'Chàng không chân' Tô Đình Khánh xúc động chia sẻ cảm xúc lần đầu làm bố: 'Bản thân vẫn đang trong trạng thái lâng lâng khó tả'

Nhiều người cứ nghĩ vợ chồng Tô Đình Khánh thụ tinh nhân tạo để có con nhưng thực chất, anh và vợ có em bé hoàn toàn tự nhiên.

Vừa qua, thông tin chàng trai "không chân" Tô Đình Khánh và bà xã Trần Thương đã đón con gái đầu lòng ra đời nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Theo tiết lộ của chàng trai trên mạng xã hội, được biết, em bé khỏe mạnh nặng khoảng 3kg. Về hình ảnh của nhóc tỳ, "chàng không chân" cho biết chỉ chưa thể tiết lộ ảnh cận mặt của con vì bé còn nhỏ. Anh hứa sẽ cập nhật hình ảnh của con nhiều hơn khi bé Milk (tên thân mật của em bé) cứng cáp hơn. Về hình ảnh của nhóc tỳ, "chàng không chân" cho biết chỉ chưa thể tiết lộ ảnh cận mặt của con vì bé còn nhỏ - Ảnh: Internet Thông tin ngay khi được chia sẻ đã nhận về vô vàn lời chúc tốt đẹp từ người thân, bạn bè lẫn những người không quen biết. Trong chia sẻ gần đây, có thể thấy gương mặt của Trần Thương đã tươi tắn trở lại và tràn đầy vẻ hạnh phúc sau lần vượt cạn. Vì sinh thường nên mẹ bỉm này cũng nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Thông tin chàng trai "không chân" Tô Đình Khánh và bà xã Trần Thương đã đón con gái đầu lòng ra đời nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng - Ảnh: Internet Sau 3 ngày nằm viện thì gia đình anh Khánh đã được xuất viện về nhà. Nhóc tỳ cũng là kết quả cho mối tình đẹp của Tô Đình Khánh và Trần Thương. Nhiều người cứ nghĩ vợ chồng Tô Đình Khánh thụ tinh nhân tạo để có con nhưng thực chất, anh và vợ có em bé hoàn toàn tự nhiên. Trên trang cá nhân của mình, “chàng không chân” vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh 2 vợ chồng chăm sóc em bé. Anh cho biết, hiện tại bản thân vẫn đang trong trạng thái lâng lâng khó tả khi được lên chức bố. Hành trình 2 ngày đầu làm bố tuy hơi mệt nhưng với anh là cảm giác đặc biệt thú vị.

Nhóc tỳ cũng là kết quả cho mối tình đẹp của Tô Đình Khánh và Trần Thương - Ảnh: Internet Tô Đình Khánh cũng không quên bày tỏ sự biết ơn tới người hâm mộ đã dành thời gian chia sẻ bí quyết chăm con cho anh, góp ý khi em bé trở về nhà thì sẽ làm gì đầu tiên, cách chăm vợ phải ăn gì thì tốt cho sức khỏe... "Chàng không chân" cũng bật mí con gái đầu lòng có vẻ ngoài giống hệt bố, nước da trắng trẻo và “trộm vía” dễ thương. Trong hơn 9 tháng thai kỳ, “mẹ bầu” Trần Thương được chồng chăm sóc tận tình nên tâm lý thoải mái, vui vẻ. Giờ em bé chào đời cũng rất kháu khỉnh, đáng yêu và hay cười. Nhiều người cứ nghĩ vợ chồng Tô Đình Khánh thụ tinh nhân tạo để có con nhưng thực chất, anh và vợ có em bé hoàn toàn tự nhiên - Ảnh: Internet Cuộc sống của “chàng không chân” hiện tại như bước sang trang mới, dành thời gian cho em bé nhiều hơn. Chắc chắn hành trình phía trước còn rất nhiều thử thách, khó khăn. Nhiều người tò mò: “Một người không có chân như Khánh thì sẽ chăm sóc em bé như thế nào?”, anh Khánh cho biết bản thân vân cố gắng hết sức để tròn trách nhiệm làm bố của mình.

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