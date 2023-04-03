Chồng đại gia vướng nghi án cặp kè hotgirl trẻ đẹp, Đoàn Di Băng bất ngờ hé lộ 'hợp đồng hôn nhân'?

Hậu trường 03/04/2023 16:18

Trước những tin đồn liên quan đến hôn nhân của mình, mới đây, Đoàn Di Băng đã đáp trả dân mạng bằng cách chất vấn trực tiếp ông xã.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng ngoại tình với một hot girl trẻ đẹp. Bằng chứng được đưa ra là một số bức ảnh chụp người đàn ông có ngoại hình được cho rằng khá giống doanh nhân Quốc Vũ khi vừa bước ra khỏi nhà riêng của cô gái trẻ ấy. Đồng thời, những chiếc xe sang, hàng hiệu đắt đỏ hot girl đó mới mua cũng được cho là do Quốc Vũ tặng.

Chồng đại gia vướng nghi án cặp kè hotgirl trẻ đẹp, Đoàn Di Băng bất ngờ hé lộ 'hợp đồng hôn nhân'? - Ảnh 1
Mạng xã hội xôn xao trước tin đồn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng ngoại tình với một hot girl trẻ đẹp - Ảnh: Internet

Trước những tin đồn liên quan đến hôn nhân của mình, mới đây, Đoàn Di Băng đã đáp trả dân mạng bằng cách chất vấn trực tiếp ông xã. Theo đó, khi thấy chồng đang bấm điện thoại, Di Băng cầm thẳng máy quay vừa hỏi: "Vũ! Nghe đồn có bồ hả". Ngay lập tức, nam doanh nhân làm động tác điệu đà và tếu táo trả lời vợ: "Bê đê mà bồ gì". Thấy chồng đùa vậy, Di Băng phá lên cười vui vẻ. Động thái này của vợ chồng Di Băng được cho là đã phủ nhận những tin đồn liên quan tới người thứ 3.

Màn chất vấn bất ngờ của Đoàn Di Băng khiến nhiều người không khỏi bật cười. Về phía Nguyễn Quốc Vũ, anh cũng buông câu bông đùa rằng "nhà anh có nuôi thú dữ".

Chồng đại gia vướng nghi án cặp kè hotgirl trẻ đẹp, Đoàn Di Băng bất ngờ hé lộ 'hợp đồng hôn nhân'? - Ảnh 2
Tổ ấm hạnh phúc của Đoàn Di Băng - Ảnh: Internet

Nam doanh nhân vốn được yêu mến bởi sự chuồng chuộng và nể trọng vợ dù đã kết hôn nhiều năm. Trước đó, anh cũng từng tiết lộ, hai vợ chồng có "hợp đồng hôn nhân" rất rõ ràng: "Anh với Băng có giấy cam kết, đứa nào ngoại tình thì ra đi tay trắng. Em nào chấp nhận cưu mang anh thì mạnh dạn bước vô".

Về phần Đoàn Di Băng, nữ đại gia cũng từng bày tỏ quan điểm cá nhân rằng: "Chồng mình có tính đó (trăng hoa) thì mình không rước về nhà chồng cũng ra đường tìm à". Duy Băng duy trì hôn nhân dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng chồng, chứ không tìm đủ cách để giữ.

Chồng đại gia vướng nghi án cặp kè hotgirl trẻ đẹp, Đoàn Di Băng bất ngờ hé lộ 'hợp đồng hôn nhân'? - Ảnh 3
Nam doanh nhân vốn được yêu mến bởi sự chuồng chuộng và nể trọng vợ dù đã kết hôn nhiều năm - Ảnh: Internet

Ngoài công việc kinh doanh thành công, trước đây, Đoàn Di Băng từng được biết đến vai trò là một ca sĩ. Đến năm 2012, cô quyết định kết hôn và rút khỏi showbiz để trở về quản lý nhà hàng của chồng. Sau đó, cô cũng cho ra đời một thương hiệu mỹ phẩm riêng của mình.

Từ 10 năm trước, đám cưới của Quốc Vũ và Đoàn Di Băng đã gây xôn xao dư luận khi cô dâu được nhà trai tặng lễ vật khủng bao gồm quà cưới 2 tỷ và căn nhà trị giá 1 triệu USD. Và chi gần 3 tỷ đồng để tổ chức tiệc cưới với sự tham dự của rất đông bạn bè và nghệ sĩ nổi tiếng.

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