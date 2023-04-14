Cô dâu chú rể An Giang gây sốt khi nhận của hồi môn hơn 100 tỷ, món quà cuối cùng mới 'đáng giá' nhất!

Mới đây, một cặp đôi tại An Giang đã nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội vì số của hồi môn mà cha mẹ dành cho cô dâu, chú rể quá “khủng”, lên tới hàng trăm tỷ đồng. Theo đó, với mong muốn hai con có cuộc sống vững chắc sau khi kết hôn, bố mẹ đã không tiếc tiền trao cho cô dâu, chú rể rất nhiều tiền bạc và món quà giá trị. Về phía bố mẹ nhà gái, 2 vị phụ huynh đã cho con gái khoảng 1 triệu USD ( tương đương hơn 23 tỷ đồng) và 1 căn nhà mặt tiền trị giá 3 triệu USD (70 tỷ đồng). Như vậy, số hồi môn cặp đôi nhận được là khoảng 100 tỷ đồng làm ai cũng "xin vía".

Cặp trai tài gái sắc bên cạnh của hồi môn giá trị "khủng" - Ảnh: Internet

Ngôi nhà mặt tiền trị giá 70 tỷ đồng được tặng cho cặp đôi - Ảnh: Internet

Nhà gái đã hoành tráng như thế thì nhà trai cũng không kém cạnh khi bố mẹ chú rể cũng tặng cho cô con dâu những món trang sức vô cùng quý giá, điển hình là chiếc nhẫn hột xoàn có giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng, vòng cổ kim cương 1,6 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, cô dâu, chú rể còn nhận được tấm chi phiếu giá trị 5 tỷ đồng cũng rất nhiều vàng cưới.