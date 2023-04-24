Diệp Lâm Anh bày tỏ thế nào về việc hai đứa con của cô không thể sống chung với nhau?

Hậu trường 24/04/2023 21:16

Sau khi ly hôn chồng cũ, hai đứa con Boorin và B.Boy đã không được sống cùng nhau. Tuy nhiên, Diệp Lâm Anh khẳng định dù không sống chung nhưng hai đứa con cô đều nhận được tình thương đủ đầy từ ba mẹ và hai bên gia đình.

Diệp Lâm Anh bày tỏ thế nào về việc hai đứa con của cô không thể sống chung với nhau? - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh kết hôn với ông chồng doanh nhân - Ảnh: Internet

Năm 2018, Diệp Lâm Anh lên xe hoa cùng với ông chồng doanh nhân của mình nhưng sau 4 năm chung sống, cả hai đã "đường ai nấy đi". Chia sẻ với Thể thao và văn hóa, người đẹp 8x cho biết: "Viễn cảnh 2 vợ chồng đi ra toà thì chả ai muốn tưởng tượng ra đâu. Khi kết hôn chúng tôi chỉ mất 1 ngày ăn hỏi, 1 ngày làm lễ thôi còn bây giờ ly hôn kéo dài 2 năm vẫn chưa xong. Không một ai bước vào hôn nhân mà tưởng tượng đến khi ly hôn sẽ như thế nào, tôi lại là người lạc quan nên không nghĩ nhiều như vậy".

Tuy nhiên, sau ly hôn, Diệp Lâm Anh phải tập trung vào công việc kinh doanh và gặp nhiều khó khăn về kinh tế khi trở thành mẹ đơn thân. 

Diệp Lâm Anh bày tỏ thế nào về việc hai đứa con của cô không thể sống chung với nhau? - Ảnh 2
Vợ chồng Diệp Lâm Anh ra tòa ly dị sau 4 năm chung sống - Ảnh: Internet

Sau biến cố hôn nhân, Diệp Lâm Anh mất quyền quản lý các cơ sở kinh doanh do cô và chồng cũ từng cùng nhau gầy dựng. Hiện tại, mẹ đơn thân chỉ còn quản lý các thương hiệu thời trang riêng nên việc này đã ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập. Trước kia, cô dành hầu hết thời gian cho gia đình và tận hưởng cuộc sống phu nhân hào môn nhưng sau 2 năm ly hôn cô đành phải làm việc nhiều hơn để gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình.

Nếu theo dõi diễn viên Diệp Lâm Anh thời gian qua, chắc hẳn khán giả cũng biết đến phiên tòa xét xử ly hôn của cô và chồng cũ. Mặc dù đã tìm đủ mọi cách để có thể giành quyền nuôi cả hai đứa con nhưng đến cuối cùng cô vẫn chỉ có thể giành được quyền nuôi đứa con gái đầu lòng (Boorin), con trai B.Boy được phán quyết sẽ ở với bố.

Diệp Lâm Anh bày tỏ thế nào về việc hai đứa con của cô không thể sống chung với nhau? - Ảnh 3
Diệp Lâm Anh thất bại trong việc giành quyền nuôi cả hai con - Ảnh: Internet

Nhiều người có ý khuyên Diệp Lâm Anh cho cả hai đứa ở với bố nhưng là một người mẹ, sao cô có thể từ bỏ quyền nuôi con của mình. Sau Tết Nguyên Đán 2023, cô và con gái đã chuyển đến ở với mẹ ruột tại căn biệt thự 600m2 ở TP. Thủ Đức. Vì để đảm bảo cho con có một chương trình giáo dục tốt, Diệp Lâm Anh đã phải chi trả không ít tiền cho ngôi trường quốc tế mà con mình đang theo học.

Người đẹp cho biết Boorin vài tháng trước thường xuyên thắc mắc về sự vắng mặt của em trai. Khi ấy, cô giải thích với con rằng em trai ở cùng bố để đi học cho gần. Càng về sau, Boorin ít hỏi hơn vì đã quen với môi trường sống mới.

Diệp Lâm Anh cho biết mỗi cuối tuần, cô sẽ đưa Boorin về thăm em trai B.Boy, bố và ông bà nội. Gần đây, khi B.Boy gọi điện cho mẹ, thấy chị Boorin học patin nên đòi mẹ cho đi học chung. Khi ấy, cô đã xin phép gia đình chồng cũ được đón con trai đi chơi thể thao sau giờ học. Hiện, B.Boy được một vú nuôi chăm từ nhỏ săn sóc vì hiểu rõ thói quen sinh hoạt của bé. Cô cập nhật tình hình sức khỏe của con trai qua vú nuôi. 'Tôi yên tâm vì bên nội rất quan tâm, chăm sóc con trai', cô nói.

Diệp Lâm Anh bày tỏ thế nào về việc hai đứa con của cô không thể sống chung với nhau? - Ảnh 4
Diệp Lâm Anh thường xuyên dành thời gian cho 2 con gặp nhau - Ảnh: Internet

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên, cô có 6 năm là thành viên nhóm nhảy Big Toe. Năm 2012, cô tham gia cuộc thi Hoa khôi Thể thao nhưng không đoạt giải. Năm 2013, cô giành quán quân chương trình Cuộc đua kỳ thú. Năm 2018, cô kết hôn với doanh nhân Nghiêm Đức ở TP HCM. Từ khi lấy chồng, cô ít hoạt động showbiz, chủ yếu kinh doanh cửa hàng trà sữa, thời trang.

Diệp Lâm Anh bày tỏ thế nào về việc hai đứa con của cô không thể sống chung với nhau? - Ảnh 5Diệp Lâm Anh bày tỏ thế nào về việc hai đứa con của cô không thể sống chung với nhau? - Ảnh 6
Diệp Lâm Anh là ca sĩ, diễn viên của Showbiz Việt - Ảnh: Internet
Phản ứng gây chú ý của Diệp Lâm Anh khi 'đụng mặt' với Quỳnh Thư tại sự kiện

Phản ứng gây chú ý của Diệp Lâm Anh khi 'đụng mặt' với Quỳnh Thư tại sự kiện

Tại sự kiện thời trang quy tụ nhiều người nổi tiếng Vbiz, cư dân mạng đã chứng kiến màn đụng mặt "căng đét" giữa Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư.

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