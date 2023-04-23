'Quá khứ' ít ai biết của Thái Hòa trước khi trở thành 'Ông hoàng phòng vé' với mức cát-xê hàng tỷ đồng

Nam diễn viên Thái Hòa từng chia sẻ trên Thể thao Văn hóa, năm anh vừa thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh, công việc buôn bán của gia đình ngày càng sa sút và gần như phá sản. Mỗi khi hết tiền, anh chỉ biết uống trà đá trừ bữa. Anh có một ước mơ nhỏ nhoi đó là mỗi ngày đều được no bụng.

Để mưu sinh kiếm sống, anh không ngại làm bất cứ việc gì từ sửa ghế cho khán giả, làm ánh sáng ở sân khấu, phụ bán quán cà phê, làm việc trong chỗ in băng đĩa.

Anh nhớ lại, vì bản thân rất sợ gián nên khi ăn cơm mà có gián trong dĩa rau thì anh thà bỏ dĩa rau chứ không dám bỏ cơm. Thời điểm đó anh gầy đến mức chỉ có 48kg, trong khi chiều cao của anh là 1m72.

Năm 2010, diễn viên Thái Hòa bỗng vụt sáng với 2 siêu phẩm Để mai tính 1 (2010) và Để mai tính 2 (2013) cùng hàng loạt tác phẩm điện ảnh khác. Ở thời điểm hoàng kim, cát-xê của anh lên đến hàng tỷ đồng.

Thái Hòa gây ấn tượng với vai diễn trong phim "Để mai tính" - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên VTC, Thái Hòa cho biết, dù nổi tiếng, giàu có, anh vẫn giữ những thói quen sinh hoạt ngày gian khó. Thái Hòa vẫn thích uống trà đá, rất ngại khi có người chăm sóc, phục vụ mình. Nam diễn viên chưa bao giờ đi massage, hiếm khi đi gội đầu. Mỗi lần ăn cơm xong, Thái Hòa chủ động dọn dẹp phần của mình. Nếu không đến phim trường, nam diễn viên thường xuất hiện giản dị, anh ngồi uống cà phê, hoặc lặng lẽ viết kịch bản.

Thái Hòa quen với cuộc sống giản dị, nghèo khổ - Ảnh: Internet

Mối tình ngắn ngủi với diễn viên Cát Phượng

Trong showbiz Việt, có thể nói chuyện hợp - tan là điều vô cùng bình thường. Thế nhưng, khán giả đã từng vô cùng bất ngờ vì cuộc hôn nhân ngắn ngủi của 2 diễn viên đình đám là Thái Hòa và Cát Phượng. Chỉ vọn vẻn có 7 ngày, 2 diễn viên đã đường ai nấy đi khiến công chúng cực sốc.



Cuộc hôn nhân ngắn ngủi với diễn viên Cát Phượng - Ảnh: Internet

Cả hai yêu nhau suốt 4 năm và chào đón con trai Bom ra đời. Sau khi sinh con được 10 tháng, Cát Phượng lên xe hoa cùng đàn em kém 4 tuổi - Thái Hòa. Khi ấy, Cát Phượng đã là nữ nghệ sĩ tên tuổi với lịch diễn dày đặc, còn Thái Hòa đang trong thời gian tạo dựng tên tuổi, thường hay ở nhà.

Cảm thấy thiếu vắng sự quan tâm từ chồng, Cát Phượng không khỏi chạnh lòng. Mâu thuẫn hôn nhân khiến họ quyết định ký đơn ly dị chỉ sau 1 tuần về chung một nhà.

Sau ly hôn, tuy cả hai vẫn sống chung một nhà nhưng lại ở 2 căn phòng khác nhau. Mãi đến năm 2006 thì cả hai mới chính thức tách riêng. Tuy vậy, cả hai vẫn cố gắng dành thời gian để chăm sóc cho đứa con trai chung là bé Bom.

Thái Hòa không phải là người cha tốt, nhưng là người cha thương yêu con nhất

Thái Hòa tiết lộ, sau nhiều năm ly hôn, Cát Phượng tỏ ra rất thoải mái. Cô cho biết cả hai vẫn thường nói chuyện khi chồng cũ đến thăm con. Nội dung những lần trao đổi đó đều chỉ xoay quanh chuyện nghề, bé Bom.

Thái Hòa luôn dành tình cảm cho 2 đứa con của mình - Ảnh: Internet

Mới đây, Thái Hòa hiếm hoi nhắc đến hai người con trai của mình. Nam diễn viên xúc động chia sẻ rằng, anh có hai đứa con trai, đứa lớn 19, đứa nhỏ 10 tuổi. Anh hay bảo với các con: "Ba có thể không phải người cha tốt, nhưng chắc chắn trong cuộc đời của các con, ba là người đàn ông thương các con nhất". Đối với anh tình thương rất quan trọng giữa người nhà với nhau.