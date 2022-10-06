Bà xã Mạc Văn Khoa chi mạnh tay tậu bikini thả dáng, dân tình xuýt xoa, khen ngợi

Nhịp sống trẻ 06/10/2022 12:46

Bà xã Mạc Văn Khoa khoe dáng nuột nà dù đã qua sinh nở.

Thảo Vy (Vy Pumpe) được biết đến là một người mẫu tự do và là vợ của 'thánh lầy' Mạc Văn Khoa.  Kể từ ngày về chung một nhà với nam danh hài họ Mạc, nhan sắc của cô nàng ngày càng được đánh giá là thăng hạng thấy rõ. Vốn có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng không kém phần gợi cảm. Chính nhờ lợi thế này, mà cô nàng có thể dễ dàng diện những trang phục tôn lên dáng người của mình.

Bà xã Mạc Văn Khoa chi mạnh tay tậu bikini thả dáng, dân tình xuýt xoa, khen ngợi - Ảnh 1

Bà xã Mạc Văn Khoa chi mạnh tay tậu bikini thả dáng, dân tình xuýt xoa, khen ngợi - Ảnh 2
Thảo Vy là cô gái hiện đại và thường ưa chuộng những trang phục tôn dáng

Mới đây, bà xã Mạc Văn Khoa vừa chia sẻ loạt ảnh thả dáng ở bể bơi khiến dân mạng trầm trồ. Dù đã trải qua 1 lần sinh nở nhưng Vy Pumpe đã thon gọn chẳng kém thời son rỗi.

Bà xã Mạc Văn Khoa chi mạnh tay tậu bikini thả dáng, dân tình xuýt xoa, khen ngợi - Ảnh 3Bà xã Mạc Văn Khoa chi mạnh tay tậu bikini thả dáng, dân tình xuýt xoa, khen ngợi - Ảnh 4

Bà xã Mạc Văn Khoa chi mạnh tay tậu bikini thả dáng, dân tình xuýt xoa, khen ngợi - Ảnh 5
Dù đã trải qua một lần sinh nở nhưng nhan sắc của Thảo Vy được cho là mặn mà và có phần gợi cảm hơn trước

Không chỉ gây chú ý bởi body nuột nà, nảy nở hơn sau khi sinh, cô nàng còn khiến dân tình phải ngàng khi biết giá trị thực của set bikini cô nàng diện trong ảnh. 

Được biết, set đồ này nằm trong bộ sưu tập Homewear & Lingerie (đồ mặc nhà và đồ lót) của Dior với giá khoảng 90 triệu đồng. Khác với những chiếc áo lót thông thường, bralette với đặc tính không gọng, vừa vặn với phần ngực của bạn, ôm sát đường nét vòng 1 nhưng vẫn mang đến sự thoải mái và quyến rũ. Thiết kế đơn giản này, được nhiều người yêu thích bởi cảm giác "mặc như không" mà nó mang lại. 

Bà xã Mạc Văn Khoa chi mạnh tay tậu bikini thả dáng, dân tình xuýt xoa, khen ngợi - Ảnh 6

Dù khoe được làn da trắng, cùng vóc dáng nuột nà nhưng Vy Pumpe hài hước xin dân tình "thông cảm cho sự lép lâu năm của mình", quả là vợ của 'thánh lầy', cô nàng đã khiến dân tình được phen bật cười ngả nghiêng. 

Bà xã Mạc Văn Khoa chi mạnh tay tậu bikini thả dáng, dân tình xuýt xoa, khen ngợi - Ảnh 7

Dù không có vòng 1 sexy nhưng bà xã Mạc Văn Khoa khi diện đồ bơi vẫn toát lên vẻ vẫn năng động và quyến rũ. 

Là vợ của người nổi tiếng, không thể tránh khỏi những ý kiến trái chiều từ dư luận. Tuy nhiên, cả Thảo Vy và Mạc Văn Khoa đã cùng nhau vượt qua để có cuộc sống hạnh phúc như hiện tại. Mạc Văn Khoa từng cho biết: “Vy chính là cô gái đã cùng tôi vượt qua tất cả những khó khăn, áp lực từ những ngày Khoa không có gì trong tay cho đến tận bây giờ. Tôi rất trân trọng mối tình này”.

Bà xã Mạc Văn Khoa chi mạnh tay tậu bikini thả dáng, dân tình xuýt xoa, khen ngợi - Ảnh 8
Người đẹp luôn là hậu phương vững chắc cùng chồng vượt qua mọi khó khăn  
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