Đoàn Di Băng tiết lộ sẽ để luật sư của gia đình vào làm việc nếu con mình bị cắt tóc tại lớp

Hậu trường 23/03/2023 21:18

Những ngày qua, vụ việc một nữ sinh ở Vĩnh Phúc bị giáo viên cắt tóc tại lớp đang khiến cư dân mạng quan tâm. Chính vì thế, mới đây, Đoàn Di Băng cũng đã chia sẻ quan điểm của bản thân về sự việc trên

Những ngày qua, vụ việc một nữ sinh ở Vĩnh Phúc bị giáo viên cắt tóc tại lớp đang khiến cư dân mạng quan tâm. Theo đó, cô giáo liên tiếp đưa ra lời khiển trách nữ sinh. Vụ việc lên đến đỉnh điểm khi nữ giáo viên tầm trung tuổi này cầm kéo cắt tóc nữ sinh.

Đoàn Di Băng tiết lộ sẽ để luật sư của gia đình vào làm việc nếu con mình bị cắt tóc tại lớp - Ảnh 1
Vụ việc một nữ sinh ở Vĩnh Phúc bị giáo viên cắt tóc tại lớp đang khiến cư dân mạng quan tâm - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, hành động này của cô giáo nhằm cảnh cáo về việc em này nhuộm tóc, dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng chưa sửa đổi. Vụ việc khiến dư luận bức xúc đặc biệt là các bậc phụ huynh.

Mới đây, Đoàn Di Băng đã chia sẻ quan điểm của bản thân về sự việc trên vì có nhiều người nhắn tin hỏi ý kiến. Cô cho biết trường học của các con mình cho phép học sinh nhuộm tóc nên không có chuyện này xảy ra.

Đoàn Di Băng tiết lộ sẽ để luật sư của gia đình vào làm việc nếu con mình bị cắt tóc tại lớp - Ảnh 2
Đoàn Di Băng cũng tiết lộ quan điểm nếu con rơi vào tình huống như vậy thì cô sẽ để luật sư của gia đình làm việc - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Đoàn Di Băng cũng tiết lộ quan điểm nếu con rơi vào tình huống như vậy thì cô sẽ để luật sư của gia đình làm việc. Ngoài ra, bà mẹ 3 con cũng nói thêm về cách xử lý khi học sinh vi phạm. Cô cho rằng nếu học sinh vi phạm nội quy thì cứ hạ hạnh kiểm, thậm chí có thể thôi học nếu hạ mãi mà học sinh không nghe.

"Con sai thì cứ trừ vào hạnh kiểm theo đúng quy định của nhà trường, nhưng đụng vào cơ thể của cô bé là sai quy định của pháp luật rồi" - Đoàn Di Băng cho biết.

Sau khi về chung nhà cùng đại gia bất động sản Nguyễn Quốc Vũ vào năm 2012, Đoàn Di Băng hạnh phúc chào đón "ái nữ" đầu lòng. Cô công chúa nhỏ tên là Linh Đan, ở nhà hay thường gọi là Hana. Sau đó 4 năm, Di Băng tiếp tục hạ sinh con gái thứ hai tên An Nhiên, biệt danh thân mật là Yuki. Và cô út Bing Bing cũng chào đời trong nhung lụa vào năm 2020. Cả 3 nhóc tỳ đều sở hữu ngoại hình vô cùng xinh xắn, đáng yêu và hoạt bát.

Đoàn Di Băng tiết lộ sẽ để luật sư của gia đình vào làm việc nếu con mình bị cắt tóc tại lớp - Ảnh 3
Vì "sinh ra ở vạch đích" nên các con gái của Đoàn Di Băng luôn được bố mẹ đầu tư cho phát triển trong môi trường tốt nhất - Ảnh: Internet

Vì "sinh ra ở vạch đích" nên các con gái của Đoàn Di Băng luôn được bố mẹ đầu tư cho phát triển trong môi trường tốt nhất. Được biết, hai con gái lớn của Đoàn Di Băng đều theo học tại các trường quốc tế có tiếng ở TP Hồ Chí Minh.

 

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Từ khóa:   Đoàn Di Băng gia đình Đoàn Di Băng cô giáo cắt tóc học sinh

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