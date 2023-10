Group anti Võ Hà Linh với hơn 100 nghìn thành viên bất ngờ 'bay màu' khỏi MXH, lý do là gì?

Một số người cho rằng, lý do nhóm anti này bay màu có thể là do một thế lực bí ẩn đứng ra thực hiện. Bên cạnh đó, netizen nghi ngờ có thể do đội ngũ quản trị viên đã bán group khi đã có lượng người tham gia đông đảo để trục lợi cá nhân.

Một số người cho rằng, lý do nhóm anti này bay màu có thể là do một thế lực bí ẩn đứng ra thực hiện - Ảnh: Internet

Tuy nhiên việc này cũng không khiến vụ ồn ào của Võ Hà Linh hạ nhiệt. Nhiều người trong nhóm anti vừa biết mất này còn khẳng định rằng, họ sẽ tụ vào một nhóm khác để tiếp tục anti "chiến thần".



Xôn xao hình ảnh nhà hàng dán biển 'miễn tiếp' Võ Hà Linh - Ảnh: Internet

Sau khi vướng vào lùm xùm và đứng trước làn sóng tẩy chay, vừa qua, Hà Linh đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả. Đồng thời, cô thừa nhận sai trong chuyện review quán ăn và tuyên bố chấm dứt việc làm nội dung này trên mạng, tránh ảnh hưởng đến kinh doanh của quán. Nhưng có lẽ, lời xin lỗi của Hà Linh đã quá muộn màng khiến dư luận vẫn không thể cảm thông.