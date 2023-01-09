Mới đây, trong một chương trình podcast, Long Chun đã chia sẻ về vấn đề thu nhập cũng như mức sống của mình. Theo đó, Long Chun cho biết nhiều năm trước, mức thu nhập ao ước của anh là 10 triệu đồng/tháng nhưng nếu hiện tại chỉ có thu nhập 10 triệu đồng thì Long Chun "không thể sống nổi". TikToker này cho biết vật giá hiện tại leo thang và nhu cầu về mức sống của anh cũng đã có sự thay đổi.

Trước phát ngôn của Long Chun , nhiều khán giả bày tỏ quan điểm. Một bên đồng tình với Long Chun, bộ phận còn lại phản đối vì cho rằng mức lương 10 triệu không phải con số thấp và Long Chun đang “tạo scandal đánh bóng tên tuổi”.

"Ngày xưa em ước mong một tháng kiếm được 10 triệu đồng nhưng hiện tại nếu thu nhập mỗi tháng 10 triệu thì em khóc thét. Không thể sống được. Đương nhiên nói chính xác là vẫn sẽ sống được thôi nhưng mình sẽ phải rất chi li đong đếm, khổ sở, luồn lách,...đó không phải cuộc sống mà mình hướng đến." - Long Chun nói tại chương trình.

Chia sẻ với VietNamNet, Long Chun cho biết: “Đúng là tôi có phát ngôn như vậy nhưng nó nằm trong một chương trình dài, có gắn với bối cảnh nhất định. Nếu chịu khó theo dõi hết chương trình tôi tin các bạn sẽ đón nhận quan điểm theo hướng tích cực chứ không gay gắt như hiện tại. Trước khi phán xét điều gì tôi mong khán giả hãy bình tĩnh tìm hiểu vấn đề thật kỹ. Đừng vì một số câu nói cắt ghép mà vội đánh giá, phán xét tôi”.

Mới đây nhất, Long Chun còn đã thực hiện một video TikTok ghi lại các khoản chi của mình để chứng minh mức thu nhập 10 triệu/tháng là khá chật vật: “Ăn uống mỗi người 30k/ bữa, đấy là mình tính tiền ăn cơ bản, chưa kể lâu lâu lại đi ăn lẩu băng chuyền, đồ nướng,... Trung bình 1 tháng, 1 người sẽ là 2,7 triệu. Hai anh em mình là 2 người, nhân đôi lên là 5,4 triệu. 10 triệu mà tiền ăn hết 5,4 triệu là nghe thấy hoang mang rồi đúng không mọi người”.

Cùng với đó, anh liệt kê những số tiền cần chi trả khác như: "Xăng xe 500k, tiền điện khoảng 2 triệu, tiền mạng 500k, tiền điện thoại 500k,... Tiền thuê nhà 4 triệu là mình đang khiêm tốn chứ nhà mình thuê đắt hơn. Tiền học của Long bé (PV - em trai Long Chun) tính trường công cũng tầm 5 triệu, chưa tính tiền học thêm. Ngoài ra các thứ lặt vặt như bột giặt, nước rửa chén, túi đựng rác, tiền gửi xe,... linh tinh cộng lại cũng rất là cao”, Long Chun nói thêm.

Cuối đoạn clip, Long Chun chia sẻ: “Đương nhiên 10 triệu cũng sống được, 5 triệu cũng sống được, 2 triệu hay 1 triệu cũng sống được nhưng mà sẽ khó khăn, mình sẽ phải chi li, tính toán, phải stress nhiều.

Mọi người có ai nuôi vợ, con mà 10 triệu/tháng đủ bình luận cho mình biết, mình rất khâm phục mọi người về cách phân bổ chi tiêu. Mọi người phải giỏi lắm mới cân đối được 10 triệu để nuôi vợ, nuôi con đấy. Khó lắm, không dễ đâu đúng không mọi người”.