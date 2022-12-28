Nữ hot TikToker có 2,6 triệu follow bị tố bán mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc

"Nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo khách hàng và bán hàng giả, thậm chí bán hàng qua những KOL hàng triệu follow trên nền tảng TikTok. Hãy tỉnh táo và cảnh giác trước những chương trình khuyến mại rẻ bất ngờ (>70%), những lời mời chào "hàng công ty", "hàng cửa hàng miễn thuế" để không gây hại cho chính làn da và sức khoẻ của mình", hãng mỹ phẩm đưa ra cảnh báo.

Theo thông tin từ Zingnews, trong ngày 24 và 26/12, trang Facebook chính thức của hai thương hiệu mỹ phẩm Estee Lauder Vietnam và MAC Cosmetics lần lượt đăng bài cảnh báo khách hàng về việc sản phẩm giả, không rõ nguồn gốc tràn lan trên TikTok Shop.

Cả hai trang này đều sử dụng hình ảnh được cho là của Trương Nhã Dinh , một TikToker có 2,6 triệu người theo dõi. Một hãng nhấn mạnh "đã tiến hành mua sản phẩm được bán trên nền tảng TikTok của một KOL nổi tiếng" để đối chiếu và khẳng định đây là hàng giả.

Trước đó, ngày 11/12, Trương Nhã Dinh đã livestream bán nhiều loại son, kem mắt, serum... của các thương hiệu làm đẹp nổi tiếng trên TikTok Shop. Giá của các sản phẩm được chốt đơn trên livestream chỉ rẻ bằng 1/4, 1/5 giá gốc của mỹ phẩm được bày bán ở store, các gian hàng chính hãng. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, một số khách hàng bắt đầu phản hồi rằng từ bao bì, nhãn mác cho đến chất lượng hàng có nhiều điểm nghi vấn.

Hãng mỹ phẩm đăng bài cảnh báo hàng giả trên TikTok Shop - Ảnh: Chụp màn hình

Sau nhiều ngày im lặng, Trương Nhã Dinh đã đăng clip giải thích vào ngày 24/12. Cô cho biết với kinh nghiệm từng làm tiếp viên hàng không và có cơ hội mua hàng tại cửa hàng miễn thuế, kết hợp với đợt sale, việc mua sản phẩm với giá bằng 1/5 giá gốc là điều hoàn toàn bình thường.

TikToker còn khẳng định sản phẩm mình bán là phiên bản mới nhất, chưa có ở Việt Nam nên có nhiều điểm khác biệt về bao bì lẫn kết cấu, mùi hương, chất liệu.

Tuy nhiên, sau khi các hãng mỹ phẩm lớn lần lượt lên tiếng cảnh báo, nhiều người cho rằng lời giải thích của Trương Nhã Dinh chưa thuyết phục. TikToker này sau đó tiếp tục còn mở livestream nói về sự việc, nhưng liên tục bị dân mạng để lại bình luận chất vấn, chỉ trích.



Trương Nhã Dinh từng quảng cáo cho rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng - Ảnh: Internet

Chia sẻ với Thể thao văn hóa, Estee Lauder Việt Nam cho biết, họ đã mua kem mắt từ Trương Nhã Dinh để kiểm chứng và đưa ra kết luận cô gái này bán hàng fake. Sản phẩm kem mắt mà Trương Nhã Dinh bán hoàn toàn khác so với sản phẩm chính hãng của Estee Lauder. Hàng được gửi từ kho hàng tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, mùi hương nhạt hơn, kết cấu lợn cợn có màu trong suốt. Sản phẩm fake nhận về tay có mùi chanh nhân tạo, logo Estee Lauder thiếu dấu gạch ngang trên thân, nắp sản phẩm nhẹ, có độ bóng và dễ xước.

Không chỉ bán kem mắt Estee Lauder, Trương Nhã Dinh còn bán cả serum của hãng, son MAC và nhiều mỹ phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng khác. Trong 1 video mà cô nàng đăng tải, đã có 1 tài khoản TikTok tố ở phần bình luận rằng người này mua phải son MAC fake từ Trương Nhã Dinh, sản phẩm nhận về có vỏ lỏng lẻo, kết cấu và chất lượng khác xa so với hàng thật.

Estee Lauder Việt Nam và MAC Việt Nam sau đó đã lập tức lên tiếng cảnh báo về thực trạng hàng giả bán tràn lan trên TikTok thông qua các TikToker nổi tiếng. 2 thương hiệu này khẳng định họ không có gian hàng chính hãng trên TikTok Shop, cũng không hợp tác bán hàng với bất cứ TikToker nào.