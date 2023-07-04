Diễn biến MỚI vụ ly hôn ồn ào của Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân: Tòa mở phiên phúc thẩm vào ngày mai

Phiên phúc thẩm vụ án dân sự phúc thẩm về việc Ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con giữa Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm sẽ diễn ra vào sáng 5/7.

Diệp Lâm Anh, sinh năm 1989, là nghệ sĩ tham gia nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và nhảy múa. Cô từng đóng một số phim như: Siêu nhân X, Con ma nhà họ Vương, Vệ sĩ Sài Gòn, Lục Vân Tiên. Tháng 5/2018, người đẹp lên xe hoa cùng doanh nhân Phạm Nghiêm Đức. Sau khi kết hôn, cô sinh hai con và tập trung chăm sóc gia đình, cùng chồng kinh doanh. Diệp Lâm Anh và Phạm Nghiêm Đức từng có mối duyên đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ Tuy nhiên, đến giữa năm 2021, người đẹp vướng nghi vấn tan vỡ sau đó xác nhận đưa ra con ra khỏi nhà.

Đến tháng 9/2022, nữ người mẫu được hoà giải với người cũ nhưng bất thành. Nguyên nhân không thể hoà giải là do cả hai đều muốn tranh quyền chăm sóc các con và không đạt thoả thuận trong việc phân chia tài sản. Nữ diễn viên mong muốn được nuôi dưỡng 2 con nhưng không thành Đầu tháng 12/2022, Diệp Lâm Anh và chồng bước vào phiên toà sơ thẩm giải quyết vụ ly hôn. Cựu người mẫu mất quyền nuôi con trai, bé sẽ do gia đình nội nuôi dưỡng.

Trước đó, trong buổi gặp gỡ với truyền thông, Diệp Lâm Anh chia sẻ cô muốn nuôi dưỡng hai con. Nữ diễn viên từng khẳng định: "Dù có phán quyết như thế nào thì tôi cũng sẽ đấu tranh để tiếp tục chăm sóc hai con giống như một năm vừa qua. So với nhà chồng, tôi rất nhỏ bé. Nhưng tôi mong được chăm sóc, để khi hai con lớn hơn một chút, các bé có thể tự quyết định được rằng muốn sống với bố hay với mẹ. Còn hiện tại, hai con còn quá nhỏ nên tôi mong gia đình sẽ hiểu việc đó và đồng ý cho tôi được chăm bé". Hiện, Diệp Lâm Anh tập trung kinh doanh, chăm sóc bản thân và con cái Liên quan đến vụ ly hôn ồn ào của Diệp Lâm Anh, theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ngày mai 5/7/2023, phiên phúc thẩm vụ án dân sự phúc thẩm về việc Ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con giữa Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm sẽ diễn ra. Người đẹp và chồng cũ tại phiên tòa sơ thẩm Trước đó, phiên phúc thẩm lần đầu (19/6/2023) đã bị hoãn do có đơn vắng mặt và xin hoãn phiên tòa của luật sư Kim Thư, đại diện Diệp Lâm Anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-moi-vu-ly-hon-on-ao-cua-diep-lam-anh-va-chong-doanh-nhan-toa-mo-phien-phuc-tham-vao-ngay-mai-598776.html