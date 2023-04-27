Diệp Lâm Anh sau hôn nhân đổ vỡ với chồng thiếu gia: Mẹ đơn thân livestream bán từng món hàng nuôi con nhỏ, luôn khóc suốt và tuyệt vọng vì một chuyện

Chuyện tình yêu đẹp như mơ của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia nức tiếng ở TP.HCM làm bao người ngưỡng mộ 1 thời rồi cái kết vẫn là đổ vỡ. Sau khi ly hôn vào năm 2021, Diệp Lâm Anh đang tập trung phát triển kinh doanh và chăm lo cho các con. Thời gian đầu ly thân, cựu người mẫu cùng 2 nhóc tỳ phải sinh sống trong một căn chung cư thuê ở TP.HCM. Giai đoạn này, toàn bộ tiền thuê nhà, học phí của các con đều do Diệp Lâm Anh chi trả.

Diệp Lâm Anh đã tiếp tục làm đơn kháng cáo với mong muốn được nuôi dưỡng 2 con cùng nhau. Tuy nhiên, cựu người mẫu khẳng định chưa từng có ý nghĩ buông tay để 2 bé cùng sinh sống với nhau ở nhà nội. Bởi lẽ sau mỗi ngày làm việc, Diệp Lâm Anh luôn muốn được trở về nhà để ôm con, các nhóc tỳ còn quá bé nên cần mẹ bên cạnh.

Cuối năm 2021, Diệp Lâm Anh bước vào phiên toà sơ thẩm giải quyết vụ ly hôn. Cũng chính từ đây, cựu người mẫu mất quyền nuôi con trai, bé sẽ do gia đình nội nuôi dưỡng. Diệp Lâm Anh nghẹn ngào cho biết đã khóc suốt phiên toà, tuyệt vọng khi nghe quyết định phải xa một trong hai con.

Diệp Lâm Anh bước vào phiên toà sơ thẩm giải quyết vụ ly hôn - Ảnh: Internet

Hiện tại, Diệp Lâm Anh hỏi thăm tình hình của con trai thông qua vú nuôi của bé, còn ái nữ đã hiểu chuyện và ít nhắc về em trai. Vào dịp cuối tuần, Diệp Lâm Anh sẽ chủ động cho 2 con được gặp gỡ và chơi thể thao cùng nhau. Cựu người mẫu yên tâm vì ông bà nội rất yêu thương và chăm sóc chu đáo cho cháu.

Diệp Lâm Anh sẽ chủ động cho 2 con được gặp gỡ và chơi thể thao cùng nhau vào dịp cuối tuần - Ảnh: Internet

Sau hơn 1 năm ở nhà thuê, Diệp Lâm Anh được mẹ ruột tặng căn biệt thự bề thế ở ngoại ô TP.HCM. Bà mẹ đơn thân chi thêm 2 tỷ đồng để sữa chữa và trang trí nội thất cho cơ ngơi mới.

Diệp Lâm Anh được mẹ ruột tặng căn biệt thự bề thế ở ngoại ô TP.HCM - Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn với chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh mất quyền quản lý các cơ sở kinh doanh do cô và chồng cũ từng cùng nhau gây dựng. Hiện tại, mẹ đơn thân chỉ còn quản lý các thương hiệu thời trang riêng nên việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của cô.

Trước kia, Diệp Lâm Anh dành hầu hết thời gian cho gia đình và tận hưởng cuộc sống phu nhân hào môn nhưng trong 2 năm gần đây thì phải làm việc nhiều hơn. Thậm chí, cựu người mẫu phải livestream trên trang cá nhân để bán từng món đồ.

Diệp Lâm Anh xem hai con là nguồn vui, động lực để cô vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Thời gian qua, cô cố gắng làm việc để các con có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Cô nói hai con là nguồn vui, động lực giúp cô vượt qua những sóng gió, biến cố lớn tưởng chừng khiến bản thân gục ngã. Song song với phát triển công việc kinh doanh, Diệp Lâm Anh dành nhiều thời gian đưa các con đi tập thể thao, du lịch và tận hưởng cuộc sống thoải mái.

Diệp Lâm Anh xem hai con là nguồn vui, động lực để cô vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Đến giữa năm 2022, Diệp Lâm Anh xuất hiện ở nhiều sự kiện, chương trình như Sàn đấu vũ đạo, Hoa hậu Quý bà Việt Nam,... Trong những lần lộ diện, Diệp Lâm Anh đều được khen ngợi vì nhan sắc thăng hạng, thần sắc rạng rỡ sau biến cố.

Nhiều người ngỡ ngàng Diệp Lâm Anh sẽ tái xuất showbiz sau nhiều năm lui về hậu trường hậu kết hôn, thế nhưng cựu người mẫu cho biết chỉ xuất hiện ở những chương trình phù hợp với hình ảnh chứ không thể hoạt động chăm chỉ như các nghệ sĩ đang làm nghề vì hiện không có quá nhiều thời gian.

Diệp Lâm Anh chưa có ý định tìm người mới, muốn tập trung kinh doanh, nuôi dạy các con - Ảnh: Internet

Về chuyện tìm người mới sau khi ly hôn, người đẹp 8x cho biết bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp: "Hiện tại tôi chưa đặt ra tiêu chí gì, bản thân tôi chưa muốn bước sang một mối quan hệ nào khác vì muốn tập trung cho nhiều thứ. Phụ nữ có rất nhiều thứ, là gia đình, là con cái, là sự nghiệp và cả nhan sắc nên lúc này có thời gian bình tâm để tôi tập trung sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trước khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc khác".