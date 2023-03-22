Sắc vóc ngày càng thăng hạng, nóng bỏng của 'nóc nhà' 2 sao nam có phim doanh thu trăm tỷ đang gây bão phòng vé

Hậu trường 22/03/2023 14:44

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công như hiện tại, Anh Tú và Mạc Văn Khoa đều có cuộc hôn nhân viên mãn bên những người vợ xinh đẹp, ngoại hình ấn tượng khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.

Thời gian qua, bộ phim điện ảnh Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy đã chính ra rạp và đạt doanh thu khủng với gần 100 tỷ đồng. Thủ vai nam chính của dự án này là Anh Tú và Mạc Văn Khoa. Theo đó, Anh Tú có ngoại hình điển trai nên đóng vai trò chủ chốt của team lừa, còn Mạc Văn Khoa đảm nhận mảng miếng hài hước, lầy lội.

Sắc vóc ngày càng thăng hạng, nóng bỏng của 'nóc nhà' 2 sao nam có phim doanh thu trăm tỷ đang gây bão phòng vé - Ảnh 1
Anh Tú - Mạc Văn Khoa là 2 nam chính của dự án điện ảnh doanh thu trăm tỷ Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy - Ảnh: Internet

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công như hiện tại, Anh Tú và Mạc Văn Khoa đều có cuộc hôn nhân viên mãn bên những người vợ xinh đẹp, ngoại hình ấn tượng khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.

Anh Tú – Diệu Nhi

Sắc vóc ngày càng thăng hạng, nóng bỏng của 'nóc nhà' 2 sao nam có phim doanh thu trăm tỷ đang gây bão phòng vé - Ảnh 2
Vợ chồng Anh Tú - Diệu Nhi - Ảnh: Internet

Diệu Nhi được biết đến là nữ diễn viên tài năng và xinh đẹp của làng giải trí Việt, Theo đó, cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ với nét diễn duyên dáng, hài hước. Ngoài ra, sắc vóc không ngừng thăng hạng của bà xã Anh Tú trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật vừa qua cũng khiến netizen không khỏi trầm trồ.

Sắc vóc ngày càng thăng hạng, nóng bỏng của 'nóc nhà' 2 sao nam có phim doanh thu trăm tỷ đang gây bão phòng vé - Ảnh 3
Sắc vóc không ngừng thăng hạng của bà xã Anh Tú trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật vừa qua cũng khiến netizen không khỏi trầm trồ - Ảnh: Internet

Từ khi lên xe hoa cùng với diễn viên Anh Tú, có thể thấy Diệu Nhi ngày càng tự tin hơn trong việc thử sức với phong cách quyến rũ. Theo đó, bà xã Anh Tú thường khiến fan trầm trồ khi xuất hiện trong những thiết kế kiệm vải, "o ép" body tôn triệt để lợi thế về hình thể. Được biết, thời gian trước Diệu Nhi thường "dè dặt" trong gu ăn mặc do mẹ ruột của cô không muốn con gái ăn diện quyến rũ và phô diễn hình thể quá nhiều trước ống kính.

Sắc vóc ngày càng thăng hạng, nóng bỏng của 'nóc nhà' 2 sao nam có phim doanh thu trăm tỷ đang gây bão phòng vé - Ảnh 4

Sắc vóc ngày càng thăng hạng, nóng bỏng của 'nóc nhà' 2 sao nam có phim doanh thu trăm tỷ đang gây bão phòng vé - Ảnh 5

Sắc vóc ngày càng thăng hạng, nóng bỏng của 'nóc nhà' 2 sao nam có phim doanh thu trăm tỷ đang gây bão phòng vé - Ảnh 6

Sắc vóc ngày càng thăng hạng, nóng bỏng của 'nóc nhà' 2 sao nam có phim doanh thu trăm tỷ đang gây bão phòng vé - Ảnh 7
Từ khi lên xe hoa cùng với diễn viên Anh Tú, có thể thấy Diệu Nhi ngày càng tự tin hơn trong việc thử sức với phong cách quyến rũ - Ảnh: Internet

So với giai đoạn đầu bước chân vào làng giải trí, Diệu Nhi được phần đông nhận xét đang bước đến giai đoạn chín muồi của nhan sắc. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1991 luôn chú trọng chăm chút cho diện mạo lẫn hình ảnh của bản thân mỗi lần xuất hiện. Theo chia sẻ của bà xã Anh Tú, cô đã từng can thiệp thẩm mỹ ở phần mí mắt để giúp cho nhan sắc được trở nên lung linh như hiện tại.

Mạc Văn Khoa – Thảo Vy Pumpe

hảo Vy quen biết Mạc Văn Khoa khi anh tham gia chương trình Cười xuyên Việt năm 2015. Khi đó, Mạc Văn Khoa là thí sinh, Thảo Vy là khán giả đi xem chương trình. Sau khi xin chụp ảnh chung, cả hai xin Facebook của nhau và nên duyên từ đó.

Sắc vóc ngày càng thăng hạng, nóng bỏng của 'nóc nhà' 2 sao nam có phim doanh thu trăm tỷ đang gây bão phòng vé - Ảnh 8
Vợ chồng Mạc Văn Khoa - Thảo Vy Pumpe - Ảnh: Internet

Bên nhau 5 năm khi Mạc Văn Khoa mới vào TP.HCM lập nghiệp và chưa có gì trong tay, họ phải đối mặt với không ít khó khăn. Cặp đôi còn từng gây bất ngờ khi tiết lộ, Vy Pumpe từng bị mẹ chồng cấm cản chuyện yêu đương chỉ vì cô hơn anh chàng tận 3 tuổi.

Dẫu chịu nhiều áp lực nhưng giờ đây, Vy Pumpe và "cây hài" vẫn bên nhau hạnh phúc. Cặp đôi còn vừa làm đám cưới rình rang sau khi đã sinh con gái đầu lòng. Bà xã nam diễn viên quê Hải Dương không hoạt động trong showbiz nhưng thường tháp tùng ông xã tham gia nhiều sự kiện của làng giải trí.

Sắc vóc ngày càng thăng hạng, nóng bỏng của 'nóc nhà' 2 sao nam có phim doanh thu trăm tỷ đang gây bão phòng vé - Ảnh 9
Bà xã nam diễn viên quê Hải Dương không hoạt động trong showbiz nhưng thường tháp tùng ông xã tham gia nhiều sự kiện của làng giải trí - Ảnh: Internet

Sau khi sinh nở, Thảo Vy ngày càng gợi cảm. Cô sở hữu gương mặt khá xinh cùng vóc dáng thon gọn. Bà xã Mạc Văn Khoa không ngại khoe vóc dáng trong trang phục áo tắm. Ở góc chụp thẳng, cô khoe trọn vóc dáng săn chắc, vòng 2 không chút mỡ thừa và làn da mịn màng. Còn ở khoảnh khắc chụp nghiêng, bộ trang phục được khoét xẻ táo bạo ở phần hông khiến bức hình nóng càng thêm nóng.

Sắc vóc ngày càng thăng hạng, nóng bỏng của 'nóc nhà' 2 sao nam có phim doanh thu trăm tỷ đang gây bão phòng vé - Ảnh 10Sắc vóc ngày càng thăng hạng, nóng bỏng của 'nóc nhà' 2 sao nam có phim doanh thu trăm tỷ đang gây bão phòng vé - Ảnh 11

Sắc vóc ngày càng thăng hạng, nóng bỏng của 'nóc nhà' 2 sao nam có phim doanh thu trăm tỷ đang gây bão phòng vé - Ảnh 12
Dù đã là mẹ bỉm sữa, bà xã Mạc Văn Khoa không ngại khoe vóc dáng trong trang phục áo tắm - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cũng có rất nhiều người vào đòi "xin vía" để có vóc dáng nhỏ nhắn, thon thả như bà xã Mạc Văn Khoa. Đáp lại tình cảm mọi người dành cho mình, Vy Pumpe tiết lộ bản thân dùng kem tan mỡ kèm nịt bụng, ăn uống điều độ để có vóc dáng như hiện tại.

 

Anh Tú thừa nhận từng 'mất ngủ thâu đêm' khi Diệu Nhi liên tục khoe ảnh gợi cảm trên mạng xã hội

Anh Tú thừa nhận từng 'mất ngủ thâu đêm' khi Diệu Nhi liên tục khoe ảnh gợi cảm trên mạng xã hội

Từ khi công khai tình cảm, Anh Tú - Diệu Nhi cũng thoải mái thể hiện tình cảm dành cho nhau trên mạng xã hội. Mới đây, Anh Tú thừa nhận bản thân từng mất ngủ khi bà xã Diệu Nhi liên tục đăng ảnh gợi cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Mạc Văn Khoa và vợ Anh Tú - Diệu Nhi vbiz

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang