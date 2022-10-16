Tiktoker U60 khiến dân tình 'đã mắt' trước nhan sắc xuất chúng, đẹp đều của các thành viên trong gia đình

"Ông chú Polo" "khoe" ảnh vợ, dân tình được phen trầm trồ vì gia đình đều đẹp một cách xuất chúng.

"Ông chú Polo" tên thật là Lưu Quốc Tân, là hot tiktoker nổi tiếng với những clip phối đồ cực chất cùng gu thời trang đánh bay độ tuổi. Ông được mọi người trong cộng đồng mạng yêu mến và quan tâm. Chú Tân là người Việt gốc Hoa, làm marketing cho 1 công ty Đài Loan đã hơn 20 năm. Lưu Quốc Tân bất ngờ trở thành một Hot Tiktoker được nhiều người yêu mến bởi gu ăn mặc sành điệu, vẻ ngoài oai phong, trẻ trung dù đã ngoài 60 tuổi. TikToker sở hữu gu ăn mặc hiện đại và cực chất cùng phong thái không lẫn vào đâu được. Dù đã sắp ở tuổi U70, ông vẫn tỏa ra năng lượng tích cực với nụ cười rất riêng, thân hình khỏe đẹp nhờ chăm chỉ tập luyện, là idol được "vạn người mê".

Ngoài 60, chú Tân vẫn đam mê thể thao, tập gym đều đặn mỗi ngày 1 tiếng. Trong một lần trò chuyện ông đã chia sẻ về bí quyết giữ được vẻ ngoài phong độ, khí chất là tập Muay Thái và dành thời gian gặp gỡ bạn bè. Chú Tân là người cực kì quan tâm tới sức khỏe bản thân. Sở hữu ngoại hình phong độ cùng phong cách thời trang trẻ trung. Chú Tân nhận được lời mời trở thành người mẫu quảng cáo cho thương hiệu thời trang của một nhóm bạn trẻ. Từ đây, kênh TikTok “Ông chú Polo” ra đời với nội dung dạy cách phối đồ cho con trai.

Ông nổi tiếng vì dù tuổi đã cao nhưng vẫn giữ phong độ cực ngầu và có gu thời trang vô cùng hiện đại Luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, chỉn chu, thậm chí còn từng "khoe" con gái xinh đẹp lên mạng xã hội, song ít ai biết "hậu phương" của "Ông chú Polo" thật sự là ai. "Ông chú Polo" có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên cạnh vợ và cô con gái. Được biết vợ của chú nhỏ hơn chú 15 tuổi, hiện đã ngoài 60 nhưng vẫn rất thời thượng và sành điệu. Con gái là tình yêu và sự tự hào của chú, dù không tiết lộ nhiều về gia đình nhưng mỗi khi nhắc đến con gái chú đều vui vẻ. Mới đây, hot TikToker triệu view đã chia sẻ một đọan clip ngọt ngào cùng vợ lên mạng xã hội, nhan sắc của cô không khỏi khiến dân tình trầm trồ. Cụ thể, "Ông chú Polo" đã cùng vợ quay clip bắt trend trên TikTok. Hai vợ chồng không ngại trao nhau những cử chỉ thân mật, ngọt ngào, cái ôm hay nụ hôn đầy tình cảm. Chồng phong độ, lịch lãm, vợ tươi tắn, đoan trang, cả 2 cùng nhau tạo nên 1 khung hình xứng đôi vừa lứa vô cùng. Ông và vợ khiến dân tình ngưỡng mộ vì độ 'tình bể bình', mặn nồng của hai vợ chồng không khác gì thuở mới yêu. Đáng nói, bà xã của "Ông chú Polo" khiến dân tình bất ngờ vì dung mạo trẻ trung, đẹp như diễn viên điện ảnh. Cô ăn mặc cũng rất thời trang, gọn gàng và năng động, thần thái tự tin không kém chồng. Có lẽ thời trẻ, người phụ nữ này cũng từng là một mỹ nhân có tiếng. Vợ của "Ông chú Polo" trẻ trung, rạng rỡ khiến dân tình bất ngờ. Cả hai tạo nên những khung cảnh xứng đôi vừa lứa, thời trang nhưng cũng rất đáng yêu, và trẻ trung không khác những đôi trẻ hiện nay. Nhan sắc ngày xưa và hiện tại khiến dân tình phải công nhận là cả hai "đẹp không có tuổi", càng lớn tuổi, càng mặn mà, thần thái khí chất tự tin hẳn hồi trẻ. Trước đó, hot TikToker cũng từng khoe ảnh chụp cùng con gái xinh đẹp. Từ dáng người đến nụ cười của cô gái đều như được "copy" nguyên bản từ bố. Là con "nhà nòi", phong cách thời trang của cô đơn giản mà cá tính vô cùng. 2 bố con có tình cảm thân thiết, hợp nhau trong mọi chuyện từ phối đồ, cách tạo dáng hay sở thích đi du lịch mọi nơi. Thừa hưởng nhan sắc xuất chúng của cả cha lẫn mẹ, con gái "ông chú Polo" cũng khiến nhiều người trâm trồ trước vẻ đẹp cá tính, thần thái không khác gì các phụ huynh của mình. Dù đã là U60, nhưng cuộc sống của ông vẫn khiến nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ. Ông trở trở thành 'gu' và là hình mẫu mà nhiều người yêu mến muốn học hỏi.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiktoker-u60-khien-dan-tinh-da-mat-truoc-nhan-sac-xuat-chung-dep-deu-cua-cac-thanh-vien-trong-gia-dinh-514050.html