Hot girl đời đầu Hà thành bất ngờ 'lộ' kế hoạch muốn có thêm em bé dù đã là mẹ hai con, khiến dân tình ủng hộ nhiệt tình

Nhịp sống trẻ 11/10/2022 09:30

Dù đã là mẹ hai con nhưng Huyền Baby vẫn muốn có thêm em bé nữa.

Qua nhiều năm, cái tên Huyền Baby đã không còn xa lạ gì với giới trẻ. Cô là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng nhất và cũng khiến người ta phải chú ý nhất nhì showbiz. Tuy nhiên, cô chọn cách rút lui khỏi showbiz sau khi kết hôn với một đại gia người Sài Gòn. 

Hot girl đời đầu Hà thành bất ngờ 'lộ' kế hoạch muốn có thêm em bé dù đã là mẹ hai con, khiến dân tình ủng hộ nhiệt tình - Ảnh 1
Huyền Baby - cựu hot girl Hà Nội

Sau khi kết hôn và có 2 con, người đẹp Hà thành tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình. Cô có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang với doanh nhân Quang Huy - người sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn nổi tiếng ở TP. HCM. Sau 2 lần sinh nở, hot mom cũng dừng hẳn mọi hoạt động nghệ thuật, tập trung vào chăm lo cho tổ ẩm và sự nghiệp riêng của mình. 

Hot girl đời đầu Hà thành bất ngờ 'lộ' kế hoạch muốn có thêm em bé dù đã là mẹ hai con, khiến dân tình ủng hộ nhiệt tình - Ảnh 2

Hot girl đời đầu Hà thành bất ngờ 'lộ' kế hoạch muốn có thêm em bé dù đã là mẹ hai con, khiến dân tình ủng hộ nhiệt tình - Ảnh 3
Sau khi kết hôn, người đẹp ngưng mọi hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm lo cho tổ ấm của mình và chồng đại gia

Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng vẫn khiến bao người phải trồ vì về dáng sau sinh nhanh thần tốc, “vòng nào ra vòng nấy”,  nhan sắc ngày càng thăng hạng, trẻ trung chằng cần đụng đến phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, những đường nét trên khuôn mặt của cô dường như đã có thay đổi đôi chút, không còn như trước đây mà lại trở nên sắc sảo hơn trông thấy.

Huyền Baby cũng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ về cuộc sống xa hoa, sang chảnh so với các mỹ nhân cùng thời. Người đẹp được chồng yêu chiều, anh từng tặng cô căn biệt thự có giá 80 tỷ đồng. Cô nàng cũng thường xuyên check-in ở những địa điểm du lịch nổi tiếng, đắt đỏ trong và ngoài nước.

Hot girl đời đầu Hà thành bất ngờ 'lộ' kế hoạch muốn có thêm em bé dù đã là mẹ hai con, khiến dân tình ủng hộ nhiệt tình - Ảnh 4Hot girl đời đầu Hà thành bất ngờ 'lộ' kế hoạch muốn có thêm em bé dù đã là mẹ hai con, khiến dân tình ủng hộ nhiệt tình - Ảnh 5Hot girl đời đầu Hà thành bất ngờ 'lộ' kế hoạch muốn có thêm em bé dù đã là mẹ hai con, khiến dân tình ủng hộ nhiệt tình - Ảnh 6

Huyền Baby rất ít khi chia sẻ các con trên mạng xã hội, bởi vậy mà mỗi lần xuất hiện, 2 rich kid gây chú ý với ngoại hình cực phổng phao, khoác trên người toàn đồ hiệu đắt tiền. Tuy nhiên, mới đây trên trang cá nhân, hot mom đã chia sẻ khoảnh khắc cùng các con đi du lịch nước ngoài, hot girl Huyền Baby còn bất ngờ gây chú ý khi tiết lộ về kế hoạch con cái:

"Khi các em bé lớn cũng là lúc mẹ em già đi. Tự nhiên con lớn mình lại muốn có thêm đứa bé tí nữa".

Hot girl đời đầu Hà thành bất ngờ 'lộ' kế hoạch muốn có thêm em bé dù đã là mẹ hai con, khiến dân tình ủng hộ nhiệt tình - Ảnh 7

Hot girl đời đầu Hà thành bất ngờ 'lộ' kế hoạch muốn có thêm em bé dù đã là mẹ hai con, khiến dân tình ủng hộ nhiệt tình - Ảnh 8
Huyền Baby mong muốn có thêm con để vui nhà vui cửa 

Sau khi đăng tải bài viết, ngoài những bình luận khen ngợi sắc vóc đáng ghen tị của chính chủ, dân mạng còn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình và cho rằng nếu sinh con vừa đẹp lại được chồng chiều như Huyền Baby thì chị em nào cũng muốn sinh thêm vài bé nữa. 

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Từ khóa:   Huyền Baby hotgirl nhan sắc sao Việt nhịp sống trẻ sinh con

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