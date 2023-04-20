Choáng: Đoàn Di Băng chi hẳn 6 tỷ sắm xe hoa cho vú em

Tin tức giải trí 20/04/2023 10:31

Người vú em này có mối quan hệ thân thiết với gia đình Đoàn Di Băng.

Hội hóng hớt hẳn không còn xa lạ gì với cái tên Đoàn Di Băng. Năm 2021, cô cùng ông xã là Nguyễn Quốc Vũ khiến cả cõi mạng được phen "xỉu up xỉu down" khi tiết lộ chuyện tậu nhà 200 tỷ, trong đó tính riêng tiền thiết kế là 7,5 tỷ đồng.

Với khối gia sản lớn, Đoàn Di Băng từng khiến nhiều người ngưỡng mộ với những pha "chi tiền" sắm sửa, tặng đồ hiệu đắt tiền cho bạn bè và người thân. Trong số đó, cô không tiếc dành tặng nhiều món quà có giá trị cho một vú em của gia đình, tên Thiên Kim. Sau nhiều năm hỗ trợ Đoàn Di Băng chăm sóc con cái và quản lý công việc, Thiên Kim được coi là một trong những người bạn tốt của nữ doanh nhân.

Choáng: Đoàn Di Băng chi hẳn 6 tỷ sắm xe hoa cho vú em - Ảnh 1
Cô không tiếc dành tặng nhiều món quà có giá trị cho một vú em của gia đình, tên Thiên Kim - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý khi mới đây, trước thềm đám cưới của Thiên Kim, Đoàn Di Băng còn đăng tải hình ảnh đi mua một chiếc xe Mercedes, giá hơn 6 tỷ đồng. Cô còn không quên gửi lời nhắn nhủ: "Mua cho kịp cô Kim làm xe hoa hen". Điều này đã dấy lên tin đồn Đoàn Di Băng mua chiếc xe đắt tiền làm "của hồi môn" cho người vú nuôi thân thiết.

Choáng: Đoàn Di Băng chi hẳn 6 tỷ sắm xe hoa cho vú em - Ảnh 2
Nổi lên tin đồn Đoàn Di Băng mua chiếc xe đắt tiền làm "của hồi môn" cho người vú nuôi thân thiết - Ảnh: FBNV

Đoàn Di Băng chia sẻ rằng chiếc xe mua là để cô Kim dùng làm xe hoa trong đám cưới. Sau đó, cả nhà Đoàn Di Băng và cô Kim sẽ dùng chung chiếc xe đó.

Nói về quyết định mua chiếc xe cho vú nuôi tổ chức rước dâu, nữ doanh nhân nhận định rằng cô xài tiền cho bản thân, gia đình và người thân thì không gì là phí. Cô đem cho người lạ còn hơn thế thì không phí thì tại sao cho gia đình mình lại phí. Cô coi Kim như em trong nhà cả nên rất xứng đáng. 

Trước đó, Đoàn Di Băng còn chốt tặng Kim các phần như váy cưới (160 triệu đồng), trang trí tiệc cưới và gia tiên (2 tỷ đồng), chuẩn bị xe hoa. Còn về phía nhà hàng thì vì Băng đứng ra đàm phán nên cô Kim cũng được hỗ trợ rất nhiều. Trước mắt là chi phí thuê sảnh 4-5 ngày để trang trí (tầm 100 triệu đồng/ngày) và menu vip được thiết kế riêng. Còn của hồi môn thì hôm rước dâu Băng sẽ trao nè. Các chi phí còn lại như chụp ảnh cưới và tiền đãi tiệc (hơn 1.000 khách) thì vợ chồng Kim sẽ tự lo.

Choáng: Đoàn Di Băng chi hẳn 6 tỷ sắm xe hoa cho vú em - Ảnh 3
Đoàn Di Băng còn chốt tặng Kim các phần như váy cưới (160 triệu đồng) - Ảnh: FBNV

 

Choáng: Đoàn Di Băng chi hẳn 6 tỷ sắm xe hoa cho vú em - Ảnh 4
Thiên Kim là người trẻ trung nhất trong số các bà vú của gia đình Đoàn Di Băng - Ảnh: FBNV

Được biết, Thiên Kim là người trẻ trung nhất trong số các bà vú của gia đình Đoàn Di Băng. Cô sở hữu ngoại hình xinh xắn, phong cách ăn mặc sành điệu và đã có nhiều năm gắn bó với gia đình Đoàn Di Băng.

Nữ đại gia quận 7 cho hay nhà cô thuê thêm 2 bà vú, nâng tổng số người giúp việc trong nhà lên thành 5 người. Lý do là bởi thời gian qua, bọn trẻ nhà Đoàn Di Băng nghỉ học do dịch bệnh khiến 3 bà vú cũ khá vất vả. 

Choáng: Đoàn Di Băng chi hẳn 6 tỷ sắm xe hoa cho vú em - Ảnh 5
Đoàn Di Băng mạnh tay chi tiền cho vú em trong nhà - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, Đoàn Di Băng còn tiết lộ trước đây mức lương của bà vú Thiên Kim (Yuki) là 80 triệu đồng/tháng nhưng vài tháng nay, bà vú này đã được nâng lương lên mức 120 triệu đồng/tháng. Với thu nhập như vậy thì việc Yuki mua được xe hơi bạc tỷ sau hơn 5 năm làm bà vú không có gì là khó hiểu. 

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