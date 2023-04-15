Hot: 'Chiến thần review' Võ Hà Linh tiếp tục bị dán biển 'miễn tiếp' tại một cửa hàng ở Thái Lan, thực hư ra sao?

Trước những thị phi liên tục bủa vây, mới đây nhất, Hà Linh đã chính thức đăng tải đoạn clip công khai xin lỗi đã gây ra ồn ào không đáng có. Đồng thời, cô cùng hứa sẽ lập tức ngừng việc review các quán ăn song khán giả vẫn cảm thấy chưa hài lòng.
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Những ngày qua, chiến thần review Võ Hà Linh là một trong tên gây nhiều tranh cãi trong giới reviewer. Cụ thể, mọi việc bắt nguồn từ sau phiên Võ Hà Linh livestream bán dầu gội đầu giá sốc đã khiến nhiều nhiều cảm thấy bức xúc. Không chỉ vậy, các đoạn clip review quán ăn gần đây của Hà Linh cũng nhận không ít bình luận chỉ trích vì cho rằng cô phá 'chén cơm' của người khác. Đỉnh điểm là có quán công khai việc miễn tiếp nữ chiến thần này đến quán ăn của mình.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mạng xã hội 'mọc' lên các group anti Võ Hà Linh 'nhiều như nấm', đáng chú ý có nhóm số lượng thành viên lên đến hơn 125 nghìn người. Trước những thị phi liên tục bủa vây, mới đây nhất, Hà Linh đã chính thức đăng tải đoạn clip công khai xin lỗi đã gây ra ồn ào không đáng có. Đồng thời, cô cùng hứa sẽ lập tức ngừng việc review các quán ăn song khán giả vẫn cảm thấy chưa hài lòng.
Mới đây, một tấm biển dán có mặt Võ Hà Linh xuất hiện tại cửa hàng Thái Lan được lan truyền trên MXH một lần nữa thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, tại một cửa hàng được người dùng đăng tải đã dán một tấm biển ngay trước cửa, đáng chú ý là hình của “chiến thần review” Hà Linh bị gạch chéo. Điều này làm dấy lên đồn đoán nữ reviewer đã bị 'cấm cửa' sang tận các nước bạn.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu, nhiều người vẫn đặt nghi vấn về độ chân thật của bức ảnh. Bởi trên tấm hình còn kèm dòng chữ to rõ rằng: 'We don’t selling it. We only sale this product! Made in Thailand' (Chúng tôi không bán sản phẩm trên. Chúng tôi chỉ bán sản phẩm này! Sản xuất tại Thái Lan).
Nhiều netizen cho rằng, ý nghĩa thực sự của tấm biển chỉ muốn khẳng định cửa hàng không bán loại thuốc xịt tóc mà Hà Linh review chứ không hề có chuyện tẩy chay hay “miễn tiếp" như lời đồn đoán. Trước đó, sản phẩm thuốc xịt tóc mà Hà Linh review được in trên ảnh không được cô đánh giá cao về chất lượng. Hà Linh thẳng thắn chê sản phẩm này từ mùi hương đến phân tích bảng thành phần quá đơn giản, không có lợi cho tóc và da đầu. Do vậy, dân tình đồn đoán đó là một trong những lý do khiến cửa hàng bên Thái phải dán tấm biển để người mua tránh nhầm lẫn.