TikToker làm từ thiện nhưng hỗn láo gọi người lớn tuổi là “bà già nghèo khổ”, “Bớt nghèo đi nha, không ai giúp hoài”

Dù hành động của nam TikToker đang muốn giúp đỡ cụ bà, nhưng với lời nói "khó nghe", anh đã vấp phải hàng nghìn bình luận chỉ trích trên mạng xã hội.
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Đối với cộng đồng giới trẻ yêu thích sử dụng mạng xã hội Tiktok chắc hẳn không còn xa lạ với cái tên Nờ Ô Nô. Được xem là một trong những Tiktoker chuyên review về quán ăn, món ăn nổi tiếng, thế nhưng Nờ Ô Nô cũng không ít lần vướng phải tranh cãi gay gắt từ dân mạng.
Mới đây, Nờ Ô Nô bất ngờ đăng đoạn clip thử thách làm từ thiện cho những người có hoàn cảnh nghèo khó hoặc vô gia cư tại TP.HCM. Tuy nhiên, TikToker Nờ Ô Nô đã bấm nút "tự hủy" khi làm content từ thiện gây phẫn nộ. Cụ thể, anh chàng giúp đỡ một người vô gia cư nhưng lại có ngôn từ hỗn hào như: "Hế lô bà già nghèo khổ cô đơn giữa trời đông lạnh giá", "Bớt nghèo đi nha, không ai giúp hoài"...
Dù hành động của Nờ Ô Nô đang muốn giúp đỡ cụ bà, nhưng với lời nói "khó nghe", anh đã vấp phải hàng nghìn bình luận chỉ trích trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Nờ Ô Nô còn bị nhận xét rằng đang cố tình tạo "nội dung bẩn" để câu tương tác trên mạng xã hội. Đáng tiếc, những lời nói thiếu lễ phép với người lớn tuổi đã khiến hình ảnh Nờ Ô Nô xấu đi trong mắt nhiều người.
Trước khi kết thúc clip, Nờ Ô Nô còn chúc bà lão nhưng lại khiến nhiều người tranh cãi vì lời nói có phần khó nghe: “Đó coi đi, số khổ nó khổ vậy đó, người ta nghèo thì chọn ăn món gì như bào ngư di cá đồ đó chứ sao chọn ăn phở. Thôi chúc bà vượt qua mùa đông cô đơn lạnh giá, bớt nghèo lại đi nha chứ nghèo hoài không ai giúp mãi được đâu”.
Ngay sau khi content bất chấp để nổi tiếng này xuất hiện, không những người xem mà đồng loạt nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng đã lên tiếng tẩy chay gay gắt hành động hỗn láo này. Nhiều người còn tuyên bố sẽ tẩy chay loạt nhãn hàng nào có collab với TikToker này review. Mục đích chung là thanh trừng làm gương cho những người làm content có suy nghĩ bất chấp để nổi tiếng, góp phần làm "sạch" TikTok.