Diệp Lâm Anh đơn độc tại phiên phúc thẩm giải quyết vụ ly hôn, bất ngờ vì tòa xử kín theo yêu cầu của chồng cũ

Hậu trường 05/07/2023 13:11

Sau nửa năm kể từ phiên tòa sơ thẩm, ngày 5/7 Tòa án Nhân dân quận 1, TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân Nghiêm Đức. Tuy nhiên, phiên tòa 5/7 này, tòa tiến hành xử kín.

Sáng nay, ngày 5/7 Tòa án Nhân dân quận 1, TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân Nghiêm Đức. Tuy nhiên, phiên tòa 5/7 này, tòa tiến hành xử kín, khác với suy nghĩ trước đó của cựu người mẫu.

Diệp Lâm Anh đơn độc tại phiên phúc thẩm giải quyết vụ ly hôn, bất ngờ vì tòa xử kín theo yêu cầu của chồng cũ - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh cùng luật sư trong phiên xử sáng nay - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Bà mẹ 2 con đã có mặt từ rất sớm tại Tòa án nhân dân TP.HCM. Theo một số hình ảnh lan truyền trên MXH, Diệp Lâm Anh tỏ ra lo lắng trước khi phiên tòa chính thức diễn ra. Doanh nhân Đức Phạm cũng có mặt tại tòa cùng luật sư đại diện. Được biết, phiên tòa xét xử kín theo yêu cầu của phía chồng cũ Diệp Lâm Anh.

Chia sẻ với truyền thông về phiên tòa, Diệp Lâm Anh cho biết, bản thân cô ban đầu nghĩ rằng phiên tòa sẽ xét xử công khai, sẽ có gia đình và bạn bè bên canh. Nhưng khi đến tòa cô mới biết tòa hôm nay xử kín. Mặc dù có luật sư bên cạnh, song nữ diễn viên cảm thấy đơn độc và bối rối.

Chia sẻ vê quyết định xử kín của tòa án, Diệp Lâm Anh khẳng định không có một vấn đề gì cần phải giấu ở trong phiên tòa này.  

"Em khá bất ngờ khi phải vào phiên tòa xét xử 1 mình. Tất nhiên có luật sư đi cùng, nhưng không người nhà, người thân nên mình cũng cảm thấy hơi bối rối", Diệp Lâm Anh cho biết.  

Chân dài Hà Thành cảm nhận hội đồng xét xử rất muốn 2 bên ngồi lại để hòa giải với nhau để không phải ra bản án. "Em cảm thấy hội đồng xét xử muốn cả hai giải quyết với nhau trong êm đẹp, để không cần phải ra bản án. Bởi khi đã ra bản án thì là quyết định của tòa án, còn hai bên có thể thỏa thuận được thì chỉ cần thỏa thuận và ký là xong".  

Tuy nhiên, người đẹp cho biết, phía cô và chồng cũ không thể đi đến thỏa thuận chung dù có trao đổi hay hòa giải. Phía tòa án vẫn chưa đưa ra quyết định vào ngày hôm nay, nên muốn cho thêm cơ hội để hai bên trao đổi với nhau.  

Diệp Lâm Anh đơn độc tại phiên phúc thẩm giải quyết vụ ly hôn, bất ngờ vì tòa xử kín theo yêu cầu của chồng cũ - Ảnh 2
Vẫn chưa có quyết định cuối cùng sau phiên xử sáng nay

Trước đó, vào ngày 12/8/2022, Diệp Lâm Anh cho biết với truyền thông chồng cô là doanh nhân Nghiêm Đức là người đã đệ đơn ly hôn lên tòa án. Thời gian qua, nữ diễn viên và chồng sống ly thân. Cô dọn ra ngoài sống riêng từ đầu tháng 1/2022.  

Diệp Lâm Anh đơn độc tại phiên phúc thẩm giải quyết vụ ly hôn, bất ngờ vì tòa xử kín theo yêu cầu của chồng cũ - Ảnh 3
Diệp Lâm Anh và chồng cũ đều nộp đơn kháng cáo do không thể bàn bạc, hòa giải 

Trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng 12/2022, Diệp Lâm Anh và chồng cũ vẫn hòa giải bất thành. Cô chỉ nhận được quyền nuôi dưỡng bé gái, còn con trai phải giao cho nhà nội nuôi dưỡng. Vì vậy, sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, cả Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức đều nộp đơn kháng cáo.  

Diễn biến MỚI vụ ly hôn ồn ào của Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân: Tòa mở phiên phúc thẩm vào ngày mai

Diễn biến MỚI vụ ly hôn ồn ào của Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân: Tòa mở phiên phúc thẩm vào ngày mai

Phiên phúc thẩm vụ án dân sự phúc thẩm về việc Ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con giữa Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm sẽ diễn ra vào sáng 5/7.

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