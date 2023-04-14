Vú em 'VIP' nhà Đoàn Di Băng: Lương hơn trăm triệu mỗi tháng, được nữ đại gia đưa đi thử váy cưới hiệu, tổ chức đám cưới siêu khủng

Tin tức giải trí 14/04/2023 13:15

Vú em Thiên Kim nhà Đoàn Di Băng tổ chức đám cưới hoành tráng, mời tận 1000 khách tại khách sạn xa hoa không thua kém người nổi tiếng.

Vú em nhà Đoàn Di Băng được biết đến là người giúp việc "siêu vip". Ban đầu, Đoàn Di Băng chi trả mức lương hằng tháng cho Thiên Kim là 80 triệu đồng, nhưng sau đó 1 năm, nhận thấy năng lực của cô nên nữ đại gia đã mạnh tay nâng lương lên đến 120 triệu đồng/tháng chỉ để chăm nom và hỗ trợ dạy tiếng Anh cho con gái đầu Hana Linh Đan.

Vú em 'VIP' nhà Đoàn Di Băng: Lương hơn trăm triệu mỗi tháng, được nữ đại gia đưa đi thử váy cưới hiệu, tổ chức đám cưới siêu khủng - Ảnh 1
Vú em nhà Đoàn Di Băng được biết đến là người giúp việc "siêu vip" - Ảnh: Internet

Giúp việc cho nhà Đoàn Di Băng đã lâu, vú em này đã trở thành người thân thiết không thua kém gì thành viên trong nhà. Thậm chí, khi hay tin vú em lấy chồng, con gái lớn Hana của Di Băng còn bày tỏ xúc động, ra sức níu kéo vì không muốn người cô thân thiết xuất giá.

Vú em 'VIP' nhà Đoàn Di Băng: Lương hơn trăm triệu mỗi tháng, được nữ đại gia đưa đi thử váy cưới hiệu, tổ chức đám cưới siêu khủng - Ảnh 2
Thiên Kim được gia đình Đoàn Di Băng ưu ái - Ảnh: Internet

Đoàn Di Băng có 3 cô con gái nhỏ, cô chi hàng trăm triệu mỗi tháng để trả lương cho 3 "bà vú", mỗi người chăm sóc một bé. Thiên Kim (biệt danh Yuki) là "bà vú" của bé Hana. Cô đã gắn bó với gia đình nữ đại gia quận 7 hơn 5 năm nay.

Vú em 'VIP' nhà Đoàn Di Băng: Lương hơn trăm triệu mỗi tháng, được nữ đại gia đưa đi thử váy cưới hiệu, tổ chức đám cưới siêu khủng - Ảnh 3
Vú em "siêu vip" nhà Đoàn Di Băng - Ảnh: FBNV

Nổi tiếng là "nữ đại gia" sẵn sàng chi tiền tỷ để tổ chức các sự kiện, Đoàn Di Băng gây xôn xao khi lên kế hoạch hỗ trợ tiệc cưới 1000 khách cho người giúp việc trong nhà. Theo đó, người làm thân cận từng giúp vợ chồng Đoàn Di Băng chăm sóc các con từ nhỏ đến lớn sắp đến ngày lấy chồng. Để báo đáp sự nỗ lực nhiều năm qua của người làm, nữ đại gia quyết định đứng ra lên kế hoạch toàn bộ cho đám cưới đặc biệt này.

Vú em 'VIP' nhà Đoàn Di Băng: Lương hơn trăm triệu mỗi tháng, được nữ đại gia đưa đi thử váy cưới hiệu, tổ chức đám cưới siêu khủng - Ảnh 4
Đoàn Di Băng-nữ hoàng của những sự kiện - Ảnh: FBNV

Ngoài việc đã đặt tiệc ở nhà hàng tiệc cưới "siêu to khổng lồ" chiêu đãi 1000 khách tại Biên Hòa, mới đây, Đoàn Di Băng tiếp tục chia sẻ loạt ảnh đưa vú em thân thiết đi thử váy cưới. Không phải là tiệm áo cưới bình dân, Di Băng chơi lớn đưa người làm thử luôn vài chiếc váy cưới lộng lẫy đến từ thương hiệu nổi tiếng của bạn thân tại Jolipoli. Những thiết kế đính đá, kim cương lấp lánh sang trọng lần lượt được khoác lên người nhân viên nhà Đoàn Di Băng khiến cô hài lòng. Nữ đại gia còn ghi điểm khi tận tâm chỉnh từng nếp váy, xem xét kĩ lưỡng lễ phục y hệt chọn đồ tổ chức đám cưới cho chính mình.

Vú em 'VIP' nhà Đoàn Di Băng: Lương hơn trăm triệu mỗi tháng, được nữ đại gia đưa đi thử váy cưới hiệu, tổ chức đám cưới siêu khủng - Ảnh 5
Đoàn Di Băng tự tay chỉnh nếp gắp áo cưới vô cùng tỉ mỉ cho Thiên Kim - Ảnh: FBNV

Nhiều khán giả nhận xét mặc dù tổ chức đám cưới cho người làm trong nhà nhưng Đoàn Di Băng vẫn cho thấy sự chỉn chu, tôn trọng và đầu tư để ngày trọng đại của vú em thân thiết không thua bất kì người nổi tiếng nào. Thế này bảo sao cư dân mạng đều ước ao 1 lần được làm...người giúp việc cho gia đình Đoàn Di Băng!

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