Bắt cận visual 'siêu đỉnh' của Diệp Lâm Anh qua camera thường, biểu cảm khi nghe tên bài hát chia tay khiến dân tình chú ý

Tuy nhiên, khi nhìn thấy bài hát với tựa đề Mất anh em tìm lại thấy chính mình, Diệp Lâm Anh đã có biểu cảm gây chú ý. Có thể thấy, dường như nữ ca sĩ đã có một nốt lặng trong khoảng thời gian ngắn. Không những vậy, khi Lưu Hương Giang trình diễn ca khúc, nữ ca sĩ đã tiến đến nắm tay chặt tay Diệp Lâm Anh như một sự chia sẻ.

Mới đây, trong một sự kiện vừa được tổ chức của Lưu Hương Giang, Diệp Lâm Anh khiến cư dân mạng phải chú ý với nhan sắc xinh đẹp và thần thái tươi tắn. Mặc dù được quay bằng camera thường trong điều kiện thiếu sáng, song visual của nữ ca sĩ vẫn nổi bần bật khiến ai cũng phải khen ngợi.

Diệp Lâm Anh từng trải lòng về cuộc hôn nhân đổ vỡ và cuộc sống mẹ đơn thân. Hơn 1 năm trước, cô sốc nặng khi phát hiện chồng cũ có mối quan hệ ngoài luồng với "người không xa lạ".

Ở thời điểm hiện tại, là một người mẹ đơn thân, Diệp Lâm Anh vẫn đang tập trung cho hoạt động kinh doanh và chăm sóc con nhỏ. Cô từng cho biết bản thân phải sắp xếp rất nhiều thứ, cũng như nỗ lực và chăm chỉ hết mình để có thể vực dậy. Thời gian qua, Diệp Lâm Anh cũng đã có những thay đổi tích cực hơn sau nhiều biến cố. Sắc vóc của nữ ca sĩ cũng ngày càng lên hương và nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả.

Khi biết được chồng cũ có những cuộc tình khác, Diệp Lâm Anh tự tìm hiểu và hiểu rằng nếu phụ nữ luôn chấp nhận, người đàn ông sẽ coi đó là điều hiển nhiên và không trân trọng. 'Họ không biết rằng người vợ đã rất cố gắng vượt qua nỗi đau đó để tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân', diễn viên cho hay.

Diệp Lâm Anh chia sẻ về việc chồng ngoại tình trong một chương trình truyền hình

Diệp Lâm Anh quyết định ly hôn. Dù rất đắn đo, cân nhắc về tương lai của 2 con, cô vẫn chọn ly hôn bởi sự tha thứ đã đến giới hạn. Cô nói: 'Tôi không thể tha thứ thêm nữa'. Đó là thời gian Diệp Lâm Anh xuống dốc về thể chất, tinh thần. Cô mất ăn, mất ngủ, không chăm sóc bản thân. Có lúc, người đẹp đứng trước gương rồi giật mình khi thấy bản thân quá tàn tạ.

Diệp Lâm Anh lấy con làm động lực, từng bước vượt qua những ngày khó khăn nhất trong đời. Hiện tại, cô thấy mình đã hồi phục hơn 50% so với trước đây.

Diệp Lâm Anh muốn nuôi 2 con để các bé không tổn thương do hôn nhân của bố mẹ đổ vỡ

Diệp Lâm Anh muốn nuôi 2 con để các bé không tổn thương do hôn nhân của bố mẹ đổ vỡ. Dù vậy, doanh nhân Nghiêm Đức (chồng Diệp Lâm Anh) muốn giành quyền nuôi con lớn, đôi bên không tìm được tiếng nói chung. Cô không muốn hai bé bị chia cắt khi còn nhỏ, lớn lên sẽ khó gắn bó.

Cô tin cuộc sống luôn công bằng, khi mất đi điều này sẽ nhận lại những hạnh phúc, may mắn khác

Dù hôn nhân đổ vỡ, Diệp Lâm Anh không tiếc những gì đã hy sinh cho mối quan hệ. Cô tin cuộc sống luôn công bằng, khi mất đi điều này sẽ nhận lại những hạnh phúc, may mắn khác trong tương lai.

Năm 2018, vợ chồng Diệp Lâm Anh chú ý với hôn lễ hoành tráng

Năm 2018, vợ chồng Diệp Lâm Anh chú ý với hôn lễ hoành tráng. Trong ngày rước dâu, chồng Diệp Lâm Anh đã đưa cô nàng về dinh bằng siêu xe đắt đỏ có giá 7 tỷ, kèm theo đó là một dàn xế hộp sang trọng sang nhà gái đón dâu khiến ai nấy đều choáng. Đám cưới Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức còn được tổ chức tại nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Gòn, nhưng 2 năm sau họ đã quyết định ra tòa kết thúc cuộc hôn nhân.