Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư lần nữa 'đụng độ' tại sự kiện, thái độ ra sao khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'?

Khoảnh khắc Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư 'chạm mặt' nhau tại sự kiện đã thu hút sự chú ý của khán giả.

Mới đây, Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư gây chú ý cùng tham gia tại một sự kiện. Đáng chú ý, cả hai còn có màn chạm mặt trực tiếp. Ngay lập tức, khoảnh khắc trên thu hút sự quan tâm của khán giả và truyền thông. Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư có màn chạm mặt trực tiếp tại một sự kiện. Cụ thể, người mẫu Quỳnh Thư trong lúc di chuyển về phía ghế ngồi do BTC sắp xếp đã đi lướt ngang Diệp Lâm Anh. Có thể thấy, lúc này, Diệp Lâm Anh quay mặt đi hướng khác, không quan tâm đến động thái của Quỳnh Thư.

Xuất hiện cùng một sự kiện, sắc vóc của hai người đẹp cũng nhanh chóng bị đặt lên "bàn cân" so sánh khắp các diễn đàn mạng xã hội. Phần lớn ý kiến cho rằng Quỳnh Thư có phần "nhỉnh" hơn Diệp Lâm Anh nhờ vòng eo săn chắc. Xuất hiện cùng một sự kiện, sắc vóc của hai người đẹp nhanh chóng được đặt lên "bàn cân" so sánh khắp các diễn đàn mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít ý kiến bênh vực Diệp Lâm Anh khi cô bị nhận xét "lép vế" với Quỳnh Thư về body vì nữ ca sĩ đã sinh 2 con. Đồng thời, nhiều người cho rằng góc chụp nghiêng nên ảnh Diệp Lâm Anh bị "dìm" hơn so với ảnh của Quỳnh Thư.

Dân tình bàn luận sôi nổi về màn "đụng mặt" của Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư. Diệp Lâm Anh là một nghệ sĩ đa tài trong làng Vbiz. Năm 2018, cô kết hôn với doanh nhân Nghiêm Đức ở TP.HCM. Cặp đôi có với nhau hai con: bé gái tên Boorin và bé trai B.Boy. Từ khi lấy chồng, Diệp Lâm Anh ít hoạt động showbiz, chủ yếu kinh doanh cửa hàng trà sữa, thời trang. Năm 2018, cô kết hôn với doanh nhân Nghiêm Đức ở TP.HCM. Cặp đôi có với nhau hai con: bé gái tên Boorin và bé trai B.Boy. Sau hơn một năm chung sống, hôn nhân của hai người có dấu hiệu rạn nứt. Đầu tháng 1/2022, nữ diễn viên quyết định dọn ra ở riêng, ly thân với chồng. Giữa năm 2021, Diệp Lâm Anh mở họp báo và khẳng định "chưa bao giờ cầm tờ giấy ly hôn trên tay". Mẹ chồng của nữ ca sĩ cũng nói con trai và con dâu chưa làm thủ tục ly hôn. Trái ngược với nữ ca sĩ, doanh nhân Đức Phạm chia sẻ trên trang cá nhân rằng anh và vợ đã ly thân và chuẩn bị ly hôn vào cuối tháng 10/2021. Đáng chú ý, vào cuối năm 2021, thiếu gia Phạm Nghiêm Đức bị bắt gặp nhiều lần xuất hiện bên Quỳnh Thư. Đáng chú ý, cuối năm 2021, thiếu gia Phạm Nghiêm Đức bị bắt gặp nhiều lần xuất hiện bên Quỳnh Thư. Tuy nhiên, Diệp Lâm Anh chưa từng lên tiếng "tố" thẳng Quỳnh Thư là "người thứ 3". Mối quan hệ căng thẳng giữa 2 cô nàng thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Diệp Lâm Anh bất ngờ tiết lộ mối quan hệ với Lưu Hương Giang, có thật sự thân như lời đồn? Tình bạn giữa Diệp Lâm Anh và Lưu Hương Giang vẫn luôn bền chặt mặc dù hai người ít có thời gian gặp gỡ nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diep-lam-anh-va-quynh-thu-lan-nua-dung-do-tai-su-kien-thai-do-ra-sao-khien-dan-tinh-dung-ngoi-khong-yen-585017.html