa giải bất thành vì mâu thuẫn trong việc phân chia quyền nuôi con Tuân theo bản án sơ thẩm, hiện Diệp Lâm Anh nuôi con gái lớn Boorin còn chồng cũ nuôi con trai B.Boy. Vào chiều thứ Sáu hàng tuần, nữ diễn viên được đón con trai về ở cùng cô và con gái đến chiều Chủ nhật. Tuần tiếp theo, cô sẽ đưa con gái sang bên nhà nội ở với em trai và bố. Trước đó, kết thúc phiên tòa sơ thẩm vào tháng 12/2022, Diệp Lâm Anh và chồng cũ vẫn hòa giải bất thành vì mâu thuẫn trong việc phân chia quyền nuôi con. Vì vậy, sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, cả Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức đều nộp đơn kháng cáo. 'Hai bé còn nhỏ, cần có mẹ bên cạnh. Tôi không muốn chia cách các con, anh Đức cũng vậy' - Diệp Lâm Anh cho hay Theo nữ diễn viên, bản án sơ thẩm trước đó phán quyết là bé lớn sẽ ở với Diệp Lâm Anh, bé nhỏ sẽ ở với chồng cũ. Nhưng phía Diệp Lâm Anh và chồng cũ đều cùng kháng cáo vì cả 2 bên đều muốn có quyền được chăm sóc cả 2 bé. "Hai bé còn nhỏ, cần có mẹ bên cạnh. Tôi không muốn chia cách các con, anh Đức cũng vậy. Tôi có nguyện vọng được nuôi cả hai bé, đến khi chúng lớn có thể tự quyết định, lựa chọn ở với bố hoặc mẹ. Anh Đức nêu lý do muốn giành quyền nuôi hai con vì có điều kiện kinh tế tốt hơn tôi nhưng tôi cũng có khả năng nuôi nấng bọn trẻ. Chẳng lẽ khi người mẹ có điều kiện kinh tế không bằng người cha thì mất quyền nuôi con?" - Diệp Lâm Anh từng chia sẻ sau phiên tòa sơ thẩm.

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