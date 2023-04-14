Đường tình duyên lận đận của 3 bà mối mát tay "Bạn muốn hẹn hò"

Tin tức giải trí 14/04/2023 10:26

Khi làm MC trong chương trình bạn muốn hẹn hò, dù là người "se duyên" cho các cặp đôi nhưng cả bà mối Cát Tường và Nam Thư lẫn Ngọc Lan đều có đường tình duyên khá lận đận.

Cát Tường và cuộc hôn nhân đổ vỡ khi còn khá trẻ

Cát Tường là nữ MC đầu tiên và gắn bó nhiều năm với chương trình "Bạn muốn hẹn hò". Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, diễn viên Cát Tường bất ngờ kết hôn. Chuyện tình cảm với chồng cũ được Cát Tường tiết lộ là mối tình sét đánh. Nữ MC yêu người đàn ông đó ngay từ lần gặp đầu tiên và 4 tháng sau thì Cát Tường có bầu. Cuộc hôn nhân của Cát Tường vội vàng kết thúc khi con gái của chị là bé Tường An mới tròn 2 tuổi.

Đường tình duyên lận đận của 3 bà mối mát tay 'Bạn muốn hẹn hò' - Ảnh 1
Cát Tường cùng cô con gái Tường An - Ảnh: Internet

Hơn 10 năm sau khi ly hôn, Cát Tường công khai quan hệ tình cảm với người mẫu, diễn viên Minh Thành, kém cô 13 tuổi. Họ hẹn hò trong 2 năm rồi chia tay. Cô cho biết, chênh lệch tuổi tác là rào cản lớn nhất khiến họ không thể ở bên nhau.

Đường tình duyên lận đận của 3 bà mối mát tay 'Bạn muốn hẹn hò' - Ảnh 2
Sau khi công khai, cặp đôi cũng tham gia một vài gameshow và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ lên mạng xã hội - Ảnh: Internet
Đường tình duyên lận đận của 3 bà mối mát tay 'Bạn muốn hẹn hò' - Ảnh 3
Lần hiếm hoi Cát Tường công khai hẹn hò sau 10 năm ly hôn - Ảnh: Internet

 

Lan Ngọc và 3 lần cưới hụt vẫn chưa có cái kết viên mãn

Chuyện tình cảm của Ngọc Lan trên phim rắc rối phức tạp, thì ở ngoài đời cũng không kém, cô từng cưới hụt đến tận 3 lần ở ngoài đời thật, cô được mệnh danh là nữ nghệ sĩ có đường tình duyên lận đận nhất showbiz. 

Nữ diễn viên Ngọc Lan từng công khai chuyện tình với một chuyên gia trang điểm và làm tóc tên Thắng Nguyễn. Cả hai đính hôn và sống chung một nhà suốt 4 năm. Tuy nhên, nữ diễn viên cho biết cô muốn có một đám cưới và một gia đình êm ấm nhưng bạn trai không đồng ý.

Đường tình duyên lận đận của 3 bà mối mát tay 'Bạn muốn hẹn hò' - Ảnh 4
Lan Ngọc quyết định chia tay vị hôn phu sau 4 năm chung sống - Ảnh: Internet

 Một thời gian sau, Lan ngọc xuất hiện với một người đàn ông lạ và được cô gọi là chồng, cô chia sẻ khi hẹn hò anh không biết cô hoạt động showbiz. Bẵng đi một thời gian, khán giả không còn thấy người đàn ông này bên cạnh Ngọc Lan.

Đường tình duyên lận đận của 3 bà mối mát tay 'Bạn muốn hẹn hò' - Ảnh 5
Lan Ngọc và mối tình chóng vánh với người đàn ông lạ - Ảnh: Internet

Vào khoảng giữa năm 2015, Ngọc Lan tiếp tục công khai chuyện yêu đương với nam diễn viên Đoàn Thanh Tài. Khi đó, Đoàn Thanh Tài đã có một đời vợ và đã li hôn. Cả 2 đã về ra mắt gia đình và lên kế hoạch cho một đám cưới hạnh phúc bên nhau.Tuy nhiên, Đoàn Thành Tài chuyện cưới xin đều xuất phát từ phía Ngọc Lan mà anh không hề có chủ đích muốn hướng đến.

Đường tình duyên lận đận của 3 bà mối mát tay 'Bạn muốn hẹn hò' - Ảnh 6
Ngọc Lan và Đoàn Thanh Tài đã dự định cưới nhau nhưng cuối cùng vẫn chia tay Ảnh: Internet

Sau 3 lần cưới hụt, đầu năm 2016, Ngọc Lan chính thức đính hôn cùng nam diễn viên Thanh Bình. Những tưởng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, sau kết hôn Lan Ngọc cũng được chồng cưng chiều hết mực. Cặp đôi chung sống hạnh phúc và cùng chăm sóc con trai cho đến khi thông báo đường ai nấy đi khiến công chúng ngỡ ngàng. 

Đường tình duyên lận đận của 3 bà mối mát tay 'Bạn muốn hẹn hò' - Ảnh 7
Ngọc Lan kết hôn với Thanh Bình và li dị sau 3 năm sống chung - Ảnh: Internet
Đường tình duyên lận đận của 3 bà mối mát tay 'Bạn muốn hẹn hò' - Ảnh 8
Sau ly hôn, Lan Ngọc một mình chăm sóc con trai - Ảnh: Internet

Nam Thư chấm dứt cuộc tình dài 6 năm chỉ trong 3 phút điện thoại

Nhiều người nhớ đến chuyện tình của cô với nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên. Cả hai gặp nhau khi Quách Ngọc Tuyên đang là sinh viên năm thứ ba, còn Nam Thư là sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Đường tình duyên lận đận của 3 bà mối mát tay 'Bạn muốn hẹn hò' - Ảnh 9
Nam Thư và Quách Ngọc Tuyên khi hẹn hò khi cả 2 còn là sinh viên - Ảnh: Internet

Cả hai chưa từng mâu thuẫn hay làm gì có lỗi với nhau. Lý do "không thể cùng nhau bước tiếp" là vì cả hai còn quá trẻ, lúc đó Nam Thư mới 19 tuổi. Họ vẫn giữ đối phương ở vị trí quan trọng. 

Đường tình duyên lận đận của 3 bà mối mát tay 'Bạn muốn hẹn hò' - Ảnh 10
Cả 2 vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp và tôn trọng nhau  - Ảnh: Internet

Quách Ngọc Tuyên từng cho biết, họ bên nhau 6 năm nhưng lại chia tay bằng 3 phút điện thoại: "Lần ấy tôi gọi điện cho Thư nói 'Anh thấy em với anh làm sao ấy'. Thư bảo 'Em cũng thấy kỳ kỳ. Vậy chúng ta thôi ha'...".

Đường tình duyên lận đận của 3 bà mối mát tay 'Bạn muốn hẹn hò' - Ảnh 11
Mối tình 6 năm của kiều nữ làng hài kết thúc vỏn vẹn trong 3 phút điện thoại - Ảnh: Internet

Đường tình duyên lận đận của 3 bà mối mát tay 'Bạn muốn hẹn hò' - Ảnh 12

Quách Ngọc Tuyên giờ đây đã có một gia đình êm ấm, hạnh phúc của riêng mình. Riêng Nam Thư ở tuổi 36 xinh đẹp và giàu có, tuy nhiên cô vẫn lẻ bóng một mình - Ảnh: Internet

Diễn viên Ngọc Lan giao kết với MVI Life sản phẩm bảo hiểm gì?

Diễn viên Ngọc Lan giao kết với MVI Life sản phẩm bảo hiểm gì?

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI (MVI Life) đã có báo cáo chi tiết về hợp đồng công ty và diễn viên Ngọc Lan.

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Từ khóa:   Nam Thư Ngọc Lan Cát Tường Bạn muốn hẹn hò

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