'Thần Đồng' Đỗ Nhật Nam chuẩn 'con nhà người ta', mới 22 tuổi đã được 8 trường đại học Mỹ trao học bổng Tiến sĩ

Tin tức giải trí 20/04/2023 19:29

Ở độ tuổi 22, Đỗ Nhật Nam khiến nhiều người ngưỡng mộ vì được 8 trường đại học hàng đầu nước Mỹ săn đón, trao học bổng toàn phần.

Đỗ Nhật Nam là một cái tên không hề xa lạ bởi hàng loạt thành tích cực kỳ ấn tượng. Khi chỉ mới 8 tuổi, cậu đã đạt IELTS 8.0, đồng thời cậu cũng là người viết tự truyện nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Tuy nhiên, những thông tin về Đỗ Nhật Nam cũng ít được quan tâm đến kể từ khi cậu tập trung cho con đường du học bên trời Tây. Cho đến thời điểm hiện tại, mẹ của Đỗ Nhật Nam biết cậu quý tử được học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ, ai nấy cũng chú ý đến.

'Thần Đồng' Đỗ Nhật Nam chuẩn 'con nhà người ta', mới 22 tuổi đã được 8 trường đại học Mỹ trao học bổng Tiến sĩ - Ảnh 1
Đỗ Nhật Nam là một cái tên không hề xa lạ bởi hàng loạt thành tích cực kỳ ấn tượng - Ảnh: Internet
'Thần Đồng' Đỗ Nhật Nam chuẩn 'con nhà người ta', mới 22 tuổi đã được 8 trường đại học Mỹ trao học bổng Tiến sĩ - Ảnh 2
Khi chỉ mới 8 tuổi, cậu đã đạt IELTS 8.0, đồng thời cậu cũng là người viết tự truyện nhỏ tuổi nhất Việt Nam - Ảnh: Internet
'Thần Đồng' Đỗ Nhật Nam chuẩn 'con nhà người ta', mới 22 tuổi đã được 8 trường đại học Mỹ trao học bổng Tiến sĩ - Ảnh 3
Nhật Nam cùng ba mẹ - Ảnh: Internet
'Thần Đồng' Đỗ Nhật Nam chuẩn 'con nhà người ta', mới 22 tuổi đã được 8 trường đại học Mỹ trao học bổng Tiến sĩ - Ảnh 4
Mẹ Đỗ Nhật Nam tự hào khoe con trai được tận 8 trường đại học tại Mỹ trao học bổng khiến ai nấy cũng ghen tị - Ảnh: Cap màn hình

Cụ thể, trên trang cá nhân Facebook của mẹ Đỗ Nhật Nam tự hào khoe con trai được tận 8 trường đại học tại Mỹ trao học bổng khiến ai nấy cũng ghen tị.

"Chúc mừng Nam đã được chấp nhận và trao học bổng toàn phần cho bậc học Tiến sỹ của 8 trường: Cornell, Chicago, Washington, California Los Angeles (UCLA), UC Santa Barbara, University of Southern California (USC) và thạc sỹ của Dartmouth, Cambridge,..

Toàn là những ngôi trường “trong mơ”.

Chúc mừng, thực sự chúc mừng những nỗ lực không mệt mỏi trong hành trình học tập của em.

Nam yêu thương của mẹ ơi! Từ Nam, mẹ hiểu một triết lý sâu sắc rằng, làm cha mẹ chính là nuôi dạy bản thân chứ không phải nuôi dạy con cái. Nhu cầu vô độ về việc chỉ đạo, khuyến khích, cải thiện và quản lý của cha mẹ đôi khi phá hỏng những khoảnh khắc tuyệt vời giữa bố mẹ và con cái và khiến con cái không được phát huy hết điểm mạnh của bản thân.

Mẹ đã may mắn tự điều chỉnh để không làm điều đó với em, để giữa mẹ và em luôn tràn ngập những điều tuyệt vời.

Cực kì tuyệt vời ấy, phải không Nam!" mẹ Đỗ Nhật Nam bày tỏ trên trang cá nhân.

Ngay sau khi đăng tải, chỉ trong một thời gian ngắn bài viết của mẹ 'thần đồng' đã nhận được vô số lời chúc mừng. Nhiều người đã gửi lời chúc mong cậu sẽ chọn được ngành nghiên cứu phù hợp và có thêm những bước phát triển vững chắc hơn trong sự nghiệp, ngoài ra còn bày tỏ sự ngưỡng mộ vì trình độ tri thức của Đỗ Nhật Nam quá 'cao siêu', ai nấy cũng tích cực 'xin vía'.

'Thần Đồng' Đỗ Nhật Nam chuẩn 'con nhà người ta', mới 22 tuổi đã được 8 trường đại học Mỹ trao học bổng Tiến sĩ - Ảnh 5
Ngay sau khi đăng tải, chỉ trong một thời gian ngắn bài viết của mẹ 'thần đồng' đã nhận được vô số lời chúc mừng - Ảnh: Cap màn hình

Mặc dù chỉ mới 22 tuổi, Đỗ Nhật Nam đã gây chú ý với nhiều thành tích ấn tượng 'khó ai có được'. Đây không phải là lần đầu tiên mà cư dân mạng khâm phục trước sự nỗ lực của Đỗ Nhật Nam. Trước đó không lâu, chàng trai sinh năm 2001 cũng từng là đại diện châu Á tham dự Hội nghị Chủ đề "Khoa học về nụ cười" tại Mỹ và tại hội nghị Nha khoa khác do FDI tổ chức tại Ấn Độ. Trong quá trình học tại Mỹ, Nam cũng nhận được thư chúc mừng của cựu Tổng thống Barack Obama...

'Thần Đồng' Đỗ Nhật Nam chuẩn 'con nhà người ta', mới 22 tuổi đã được 8 trường đại học Mỹ trao học bổng Tiến sĩ - Ảnh 6
Mặc dù chỉ mới 22 tuổi, Đỗ Nhật Nam đã gây chú ý với nhiều thành tích ấn tượng 'khó ai có được' - Ảnh: Internet
'Thần Đồng' Đỗ Nhật Nam chuẩn 'con nhà người ta', mới 22 tuổi đã được 8 trường đại học Mỹ trao học bổng Tiến sĩ - Ảnh 7
 Cậu từng là đại diện châu Á tham dự Hội nghị Chủ đề "Khoa học về nụ cười" tại Mỹ - Ảnh: Internet
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