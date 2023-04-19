Group anti Võ Hà Linh với hơn 100 nghìn thành viên bất ngờ 'bay màu' khỏi MXH, lý do là gì?

Trước đó, theo ghi nhận tính đến ngày 14/4, group anti này đã vượt ngưỡng 112.000 thành viên và con số thành viên còn tăng lên một cách chóng mặt mỗi ngày.

Từng là một reviewer nổi tiếng nhất giới Youtuber, vừa qua, Võ Hà Linh nhận chỉ trích như mưa khi review các quán ăn. Thậm chí, trên mạng xã hội còn xôn xao hình ảnh một quán ăn để biển "miễn tiếp" nữ Reviewer này. Từng là một reviewer nổi tiếng nhất giới Youtuber, vừa qua, Võ Hà Linh nhận chỉ trích như mưa khi review các quán ăn - Ảnh: Chụp màn hình Không dừng lại ở đó, những group anti Võ Hà Linh mọc lên như nấm sau nhiều ồn ào. Đáng chú ý nhất là có nhóm thành viên lên đến hơn 100 nghìn thành viên. Tuy nhiên, sáng nay (19/4), mạng xã hội bất ngờ xôn xao khi nhóm anti Hà Linh với số lượng thành viên "khủng" nhất trên mạng xã hội đã hoàn toàn "bay màu".

Sáng nay (19/4), mạng xã hội bất ngờ xôn xao khi nhóm anti Hà Linh với số lượng thành viên "khủng" nhất trên mạng xã hội đã hoàn toàn "bay màu" - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, theo ghi nhận tính đến ngày 14/4, group anti này đã vượt ngưỡng 112.000 thành viên và con số thành viên còn tăng lên một cách chóng mặt mỗi ngày. Đây có thể xem là con số anti "kỷ lục", hot hơn cả các sao Việt từng dính lùm xùm.

Một số người cho rằng, lý do nhóm anti này bay màu có thể là do một thế lực bí ẩn đứng ra thực hiện. Bên cạnh đó, netizen nghi ngờ có thể do đội ngũ quản trị viên đã bán group khi đã có lượng người tham gia đông đảo để trục lợi cá nhân. Một số người cho rằng, lý do nhóm anti này bay màu có thể là do một thế lực bí ẩn đứng ra thực hiện - Ảnh: Internet Tuy nhiên việc này cũng không khiến vụ ồn ào của Võ Hà Linh hạ nhiệt. Nhiều người trong nhóm anti vừa biết mất này còn khẳng định rằng, họ sẽ tụ vào một nhóm khác để tiếp tục anti "chiến thần".

Xôn xao hình ảnh nhà hàng dán biển 'miễn tiếp' Võ Hà Linh - Ảnh: Internet Sau khi vướng vào lùm xùm và đứng trước làn sóng tẩy chay, vừa qua, Hà Linh đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả. Đồng thời, cô thừa nhận sai trong chuyện review quán ăn và tuyên bố chấm dứt việc làm nội dung này trên mạng, tránh ảnh hưởng đến kinh doanh của quán. Nhưng có lẽ, lời xin lỗi của Hà Linh đã quá muộn màng khiến dư luận vẫn không thể cảm thông.

Hot: 'Chiến thần review' Võ Hà Linh tiếp tục bị dán biển 'miễn tiếp' tại một cửa hàng ở Thái Lan, thực hư ra sao? Trước những thị phi liên tục bủa vây, mới đây nhất, Hà Linh đã chính thức đăng tải đoạn clip công khai xin lỗi đã gây ra ồn ào không đáng có. Đồng thời, cô cùng hứa sẽ lập tức ngừng việc review các quán ăn song khán giả vẫn cảm thấy chưa hài lòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/group-anti-vo-ha-linh-voi-hon-100-nghin-thanh-vien-bat-ngo-bay-mau-khoi-mxh-ly-do-la-gi-574156.html