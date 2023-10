Hot: 'Chiến thần review' Võ Hà Linh tiếp tục bị dán biển 'miễn tiếp' tại một cửa hàng ở Thái Lan, thực hư ra sao?

Một quán ăn dán bảng 'miễn tiếp' Võ Hà Linh - Ảnh: Internet

Mới đây, một tấm biển dán có mặt Võ Hà Linh xuất hiện tại cửa hàng Thái Lan được lan truyền trên MXH một lần nữa thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, tại một cửa hàng được người dùng đăng tải đã dán một tấm biển ngay trước cửa, đáng chú ý là hình của “chiến thần review” Hà Linh bị gạch chéo. Điều này làm dấy lên đồn đoán nữ reviewer đã bị 'cấm cửa' sang tận các nước bạn.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, nhiều người vẫn đặt nghi vấn về độ chân thật của bức ảnh. Bởi trên tấm hình còn kèm dòng chữ to rõ rằng: 'We don’t selling it. We only sale this product! Made in Thailand' (Chúng tôi không bán sản phẩm trên. Chúng tôi chỉ bán sản phẩm này! Sản xuất tại Thái Lan).