Mới 3 tuổi, bé gái đã gây sốt MXH vì khả năng nói thông thạo cả Tiếng Anh lẫn Tiếng Việt

Nhờ khả năng song ngữ của mình, bé Minhee nhận được rất nhiều lượt theo dõi và sự yêu thương của mọi người.

Theo tìm hiểu các đoạn clip chia sẻ trên trang cá nhân, bé gái tên Minh Hy, tên ở nhà là Minhee được biết đến với khả năng nói được song ngữ, trôi chảy tiếng Anh và tiếng Việt. Không chỉ vậy, biểu cảm dễ thương của em bé không ít lần khiến dân tình đốn tim. Được biết, chị Nguyễn Quỳnh Anh (mẹ của bé Minh Hy) hiện đang là giáo viên tiếng Anh. Theo kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong ngành ngôn ngữ Anh, chị Quỳnh Anh nhận thấy ngoại ngữ này ngày càng phổ biến, không được coi là thế mạnh nữa nên dự định cho con học tiếng Anh từ sớm để có nền tảng ngôn ngữ tốt.

Bé Minhee - thần đồng "song ngữ" 3 tuổi - Ảnh: Internet Bé Minhee được dạy tiếng Anh từ rất sớm - Ảnh: Internet Chia sẻ về hành trình dạy con, thông qua tìm hiểu và nghiên cứu, chị được biết trẻ em ở thời kỳ 0-3 tuổi sẽ học ngoại ngữ tự nhiên và nhanh nhất, càng lớn việc học sẽ càng khó khăn hơn. Tận dụng lợi thế của mình, từ khi đang mang bầu bé Minhee, chị Quỳnh Anh đã nói chuyện hàng ngày và cho con nghe nhạc bằng tiếng Anh. Ngoài lý thuyết thì việc thực hành là điều quan trọng nhất để trẻ tiếp thu một cách nhanh chóng, vì thế khi ở nhà, chị Quỳnh Anh sẽ chịu trách nhiệm giao tiếp với con bằng tiếng Anh và bố của bé sẽ nói bằng tiếng Việt. Nhờ vào phương pháp đó mà bé Minhee đã có thể nói và hiểu thành thạo cả 2 ngôn ngữ khi chỉ mới 3 tuổi. Bé rất vui vẻ và hào hứng mỗi khi ba mẹ đố hay dạy lại tiếng Anh cho bé. Vì thông thạo cả 2 ngôn ngữ nên khi người khác dùng ngôn ngữ nào thì bé sẽ đáp lại bằng ngôn ngữ đó.

Gia đình bé Minhee - Ảnh: Internet Trong một lần tình cờ xem kênh YouTube "Alex.D music insight" của một ông bố người Việt dạy song ngữ cho hai con từ khi một tuổi, chị Quỳnh Anh bất ngờ và ngưỡng mộ khả năng nói song ngữ Anh - Việt lưu loát của hai bé. Chị quyết định áp dụng phương pháp của anh Alex. Phương pháp dạy song ngữ này dựa theo quy tắc "One parent - One language", tức bố mẹ mỗi người đảm nhiệm việc giao tiếp với con bằng một ngôn ngữ và phải nhất quán. Nhờ khả năng song ngữ của mình, bé Minhee nhận được rất nhiều lượt theo dõi và sự yêu thương của mọi người. Các bài viết về Minhee đều có tương tác lớn, số lượt like, share lên tới hàng nghìn. Nhiều người đã dành lời khen cho em nhỏ vì ngoài thạo 2 ngôn ngữ còn cực kỳ nhanh nhẹn, đáng yêu và lễ phép. Bé Minhee được cộng đồng mạng quan tâm và theo dõi - Ảnh: Internet

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