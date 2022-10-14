MC Thu Hoài nhuận sắc, đẹp bất chấp đang mang thai cuối thai kì, nghe bí quyết khiến dân tình 'phát ham'

Nhịp sống trẻ 14/10/2022 20:20

Nhan sắc cuối thai kì của MC Thu Hoài khiến dân tình trầm trồ vì ngày càng mặn mà, nhuận sắc, bí quyết đều là nhờ có chồng chăm lo chu đáo.

Vũ Thu Hoài được biết đến là một trong những cái tên thành công ở lĩnh vực MC, diễn viên. Cô cũng khiến nhiều chị em phải ghen tị với cuộc sống đáng mơ ước bên người chồng điển trai, giàu có. Gần 2 năm chung nhà với doanh nhân Hoàng Nam, cặp đôi chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Dù đang ở những tháng cuối của thai kỳ, MC Thu Hoài vẫn được nhận xét đẹp mặn mà. 

MC Thu Hoài nhuận sắc, đẹp bất chấp đang mang thai cuối thai kì, nghe bí quyết khiến dân tình 'phát ham' - Ảnh 1
Vũ Thu Hoài là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Ngoài vai trò MC - biên tập viên thể thao, cô còn ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong các phim ''giờ vàng'' của VTV như Ghét thì yêu thôi, Nhà trọ Balanha, Mê cung, Mùa hoa tìm lại... 
MC Thu Hoài nhuận sắc, đẹp bất chấp đang mang thai cuối thai kì, nghe bí quyết khiến dân tình 'phát ham' - Ảnh 2

Thu Hoài lấy chồng khá muộn và chính thức thông báo mang thai con đầu lòng ở tuổi 32

Mới đây trên trang cá nhân, nữ MC chia sẻ hình đẹp rực rỡ của bản thân với lối trang điểm đậm. Khoe từng đường nét trên gương mặt, MC Thu Hoài khiến mọi người phải trầm trồ. Đặc biệt khi kết hợp cùng layout trang điểm sắc sảo, quyến rũ, mái tóc xoăn bồng bềnh, nhan sắc của cô lại càng được tôn lên nét mặn mà hơn. Đông đảo bạn bè và người hâm mộ phải dành lời khen vì mẹ bầu quá xinh đẹp.

MC Thu Hoài nhuận sắc, đẹp bất chấp đang mang thai cuối thai kì, nghe bí quyết khiến dân tình 'phát ham' - Ảnh 3

MC Thu Hoài nhuận sắc, đẹp bất chấp đang mang thai cuối thai kì, nghe bí quyết khiến dân tình 'phát ham' - Ảnh 4
Hình ảnh mới nhất của Thu Hoài khiến dân tình xuýt xoa vì quá mặn mà 

Đáng nói, ở những tháng cuối của thai kỳ, Thu Hoài cũng không tránh được việc tăng cân vù vù khiến gương mặt bị sưng. Cô cho biết bản thân đã gần chạm ngưỡng 60kg. Tuy nhiên, dù tăng cân, sự thay đổi về nhan sắc của Thu Hoài vẫn không đáng kể. Cô không hề bị "phát tướng" mà được nhận xét ngày càng nhuận sắc hơn.

MC Thu Hoài nhuận sắc, đẹp bất chấp đang mang thai cuối thai kì, nghe bí quyết khiến dân tình 'phát ham' - Ảnh 5
Dù có tăng cân, nhưng nữ MC được cho là có phần nhuận sắc hơn cả trước khi mang thai con đầu lòng

Nhiều người cho rằng, nhìn gương mặt hạnh phúc của nữ MC là đủ biết cô được chồng chăm sóc và cưng chiều như thế nào trong thời gian bầu bí. Trước đó, Thu Hoài cũng không ít lần dành lời khen cho sự quan tâm, chu đáo của ông xã.

MC Thu Hoài nhuận sắc, đẹp bất chấp đang mang thai cuối thai kì, nghe bí quyết khiến dân tình 'phát ham' - Ảnh 6

MC Thu Hoài nhuận sắc, đẹp bất chấp đang mang thai cuối thai kì, nghe bí quyết khiến dân tình 'phát ham' - Ảnh 7
Có cuộc sống hôn nhân viên mãn, được chồng yêu chiều, chăm sóc chu đáo, có thể nói đó là bí quyết giúp cô luôn trẻ trung, rạng rỡ, không bị phá tướng dù đã ở những tháng cuối thai kì

MC Thu Hoài từng khẳng định cuộc sống của cô sau khi kết hôn không có nhiều thay đổi, trừ những điều tích cực. Từ trước khi kết hôn, ông xã đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô. Khi về chung một nhà, chồng thường chia sẻ việc nhà với Thu Hoài, không ngại nấu cơm, rửa bát... Theo đó, doanh nhân Hoàng Nam luôn đồng hành cùng vợ, nhất là khoảng thờ gian bầu bì của nữ MC, thậm chí cặp đôi còn cùng nhau tập yoga.

MC Thu Hoài nhuận sắc, đẹp bất chấp đang mang thai cuối thai kì, nghe bí quyết khiến dân tình 'phát ham' - Ảnh 8

Nữ MC từng hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân:"Một chiếc chồng luôn đồng hành cùng vợ trong suốt quá trình bầu bí. Từ những tháng đầu có em bé, chồng mình đã là người tìm hiểu và nói với vợ về việc tập Yoga tốt cho mẹ bầu như thế nào. Hôm nay nhân một buổi chiều rảnh, sau khi đi chọn nội thất cho ngôi nhà mới, hai vợ chồng tới lớp Yoga luôn và chồng mình xin tập ké một buổi.”

Khi có thời gian, cặp đôi lại đi du lịch nghỉ dưỡng để làm mới cuộc sống hôn nhân. Cùng chung đam mê golf nên lên sân golf cùng nhau cũng là hoạt động thường xuyên giúp tình cảm của họ thêm mặn nồng, và đặc biệt là để ôn lại những kỉ niệm bởi đó là nơi mà câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn của cặp đôi bắt đầu. 

MC Thu Hoài nhuận sắc, đẹp bất chấp đang mang thai cuối thai kì, nghe bí quyết khiến dân tình 'phát ham' - Ảnh 9MC Thu Hoài nhuận sắc, đẹp bất chấp đang mang thai cuối thai kì, nghe bí quyết khiến dân tình 'phát ham' - Ảnh 10

Từ khóa:   hôn nhân cuộc sống hôn nhân của sao MC Thu Hoài sau kết hôn nhan sắc khi mang thai nhịp sống trẻ

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 31 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 57 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 31 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 31 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 28 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua