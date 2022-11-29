Hậu ồn ào xúc phạm người nghèo, TikToker Nờ Ô Nô bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Nhịp sống trẻ 29/11/2022 19:22

Nờ Ô Nô - nam TikToker khiến dư luận ồn ào những ngày qua vì xúc phạm người nghèo đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Theo Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Đức Tuấn (26 tuổi, quê Kiên Giang) - chủ tài khoản Tiktok Nờ Ô Nô về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc", theo Điểm b khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020.

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Cơ quan chức năng làm việc với Phạm Đức Tuấn (TikToker Nờ Ô Nô) - Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM

Trong buổi làm việc với cơ quan chức năng, TikToker Nờ Ô Nô đã thừa nhận bản thân bất cẩn lời nói dùng với người già, neo đơn, không phù hợp với đạo đức gây ảnh hưởng người khác và dư luận. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan chức năng còn buộc nam TikToker này phải cam kết không tái phạm hành vi tương tự.

Trước đó, Nờ Ô Nô đã đăng tải lên tài khoản TikTok của mình một video với nội dung làm từ thiện nhưng lại gây ra khá nhiều tranh cãi khi anh gọi cụ bà ngồi ở bến xe bus là "bà già nghèo khổ". Hầu hết mọi người đều cho rằng cách hành xử của nam TikToker rất thiếu tôn trọng đối với bà cụ lớn tuổi và có hoàn cảnh khó khăn trong clip. Ngay lập tức, video của anh đã có hàng nghìn bình luận chỉ trích.

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Sau khi sự việc trở nên nổi tiếng, hàng loạt người nổi tiếng đã lên tiếng tẩy chay Nờ Ô Nô. Đại diện TikTok cũng đã tiến hành khóa tài khoản của TikToker này và đưa ra thông báo: "Chúng tôi đã khóa tài khoản của người dùng @tuanbrice (hay còn được biết tới với tên gọi “Nờ Ô Nô”) vĩnh viễn vì những nội dung không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng mà người dùng này đăng tải".

Đồng thời, TikTok cũng nhấn mạnh: "Xây dựng và duy trì môi trường nền tảng chân thực, an toàn, hướng tới cộng đồng là một trong những cam kết và ưu tiên hàng đầu của TikTok. Chúng tôi luôn tôn trọng và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo của người dùng, song giữ vững lập trường đề cao tính an toàn của cộng đồng và nền tảng".

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Hiện tại trên mạng xã hội, các diễn đàn, hội nhóm liên tục đăng tải những bài viết thông báo việc kênh của Nờ Ô Nô "bay màu". Không ít người còn hả hê khi thấy sức mạnh cộng đồng mạng đã báo cáo thành công. 

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