MC Thu Hoài nhuận sắc, đẹp bất chấp đang mang thai cuối thai kì, nghe bí quyết khiến dân tình 'phát ham'

Vũ Thu Hoài được biết đến là một trong những cái tên thành công ở lĩnh vực MC, diễn viên. Cô cũng khiến nhiều chị em phải ghen tị với cuộc sống đáng mơ ước bên người chồng điển trai, giàu có. Gần 2 năm chung nhà với doanh nhân Hoàng Nam, cặp đôi chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Dù đang ở những tháng cuối của thai kỳ, MC Thu Hoài vẫn được nhận xét đẹp mặn mà.

Mới đây trên trang cá nhân, nữ MC chia sẻ hình đẹp rực rỡ của bản thân với lối trang điểm đậm. Khoe từng đường nét trên gương mặt, MC Thu Hoài khiến mọi người phải trầm trồ. Đặc biệt khi kết hợp cùng layout trang điểm sắc sảo, quyến rũ, mái tóc xoăn bồng bềnh, nhan sắc của cô lại càng được tôn lên nét mặn mà hơn. Đông đảo bạn bè và người hâm mộ phải dành lời khen vì mẹ bầu quá xinh đẹp.

Hình ảnh mới nhất của Thu Hoài khiến dân tình xuýt xoa vì quá mặn mà

Đáng nói, ở những tháng cuối của thai kỳ, Thu Hoài cũng không tránh được việc tăng cân vù vù khiến gương mặt bị sưng. Cô cho biết bản thân đã gần chạm ngưỡng 60kg. Tuy nhiên, dù tăng cân, sự thay đổi về nhan sắc của Thu Hoài vẫn không đáng kể. Cô không hề bị "phát tướng" mà được nhận xét ngày càng nhuận sắc hơn.

Dù có tăng cân, nhưng nữ MC được cho là có phần nhuận sắc hơn cả trước khi mang thai con đầu lòng

Nhiều người cho rằng, nhìn gương mặt hạnh phúc của nữ MC là đủ biết cô được chồng chăm sóc và cưng chiều như thế nào trong thời gian bầu bí. Trước đó, Thu Hoài cũng không ít lần dành lời khen cho sự quan tâm, chu đáo của ông xã.

Có cuộc sống hôn nhân viên mãn, được chồng yêu chiều, chăm sóc chu đáo, có thể nói đó là bí quyết giúp cô luôn trẻ trung, rạng rỡ, không bị phá tướng dù đã ở những tháng cuối thai kì

MC Thu Hoài từng khẳng định cuộc sống của cô sau khi kết hôn không có nhiều thay đổi, trừ những điều tích cực. Từ trước khi kết hôn, ông xã đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô. Khi về chung một nhà, chồng thường chia sẻ việc nhà với Thu Hoài, không ngại nấu cơm, rửa bát... Theo đó, doanh nhân Hoàng Nam luôn đồng hành cùng vợ, nhất là khoảng thờ gian bầu bì của nữ MC, thậm chí cặp đôi còn cùng nhau tập yoga.

Nữ MC từng hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân:"Một chiếc chồng luôn đồng hành cùng vợ trong suốt quá trình bầu bí. Từ những tháng đầu có em bé, chồng mình đã là người tìm hiểu và nói với vợ về việc tập Yoga tốt cho mẹ bầu như thế nào. Hôm nay nhân một buổi chiều rảnh, sau khi đi chọn nội thất cho ngôi nhà mới, hai vợ chồng tới lớp Yoga luôn và chồng mình xin tập ké một buổi.”

Khi có thời gian, cặp đôi lại đi du lịch nghỉ dưỡng để làm mới cuộc sống hôn nhân. Cùng chung đam mê golf nên lên sân golf cùng nhau cũng là hoạt động thường xuyên giúp tình cảm của họ thêm mặn nồng, và đặc biệt là để ôn lại những kỉ niệm bởi đó là nơi mà câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn của cặp đôi bắt đầu.