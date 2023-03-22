Sắc vóc ngày càng thăng hạng, nóng bỏng của 'nóc nhà' 2 sao nam có phim doanh thu trăm tỷ đang gây bão phòng vé

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công như hiện tại, Anh Tú và Mạc Văn Khoa đều có cuộc hôn nhân viên mãn bên những người vợ xinh đẹp, ngoại hình ấn tượng khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.

Thời gian qua, bộ phim điện ảnh Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy đã chính ra rạp và đạt doanh thu khủng với gần 100 tỷ đồng. Thủ vai nam chính của dự án này là Anh Tú và Mạc Văn Khoa. Theo đó, Anh Tú có ngoại hình điển trai nên đóng vai trò chủ chốt của team lừa, còn Mạc Văn Khoa đảm nhận mảng miếng hài hước, lầy lội.

Diệu Nhi được biết đến là nữ diễn viên tài năng và xinh đẹp của làng giải trí Việt, Theo đó, cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ với nét diễn duyên dáng, hài hước. Ngoài ra, sắc vóc không ngừng thăng hạng của bà xã Anh Tú trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật vừa qua cũng khiến netizen không khỏi trầm trồ.

Sắc vóc không ngừng thăng hạng của bà xã Anh Tú trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật vừa qua cũng khiến netizen không khỏi trầm trồ - Ảnh: Internet

Từ khi lên xe hoa cùng với diễn viên Anh Tú, có thể thấy Diệu Nhi ngày càng tự tin hơn trong việc thử sức với phong cách quyến rũ. Theo đó, bà xã Anh Tú thường khiến fan trầm trồ khi xuất hiện trong những thiết kế kiệm vải, "o ép" body tôn triệt để lợi thế về hình thể. Được biết, thời gian trước Diệu Nhi thường "dè dặt" trong gu ăn mặc do mẹ ruột của cô không muốn con gái ăn diện quyến rũ và phô diễn hình thể quá nhiều trước ống kính.

Từ khi lên xe hoa cùng với diễn viên Anh Tú, có thể thấy Diệu Nhi ngày càng tự tin hơn trong việc thử sức với phong cách quyến rũ - Ảnh: Internet

So với giai đoạn đầu bước chân vào làng giải trí, Diệu Nhi được phần đông nhận xét đang bước đến giai đoạn chín muồi của nhan sắc. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1991 luôn chú trọng chăm chút cho diện mạo lẫn hình ảnh của bản thân mỗi lần xuất hiện. Theo chia sẻ của bà xã Anh Tú, cô đã từng can thiệp thẩm mỹ ở phần mí mắt để giúp cho nhan sắc được trở nên lung linh như hiện tại.

Mạc Văn Khoa – Thảo Vy Pumpe

hảo Vy quen biết Mạc Văn Khoa khi anh tham gia chương trình Cười xuyên Việt năm 2015. Khi đó, Mạc Văn Khoa là thí sinh, Thảo Vy là khán giả đi xem chương trình. Sau khi xin chụp ảnh chung, cả hai xin Facebook của nhau và nên duyên từ đó.

Vợ chồng Mạc Văn Khoa - Thảo Vy Pumpe - Ảnh: Internet

Bên nhau 5 năm khi Mạc Văn Khoa mới vào TP.HCM lập nghiệp và chưa có gì trong tay, họ phải đối mặt với không ít khó khăn. Cặp đôi còn từng gây bất ngờ khi tiết lộ, Vy Pumpe từng bị mẹ chồng cấm cản chuyện yêu đương chỉ vì cô hơn anh chàng tận 3 tuổi.

Dẫu chịu nhiều áp lực nhưng giờ đây, Vy Pumpe và "cây hài" vẫn bên nhau hạnh phúc. Cặp đôi còn vừa làm đám cưới rình rang sau khi đã sinh con gái đầu lòng. Bà xã nam diễn viên quê Hải Dương không hoạt động trong showbiz nhưng thường tháp tùng ông xã tham gia nhiều sự kiện của làng giải trí.

Bà xã nam diễn viên quê Hải Dương không hoạt động trong showbiz nhưng thường tháp tùng ông xã tham gia nhiều sự kiện của làng giải trí - Ảnh: Internet

Sau khi sinh nở, Thảo Vy ngày càng gợi cảm. Cô sở hữu gương mặt khá xinh cùng vóc dáng thon gọn. Bà xã Mạc Văn Khoa không ngại khoe vóc dáng trong trang phục áo tắm. Ở góc chụp thẳng, cô khoe trọn vóc dáng săn chắc, vòng 2 không chút mỡ thừa và làn da mịn màng. Còn ở khoảnh khắc chụp nghiêng, bộ trang phục được khoét xẻ táo bạo ở phần hông khiến bức hình nóng càng thêm nóng.

Dù đã là mẹ bỉm sữa, bà xã Mạc Văn Khoa không ngại khoe vóc dáng trong trang phục áo tắm - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cũng có rất nhiều người vào đòi "xin vía" để có vóc dáng nhỏ nhắn, thon thả như bà xã Mạc Văn Khoa. Đáp lại tình cảm mọi người dành cho mình, Vy Pumpe tiết lộ bản thân dùng kem tan mỡ kèm nịt bụng, ăn uống điều độ để có vóc dáng như hiện tại.