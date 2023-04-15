Hot: 'Chiến thần review' Võ Hà Linh tiếp tục bị dán biển 'miễn tiếp' tại một cửa hàng ở Thái Lan, thực hư ra sao?

Những ngày qua, chiến thần review Võ Hà Linh là một trong tên gây nhiều tranh cãi trong giới reviewer. Cụ thể, mọi việc bắt nguồn từ sau phiên Võ Hà Linh livestream bán dầu gội đầu giá sốc đã khiến nhiều nhiều cảm thấy bức xúc. Không chỉ vậy, các đoạn clip review quán ăn gần đây của Hà Linh cũng nhận không ít bình luận chỉ trích vì cho rằng cô phá 'chén cơm' của người khác. Đỉnh điểm là có quán công khai việc miễn tiếp nữ chiến thần này đến quán ăn của mình.

Trước những thị phi liên tục bủa vây, mới đây nhất, Hà Linh đã chính thức đăng tải đoạn clip công khai xin lỗi đã gây ra ồn ào không đáng có - Ảnh: Internet

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mạng xã hội 'mọc' lên các group anti Võ Hà Linh 'nhiều như nấm', đáng chú ý có nhóm số lượng thành viên lên đến hơn 125 nghìn người. Trước những thị phi liên tục bủa vây, mới đây nhất, Hà Linh đã chính thức đăng tải đoạn clip công khai xin lỗi đã gây ra ồn ào không đáng có. Đồng thời, cô cùng hứa sẽ lập tức ngừng việc review các quán ăn song khán giả vẫn cảm thấy chưa hài lòng.