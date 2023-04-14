Cô dâu chú rể An Giang gây sốt khi nhận của hồi môn hơn 100 tỷ, món quà cuối cùng mới 'đáng giá' nhất!

Tin tức giải trí 14/04/2023 12:11

Đám cưới miền Tây luôn khiến nhiều người cảm thán vì độ chịu chi của các bậc làm cha làm mẹ khi con cái dựng vợ gả chồng.

Mới đây, một cặp đôi tại An Giang đã nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội vì số của hồi môn mà cha mẹ dành cho cô dâu, chú rể quá “khủng”, lên tới hàng trăm tỷ đồng. Theo đó, với mong muốn hai con có cuộc sống vững chắc sau khi kết hôn, bố mẹ đã không tiếc tiền trao cho cô dâu, chú rể rất nhiều tiền bạc và món quà giá trị. Về phía bố mẹ nhà gái, 2 vị phụ huynh đã cho con gái khoảng 1 triệu USD ( tương đương hơn 23 tỷ đồng) và 1 căn nhà mặt tiền trị giá 3 triệu USD (70 tỷ đồng). Như vậy, số hồi môn cặp đôi nhận được là khoảng 100 tỷ đồng làm ai cũng "xin vía".

Cô dâu chú rể An Giang gây sốt khi nhận của hồi môn hơn 100 tỷ, món quà cuối cùng mới 'đáng giá' nhất! - Ảnh 1
Cặp trai tài gái sắc bên cạnh của hồi môn giá trị "khủng" - Ảnh: Internet
Cô dâu chú rể An Giang gây sốt khi nhận của hồi môn hơn 100 tỷ, món quà cuối cùng mới 'đáng giá' nhất! - Ảnh 2
Ngôi nhà mặt tiền trị giá 70 tỷ đồng được tặng cho cặp đôi - Ảnh: Internet

Nhà gái đã hoành tráng như thế thì nhà trai cũng không kém cạnh khi bố mẹ chú rể cũng tặng cho cô con dâu những món trang sức vô cùng quý giá, điển hình là chiếc nhẫn hột xoàn có giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng, vòng cổ kim cương 1,6 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, cô dâu, chú rể còn nhận được tấm chi phiếu giá trị 5 tỷ đồng cũng rất nhiều vàng cưới.

Cô dâu chú rể An Giang gây sốt khi nhận của hồi môn hơn 100 tỷ, món quà cuối cùng mới 'đáng giá' nhất! - Ảnh 3
Những món trang sức vô cùng quý giá được tăng cho cô dâu - Ảnh: Internet
Cô dâu chú rể An Giang gây sốt khi nhận của hồi môn hơn 100 tỷ, món quà cuối cùng mới 'đáng giá' nhất! - Ảnh 4
Giá trị quà cưới khiến ai cũng ngưỡng mộ, tích cực "xin vía" cô dâu - Ảnh: Internet

Khám phá gia thế của cặp trai tài gái sắc này cũng khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Được biết chú rể tên Samuel Lam còn cô dâu tên Tuyết Nhi. Phía gia đình của cô dâu hiện đang sở hữu công ty kinh doanh xe gắn máy trên địa bàn thành phố và các huyện của tỉnh An Giang.  Nhiều người cho rằng, cô nàng đích thị là công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích khi có bố mẹ yêu thương, khởi đầu hôn nhân may mắn, trọn vẹn.

Đặc biệt, để chia sẻ hạnh phúc và niềm vui của hai con với toàn thể mọi người, bố mẹ đã trao tặng món quà chính là một chiếc xe cứu thương nhằm giúp đỡ những bệnh nhân nghèo. Tấm lòng của phụ huynh cô dâu, chú rể và món quà vô cùng ý nghĩa này khiến nhiều người cảm động. Không ít người xem đoạn video bày tỏ cảm xúc, bên cạnh sự giàu có khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, gia đình còn giàu lòng nhân ái khi sẵn sàng giúp đỡ với cộng đồng, những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cô dâu chú rể An Giang gây sốt khi nhận của hồi môn hơn 100 tỷ, món quà cuối cùng mới 'đáng giá' nhất! - Ảnh 5
Món quà cuối cùng được bố mẹ trao tặng cho bệnh nhân khó khăn - Ảnh: Internet
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