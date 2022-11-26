TikToker làm từ thiện nhưng hỗn láo gọi người lớn tuổi là “bà già nghèo khổ”, “Bớt nghèo đi nha, không ai giúp hoài”

TikToker làm từ thiện nhưng gọi người lớn tuổi là “bà già nghèo khổ”, “người nghèo ăn gì mình cho ăn đó”. (Ảnh: Chụp màn hình clip Tiktok Nờ Ô Nô)

Đối với cộng đồng giới trẻ yêu thích sử dụng mạng xã hội Tiktok chắc hẳn không còn xa lạ với cái tên Nờ Ô Nô . Được xem là một trong những Tiktoker chuyên review về quán ăn, món ăn nổi tiếng, thế nhưng Nờ Ô Nô cũng không ít lần vướng phải tranh cãi gay gắt từ dân mạng.

Mới đây, Nờ Ô Nô bất ngờ đăng đoạn clip thử thách làm từ thiện cho những người có hoàn cảnh nghèo khó hoặc vô gia cư tại TP.HCM. Tuy nhiên, TikToker Nờ Ô Nô đã bấm nút "tự hủy" khi làm content từ thiện gây phẫn nộ. Cụ thể, anh chàng giúp đỡ một người vô gia cư nhưng lại có ngôn từ hỗn hào như: "Hế lô bà già nghèo khổ cô đơn giữa trời đông lạnh giá", "Bớt nghèo đi nha, không ai giúp hoài"...

Với vụ việc lần này, thì anh chàng khiến không netizen mất cảm tình. (Ảnh: Chụp màn hình clip Tiktok Nờ Ô Nô)

Dù hành động của Nờ Ô Nô đang muốn giúp đỡ cụ bà, nhưng với lời nói "khó nghe", anh đã vấp phải hàng nghìn bình luận chỉ trích trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Nờ Ô Nô còn bị nhận xét rằng đang cố tình tạo "nội dung bẩn" để câu tương tác trên mạng xã hội. Đáng tiếc, những lời nói thiếu lễ phép với người lớn tuổi đã khiến hình ảnh Nờ Ô Nô xấu đi trong mắt nhiều người.