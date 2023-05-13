Diệp Lâm Anh bất ngờ tiết lộ mối quan hệ với Lưu Hương Giang, có thật sự thân như lời đồn?

Sao Việt 13/05/2023 08:55

Tình bạn giữa Diệp Lâm Anh và Lưu Hương Giang vẫn luôn bền chặt mặc dù hai người ít có thời gian gặp gỡ nhau.

Lưu Hương Giang vừa cho ra mắt MV ca nhạc được đông đảo khán giả yêu mến. Bên cạnh đó, dù đang bận rộn với lịch trình công việc dày đặc nhưng người đẹp Diệp Lâm Anh vẫn dành thời gian đến chúc mừng đàn chị ra mắt sản phẩm mới.

Diệp Lâm Anh bất ngờ tiết lộ mối quan hệ với Lưu Hương Giang, có thật sự thân như lời đồn? - Ảnh 1
Lưu Hương Giang vừa cho ra mắt MV ca nhạc được đông đảo khán giả yêu mến
Diệp Lâm Anh bất ngờ tiết lộ mối quan hệ với Lưu Hương Giang, có thật sự thân như lời đồn? - Ảnh 2
Dù bận rộn, Diệp Lâm Anh vẫn đến chung vui cùng đàn chị

Khoảnh khắc Diệp Lâm Anh và Lưu Hương Giang đứng chung khung hình nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhan sắc của hai người đẹp Vbiz khiến dân tình hết lời khen ngợi. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời khen "có cánh" như:

- Hai chị đẹp quá ạ.

- Em ngưỡng mộ tình cảm của hai người.

- Chúc hai chị luôn xinh đẹp, mãi giữ được năng lượng tích cực, lạc quan.

Ca sĩ Lưu Hương Giang đã tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc Mất anh em tìm lại thấy chính mình, đánh dấu cột mốc chính thức quay trở lại với đường đua nhạc Việt sau nhiều năm vắng bóng.

Diệp Lâm Anh bất ngờ tiết lộ mối quan hệ với Lưu Hương Giang, có thật sự thân như lời đồn? - Ảnh 3
Ca sĩ Lưu Hương Giang họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc Mất anh em tìm lại thấy chính mình, đánh dấu cột mốc chính thức quay trở lại với đường đua nhạc Việt

Tại họp báo, Lưu Hương Giang đã trình diễn những sản phẩm âm nhạc do chính cô tự sáng tác trong thời gian ở ẩn, đồng thời trả lời thắc mắc của giới truyền thông. Ngoài nhân vật chính, sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ khủng của Vbiz như Diễm My 9X, Giang Hồng Ngọc,... Nhưng, nổi bật nhất chính là nữ diễn viên - người mẫu Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh bất ngờ tiết lộ mối quan hệ với Lưu Hương Giang, có thật sự thân như lời đồn? - Ảnh 4
Diệp Lâm Anh và Lưu Hương Giang có mối quan hệ thân thiết hơn một thập kỷ

Được biết, Diệp Lâm Anh và Lưu Hương Giang có mối quan hệ thân thiết hơn một thập kỷ. Cả hai trải qua nhiều thăng trầm cùng nhau. Diệp Lâm Anh bày tỏ niềm vui khi chứng kiến hình ảnh tỏa sáng hiện tại của Lưu Hương Giang.

Diệp Lâm Anh bất ngờ tiết lộ mối quan hệ với Lưu Hương Giang, có thật sự thân như lời đồn? - Ảnh 5
Dù ít gặp nhau nhưng cả hai vẫn rất thân thiết 

Chia sẻ với báo chí, Diệp Lâm Anh cho biết: 'Tôi và chị Lưu Hương Giang chơi với nhau cũng mười mấy năm rồi, không phải là quen biết bình thường nữa mà lúc trước đây Diệp Lâm Anh là cô giáo dạy nhảy của chị Lưu Hương Giang. Dù cho khoảng thời gian gần đây, hai chị em ít có cơ hội gặp mặt hay nói chuyện cùng nhau, song cả hai vẫn luôn dõi theo nhau, vẫn thường xuyên nhắn tin tâm sự cùng nhau'.  

Diệp Lâm Anh bất ngờ tiết lộ mối quan hệ với Lưu Hương Giang, có thật sự thân như lời đồn? - Ảnh 6
Diệp Lâm Anh đã ly hôn cùng chồng doanh nhân sau vài năm chung 

Được biết, Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm kết hôn năm 2018. Sau hơn một năm, cặp đôi có dấu hiệu rạn nứt. Giữa năm 2021, Diệp Lâm Anh mở họp báo và khẳng định "chưa bao giờ cầm tờ giấy ly hôn trên tay". Phía mẹ chồng của nữ ca sĩ cũng nói con trai và con dâu chưa làm thủ tục ly hôn. Nhưng, doanh nhân Đức Phạm chia sẻ trên trang cá nhân rằng anh và vợ đã ly thân và sau đó ly hôn vào năm 2021.

Bắt cận visual 'siêu đỉnh' của Diệp Lâm Anh qua camera thường, biểu cảm khi nghe tên bài hát chia tay khiến dân tình chú ý

Bắt cận visual 'siêu đỉnh' của Diệp Lâm Anh qua camera thường, biểu cảm khi nghe tên bài hát chia tay khiến dân tình chú ý

Dân tình không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc qua camera thường của Diệp Lâm Anh, nhưng đáng chú ý hơn là biểu cảm của cô khi nhìn tựa đề bài hát mới của Lưu Hương Giang.

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Từ khóa:   Diệp Lâm Anh Lưu Hương Giang 24h sao Việt

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