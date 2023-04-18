Tun Phạm bất ngờ thông báo 'debut' làm ca sĩ, liệu đây sẽ là tân binh mới 'đáng gờm' của Vbiz?

Tin tức giải trí 18/04/2023 16:47

Tun Phạm bất ngờ thông báo sẽ 'debut' làm ca sĩ. Ngay lập tức, thông tin trên thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Tun Pham bất ngờ thông báo: 'Tun Phạm chính thức thử sức ở lĩnh vực âm nhạc'. Với dòng trạng thái trên, nhiều cư dân mạng đã tỏ ra bất ngờ và khác thích thú khi anh mạnh dạn 'lấn sân' sang lĩnh vực mới.

Tun Phạm bất ngờ thông báo 'debut' làm ca sĩ, liệu đây sẽ là tân binh mới 'đáng gờm' của Vbiz? - Ảnh 1
Tun Pham bất ngờ thông báo: 'Tun Phạm chính thức thử sức ở lĩnh vực âm nhạc' - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi thông tin được chia sẻ, phía dưới phần bình luận có rất nhiều người nổi tiếng như: Trung Quân idol, Phí Phương Anh,.. ủng hộ cho màn 'debut' này của Tun. Bên cạnh đó, khán giả cũng bày tỏ sự 'mong chờ' cho sản phẩm mới của Tun Phạm.

Tun Phạm tên thật là Phạm Đức Huy, sinh năm 1997 tại thủ đô Hà Nội. Anh được biết đến là một Tiktoker, Vlogger, VJ, model thời trang, diễn viên nổi tiếng đang được nhiều bạn trẻ chú ý. Hiện nay, cái tên TikToker Tun Phạm không còn quá xa lạ với cộng đồng mạng. Những clip do anh chàng đăng tải đều thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả. 

Tun Phạm bất ngờ thông báo 'debut' làm ca sĩ, liệu đây sẽ là tân binh mới 'đáng gờm' của Vbiz? - Ảnh 2
Tun Phạm - Ảnh: Internet

Sau khi trở thành TikToker nổi tiếng và được giới trẻ biết đến , Tun Phạm đã được mời tham gia xuất hiện trong MV của Trung Quân Idol 'Tình nào không như tình đầu' từng đứng top trending trên nền tảng Youtube.

Ngoài ra, Tun Phạm được biết đến là bạn thân của Tiktoker Long Chun. Cả hai thường đồng hành với nhau trong công việc trong lẫn cuộc sống suốt  nhiều năm nay. Tình bạn thân thiết của 2 hot TikToker rất được nhiều người ngưỡng mộ.

Tun Phạm bất ngờ thông báo 'debut' làm ca sĩ, liệu đây sẽ là tân binh mới 'đáng gờm' của Vbiz? - Ảnh 3
Tun Phạm và Long Chun - Ảnh: Internet
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