Sắc vóc Diệp Lâm Anh ở tuổi 34: Body như gái đôi mươi dù đã làm mẹ 2 con, nhan sắc mặn mà không tì vết

Hậu trường 06/06/2023 18:51

Sau cuộc ly hôn ồn ào, Diệp Lâm Anh giờ đây đã lấy lại sắc vóc lẫn tinh thần.

Diệp Lâm Anh đã lấy lại được sự bình yên trong cuộc sống sau cuộc hôn nhân ồn ào. Ở hiện tại cô nàng chủ yếu tập trung vào công việc và chăm lo cho 2 con của mình. Bên cạnh đó, người đẹp 8x cũng không quên chăm sóc cho bản thân bằng cách nâng cao sức khoẻ cũng như xây dựng vóc dáng "nuột nà".

Sắc vóc Diệp Lâm Anh ở tuổi 34: Body như gái đôi mươi dù đã làm mẹ 2 con, nhan sắc mặn mà không tì vết - Ảnh 1

Ngoài ra, cô còn gây chú ý bởi làn da mịn màng và trắng sáng không tì vết khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhan sắc cùng với thần thái và body của bà mẹ 2 con có thể nói không thua kém bất kỳ mỹ nhân gen Z nào trong showbiz.

Sắc vóc Diệp Lâm Anh ở tuổi 34: Body như gái đôi mươi dù đã làm mẹ 2 con, nhan sắc mặn mà không tì vết - Ảnh 2 

Diệp Lâm Anh dành nhiều thời gian ở phòng tập để có một sức khỏe tốt và body nuột nà. 

 Diệp Lâm Anh chăm chỉ luyện tập để có được vóc dáng chuẩn chỉnh đồng thời rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra, để giữ sắc vóc đáng ngưỡng mộ, Diệp Lâm Anh thường xuyên luyện tập thể dục thể thao và ăn uống khoa học. Quan trọng nhất, tinh thần vui vẻ là yếu tố khiến cô ngày càng trẻ, đẹp.

Sắc vóc Diệp Lâm Anh ở tuổi 34: Body như gái đôi mươi dù đã làm mẹ 2 con, nhan sắc mặn mà không tì vết - Ảnh 3
Body mướt mắt của bà mẹ 2 con. 

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng các hình ảnh với trạng thái tích cực. Ngoài ra, cô cũng theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, khoe body chuẩn chỉnh. Diệp Lâm Anh thường xuyên diện trang phục gợi cảm, khoe làn da trắng cùng nụ cười toả nắng

Sắc vóc Diệp Lâm Anh ở tuổi 34: Body như gái đôi mươi dù đã làm mẹ 2 con, nhan sắc mặn mà không tì vết - Ảnh 4
Người đẹp không ngại khoe body săn chắc với bikini trên bãi biển.
Sắc vóc Diệp Lâm Anh ở tuổi 34: Body như gái đôi mươi dù đã làm mẹ 2 con, nhan sắc mặn mà không tì vết - Ảnh 5
Khó mà tin được cô giờ đây đã làm mẹ 2 con. 

Hiện tại, Diệp Lâm Anh và chồng cũ đã hoàn tất việc ly hôn cũng như phân chia tài sản. Cựu người mẫu được nuôi con gái đầu lòng, còn con trai được bố và gia đình bên nội nuôi dưỡng. Cuộc sống của nữ diễn viên đã phần nào ổn định hơn so với trước đây dù không còn được thoải mái như trước.

Sắc vóc Diệp Lâm Anh ở tuổi 34: Body như gái đôi mươi dù đã làm mẹ 2 con, nhan sắc mặn mà không tì vết - Ảnh 6
Cô lấy lại tinh thần sau biến cố và có nhiều hoạt động trở lại.

Mới đây, Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư tiếp tục có màn so kè nhan sắc tại một show diễn thời trang khiến dân phải chú ý. Tuy nhiên, nhan sắc bà mẹ 2 con được đánh giá là hoàn toàn lấn lướt nhờ body săn chắc cùng làn da trắng sáng và nụ cười rạng rỡ.

Sắc vóc Diệp Lâm Anh ở tuổi 34: Body như gái đôi mươi dù đã làm mẹ 2 con, nhan sắc mặn mà không tì vết - Ảnh 7
Diệp Lâm Anh trong một sự kiện thời trang của NTK Đỗ Long mới đây. 
Bắt cận visual 'siêu đỉnh' của Diệp Lâm Anh qua camera thường, biểu cảm khi nghe tên bài hát chia tay khiến dân tình chú ý

Bắt cận visual 'siêu đỉnh' của Diệp Lâm Anh qua camera thường, biểu cảm khi nghe tên bài hát chia tay khiến dân tình chú ý

Dân tình không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc qua camera thường của Diệp Lâm Anh, nhưng đáng chú ý hơn là biểu cảm của cô khi nhìn tựa đề bài hát mới của Lưu Hương Giang.

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