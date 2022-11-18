Anh Tú thừa nhận từng 'mất ngủ thâu đêm' khi Diệu Nhi liên tục khoe ảnh gợi cảm trên mạng xã hội

Hậu trường 18/11/2022 08:35

Từ khi công khai tình cảm, Anh Tú - Diệu Nhi cũng thoải mái thể hiện tình cảm dành cho nhau trên mạng xã hội. Mới đây, Anh Tú thừa nhận bản thân từng mất ngủ khi bà xã Diệu Nhi liên tục đăng ảnh gợi cảm.

Sau 7 năm gắn bó, Anh Tú và Diệu Nhi đã chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới hoành tráng quy tụ đông đảo nghệ sĩ đình đám làng giải trí. Từ khi công khai, cặp đôi cũng thoải mái thể hiện tình cảm dành cho nhau trên mạng xã hội.

Anh Tú thừa nhận từng 'mất ngủ thâu đêm' khi Diệu Nhi liên tục khoe ảnh gợi cảm trên mạng xã hội - Ảnh 1
Từ khi kết hôn, Diệu Nhi - Anh Tú thoải mái thể hiện tình cảm dành cho nhau trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mới đây, một fanpage chia sẻ về việc khi Diệu Nhi đăng ảnh gợi cảm, Anh Tú liền đăng loạt bình luận đầy dỗi hờn, chẳng hạn như: "Buồn", "Không ngủ thâu đêm", "Tại sao có thể post ảnh này lên chứ nhỉ?", "Em lại vậy nữa rồi"...

Anh Tú thừa nhận từng 'mất ngủ thâu đêm' khi Diệu Nhi liên tục khoe ảnh gợi cảm trên mạng xã hội - Ảnh 2
Anh Tú dỗi hờn khi Diệu Nhi đăng hình gợi cảm - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả không khỏi bật cười, có lẽ vì Anh Tú quá u mê vợ mình nên mới có phản ứng như vậy. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng đây thực chất chỉ là những chia sẻ cũ từ thời nam diễn viên và Diệu Nhi mới yêu nhau. Không phủ nhận thời gian gần đây, Diệu Nhi ngày càng đột phá trong phong cách. Cô lăng xê phong cách gợi cảm, sành điệu hơn trong những bộ cánh bó sát khoe 3 vòng triệt để. Nhưng có thể thấy, Anh Tú không có những bình luận "hờn dỗi" như trước.

Anh Tú thừa nhận từng 'mất ngủ thâu đêm' khi Diệu Nhi liên tục khoe ảnh gợi cảm trên mạng xã hội - Ảnh 3Anh Tú thừa nhận từng 'mất ngủ thâu đêm' khi Diệu Nhi liên tục khoe ảnh gợi cảm trên mạng xã hội - Ảnh 4Anh Tú thừa nhận từng 'mất ngủ thâu đêm' khi Diệu Nhi liên tục khoe ảnh gợi cảm trên mạng xã hội - Ảnh 5Anh Tú thừa nhận từng 'mất ngủ thâu đêm' khi Diệu Nhi liên tục khoe ảnh gợi cảm trên mạng xã hội - Ảnh 6

Anh Tú thừa nhận từng 'mất ngủ thâu đêm' khi Diệu Nhi liên tục khoe ảnh gợi cảm trên mạng xã hội - Ảnh 7
Thời gian gần đây, Diệu Nhi ngày càng đột phá trong phong cách - Ảnh: Internet

Được biết, Anh Tú còn đích thị là anh chồng quốc dân khi luôn chiều chuộng bà xã Diệu Nhi hết mực. Chỉ cần Diệu Nhi thích nam idol nào là Anh Tú lập tức đổi style theo. Trong 1 bài phỏng vấn gần đây, Anh Tú cho biết Diệu Nhi cứ thích nghệ sĩ nào, đặc biệt là nghệ sĩ Hàn Quốc thì sẽ bắt Anh Tú bắt chước y chang vậy.  Gần đây, trong hôn lễ của cả hai, dân tình còn phát hiện Anh Tú diện bộ trang phục của nam diễn viên giống với Hyun Bin - nam diễn viên gây náo loạn châu Á bằng bộ phim "Hạ cánh nơi anh".

Anh Tú thừa nhận từng 'mất ngủ thâu đêm' khi Diệu Nhi liên tục khoe ảnh gợi cảm trên mạng xã hội - Ảnh 8
Dân tình còn phát hiện Anh Tú diện bộ trang phục của nam diễn viên giống với Hyun Bin - nam diễn viên gây náo loạn châu Á bằng bộ phim "Hạ cánh nơi anh" - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Diệu Nhi – Anh Tú là cặp vợ chồng nghệ sĩ luôn được công chúng ngưỡng mộ vì cái kết viên mãn cũng như có thêm niềm tin vào tình yêu.

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