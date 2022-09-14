Diệp Lâm Anh bất ngờ tiết lộ mặt mũi của kẻ bám đuôi, dân tình lo lắng nghi ý đồ xấu

Công khai diện mạo kẻ lạ, cựu mẫu thắc mắc không biết những người này có âm mưu gì khi suốt ngày ngồi trước cửa nhà, công ty, quán xá của cô, liên tục quay phim, chụp ảnh.

Cựu người mẫu cho biết, cô bị một kẻ lạ mặt theo dõi, liên tục bi quay phim và chụp ảnh.

Tối 13/9, Diệp Lâm Anh có bài đăng khá dài trên mạng xã hội, tiết lộ việc bị người lạ theo dõi.

"Không biết mấy người này có âm mưu gì mà sáng tối ngồi ở trước cửa nhà, công ty, quán xá của mình để 'zoom in, zoom out' liên tục. Mình thấy lạ lạ nên để ý xem sao.

Khi Diệp Lâm Anh dừng xe giơ điện thoại quay ngược lại, những người này giả vờ chĩa máy đi hướng khác. Thậm chí, cựu mẫu còn bị đám đuôi khi di chuyển trên đường.

Lúc mới chạy xe ra khỏi hầm tự nhiên thấy người này giơ điện thoại lên quay theo mình, mình dừng xe và cũng giơ điện thoại lên quay ngược lại thì người này giả vờ quay lên tòa nhà.

Xong mình cũng nghĩ chắc không phải nên mình chạy xe đi, nhưng chạy được tầm 100m thì mình thử quay xe lại coi xe đó có chạy theo mình không, thì y như rằng thấy xe đó chạy theo.

Mình đi tiếp để khuất tầm mắt xe đó, rồi tiếp tục quay đầu xe đuổi theo coi xe đó đi luôn hay dừng lại. Nếu dừng lại thì chắc chắn theo dõi mình. Kết quả là thấy xe đó dừng, đá xi nhan phải.

Diệp Lâm Anh chia sẻ thêm về chuyện bị theo dõi ngay từ cuối năm ngoái khiến dân tình vô cùng lo lắng cho sự an toàn của cô nàng.

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè, khán giả gửi lời hỏi thăm, hoài nghi Diệp Lâm Anh bị kẻ xấu rình rập. Một số cũng khuyên cô nên quan sát thêm, đánh giá tình hình này và báo công an để giữ an toàn nếu cảm thấy cần thiết.

Diệp Lâm Anh tên thật là Nguyễn Lâm Anh, sinh năm 1989, quê quán tại Hà Nội, hiện đang sinh sống ở TP.HCM. Được biết đến với nhiều vai trò như vũ công, người mẫu, diễn viên. Tuy nhiên, nhiều năm qua Diệp Lâm Anh không mấy mặn mà với nghệ thuật, dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình và kinh doanh.

Cựu người mẫu muốn chăm sóc và nuôi dạy 2 bé khôn lớn sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng doanh nhân.

Hiện tại, cô đang trong quá trình giải quyết các thủ tục ly hôn với thiếu gia Đức Phạm. Vấn đề xảy ra khi Diệp Lâm Anh cho biết Nghiêm Đức muốn nuôi con gái lớn Boorin và tài sản sau ly hôn do hai bên tự nguyện thỏa thuận. Riêng với Diệp Lâm Anh, cô muốn nuôi cả hai con: "Tôi mong muốn được nuôi dạy hai con khôn lớn, vì hai đứa nhỏ chênh nhau có 1 tuổi, không nên chia cách hai bé. Còn về tài sản hiện nay có thương hiệu trà sữa và một số bất động sản thì cứ theo pháp luật phân xử", Diệp Lâm Anh cho biết.