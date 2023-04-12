'Chiến thần' Võ Hà Linh chính thức lên tiếng xin lỗi và thông báo dừng hẳn việc review quán ăn

Mới đây nhất, 'chiến thần' Võ Hà Linh đã đăng tải video trên nền tảng Facebook và Tiktok với nội dung "Xin lỗi mọi người và thông báo dừng hẳn việc review quán ăn!"

Sáng ngày 12/4, nền tảng Tiktok và Facebook của Võ Hà Linh bất ngờ đăng tải đoạn video với nội dung cô lên tiếng xin lỗi các quán ăn mà cô review không tốt và đồng thời thông báo dừng hẳn việc review các quán ăn. Võ Hà Linh bất ngờ đăng tải đoạn video với nội dung "Xin lỗi mọi người và thông báo dừng hẳn việc review quán ăn!". Ảnh: cắt từ clip "Em đã đọc kỹ các bài đăng cùng bình luận trên group anti bản thân em khi bước chân vào nghề reviewer này luôn giữ một tâm là nếu như mình nói đúng với cảm nhận thì sẽ không bao giờ phải hổ thẹn với lương tâm. Nhưng đến giờ phút này thì em biết rằng việc review quán ăn là hoàn toàn sai, bởi vì ngon hay dở là tùy vào khẩu vị của mỗi người, mỗi vùng miền,.. điều này sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán", Võ Hà Linh nói trong video.

Đồng thời, cô cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mà cô đã đánh giá không tốt trước đây. Ngoài ra, cô cũng bày tỏ: "Khi review về mỹ phẩm thì cần rất nhiều thời gian để trải nghiệm sản phẩm nên team có sản xuất thêm những nội dung review về các địa điểm ăn uống, tuy nhiên lại gây ra rất nhiều tranh cãi và ngay lúc này, em nhận ra việc review quán ăn là không đúng nên em xin thông báo dừng hẳn việc review các quán ăn". Cô gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mà cô đã đánh giá không tốt trước đây. Ảnh: cắt từ clip Cô cũng nói thêm: "Riêng về mảng mỹ phẩm, em xin mọi người hãy cho em giữu được sự chân thật khi review. Bản thân em khi trải nghiệm sản phẩm có quá nhiều nhược điểm em cũng không thể nào lên video và khen được. Nhưng khi nói thật về trải nghiệm của mình thì lại thành đạp đổ bát cơm của người khác".

Cô cho biết trong tương lai sẽ chỉ chia sẻ những sản phẩm về những điều tích cực và những sản phẩm khi sử dụng cảm thấy có hiệu quả. Cô sẽ ghi nhận thêm những đóng góp của mọi người trên nền tảng để hoàn thiện và phát triển kênh. Bên cạnh đó, cô sẽ chú ý nhiều hơn về tông giọng và biểu cảm gương mặt để cộng đồng mạng cảm thấy dễ chịu hơn. Võ Hà Linh một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người vì những lùm xùm vừa qua và mong các antifan sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn về cô trong tương lai. Cuối video, cô cũng chia sẻ: "Em có được chỗ đứng ngày hôm nay, tất cả là nhờ sự yêu mến của mọi người. Nếu như bây giờ trở về con số 0, xin mọi người cho em cơ hội xây dựng lại từ đầu". Võ Hà Linh một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành. Ảnh: cắt từ clip Võ Hà Linh nhận được vô số lời bình luận động viên chỉ sau vài phút đăng tải: -“Thật thà thì mất lòng, thật lòng thì mất hết.” Mãi iu và ủng hộ chị. - Ai ghét thì ghét m vẫn ủng hộ - Thay đổi để hoàn thiện bản thân theo hướng tích cực. Lần này lại ủng hộ Hà Linh nhé! - Hà Linh mãi đỉnhhh. Giờ chỉ tập trung review mỹ phẩm ai làm lại chị. Mong c giữ vững giá trị cốt lõi của mình ngay từ ngày đầu và thành công trên con đường này nhé! Được biết, trong thời gian gần đây Võ Hà Linh liên tục vướng phải nhiều lùm xùm. Điển hình là trong phiên livestream bán hàng cho các hãng mỹ phẩm vào ngày 4/4, cô đã vướng phải tranh cãi dữ dội khi bị cộng đồng mạng thẳng thắng chỉ trích với những cụm từ như: "đạp đổ chén cơm" người khác.

Phiên livestream gần nhất của cô vướng nhiều tranh cãi. Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, cô còn bị một quán ăn tại Hà Nội "phong sát", tuyên bố cẩm cửa Võ Hà Linh đến quán của mình sau khi xem nữ Tiktoker oanh tạc hàng loại quán ăn, điển hình là quán ăn của Trường Giang. Võ Hà Linh review quán ăn của Trường Giang. Ảnh: Internet Hiện tại, Võ Hà Linh bị nhiều người quay lưng và xuất hiện nhiều nhóm antifan trên nền tảng Facebook. Các group anti của Võ Hà Linh xuất hiện nhiều vô số kể. Ảnh: chụp màn hình

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chien-than-vo-ha-linh-chinh-thuc-len-tieng-xin-loi-va-thong-bao-dung-han-viec-review-quan-an-571692.html