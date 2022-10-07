Diện đủ kiểu bikini khoe dáng nóng bỏng, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đầu tiên khiến dân tình xuýt xoa 'hết nước chấm'

Nhịp sống trẻ 07/10/2022 13:28

Hoài Sa ngày càng nữ tính, thân hình mềm mại, chuẩn vòng nào ra vòng đấy, cân mọi loại bikini.

Bùi Đình Hoài Sa sinh năm 1991 tại An Giang, được cha mẹ đặt tên là Bùi Hải Sơn. Dẫu vậy, từ hồi học mẫu giáo cậu bé đã cảm thấy rất rõ mình là một bé gái. Cô không thích chơi các trò mạnh bạo của con trai mà chỉ thích búp bê và mặc quần áo nữ giới. Cha mẹ sớm nhận thấy sự khác biệt này, nhưng không la mắng, vẫn yêu thương nuôi dạy bình thường.

Diện đủ kiểu bikini khoe dáng nóng bỏng, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đầu tiên khiến dân tình xuýt xoa 'hết nước chấm' - Ảnh 1
Hoài Sa sớm ý thức được việc giới tính của bản thân không giống những bạn trai khác

Để được sống thật với giới tính, Hoài Sa từng bị người đời kỳ thị, trẻ con lấy đá ném vào người. Và, để có tiền thay đổi ngoại hình và trang trải cuộc sống, Hoài Sa từng phải làm phục vụ quán bar. Hiện tại, cô là người mẫu tự do, thường xuyên xuất hiện trên những sàn runway lớn trong nước.

Diện đủ kiểu bikini khoe dáng nóng bỏng, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đầu tiên khiến dân tình xuýt xoa 'hết nước chấm' - Ảnh 2

Diện đủ kiểu bikini khoe dáng nóng bỏng, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đầu tiên khiến dân tình xuýt xoa 'hết nước chấm' - Ảnh 3
Để được sống thật với giới tính, cô đã trải qua không biết bao nhiêu thị phi, chịu đựng những lời dèm pha, chế giễu của mọi người xung quanh.

Tên tuổi của cô nàng được nhiều biết đến sau khi tham dự thuộc thi Miss Beauty - Hoa hậu Chuyển giới 2015 và giành chiến thắng. Cô cũng được xem là hoa hậu chuyển giới đầu tiên tại Việt Nam, được cộng đồng LGBT công nhận.  Năm 2018, Hoài Sa đoạt giải Á quân 2 tại cuộc thi Miss International Queen Vietnam - Chinh phục Hoàn mỹ (tiền thân của Đại sứ Hoàn Mỹ). Năm 2019, Hoài Sa tham dự cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế tại Thái Lan, lọt top 12 chung cuộc. 

Diện đủ kiểu bikini khoe dáng nóng bỏng, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đầu tiên khiến dân tình xuýt xoa 'hết nước chấm' - Ảnh 4

Diện đủ kiểu bikini khoe dáng nóng bỏng, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đầu tiên khiến dân tình xuýt xoa 'hết nước chấm' - Ảnh 5
Năm 2015, cô vinh dự dành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới năm 2015 và là Hoa hậu chuyển giới đầu tiên của Việt Nam.

Là người được công chúng quan tâm yêu mến, cô nàng luôn nổ lực hết mình trong mọi việc. Để duy trì công việc người mẫu, Hoài Sa tích cực tập luyện và kết hợp chế độ ăn khoa học để dáng thon thả lên từng ngày. Nhờ vậy, mỗi khi xuất hiện, cô luôn khiến dân tình phải trầm trồ vì sắc vóc trẻ trung hơn, thân hình cũng săn chắc hơn trước đây. 

Diện đủ kiểu bikini khoe dáng nóng bỏng, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đầu tiên khiến dân tình xuýt xoa 'hết nước chấm' - Ảnh 6

Được biết, ngoài việc tiêm hóc môn nữ theo chỉ định để cơ thể mềm mại hơn thì Hoài Sa áp dụng phương pháp tập luyện phù hợp với thể trạng. Cô chọn cách đi bộ để cơ thể được vận động, đốt calo, chuyển hoá năng lượng. Cô thường dành khoảng 30 phút mỗi ngày để yoga và ngồi thiền. 

Diện đủ kiểu bikini khoe dáng nóng bỏng, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đầu tiên khiến dân tình xuýt xoa 'hết nước chấm' - Ảnh 7

Cô sở hữu vòng eo con kiến, phẳng lỳ, với chiều cao 1,72m cùng số đo 3 vòng 87-56-90cm, người đẹp chuyển giói khiến nhiều chị em cũng phải ganh tị. Hoài Sa thường xuyên khoe dáng gợi cảm trong những set đồ bơi hai mảnh quyến rũ, tôn dáng, cô nàng dễ dàng cân mọi kiểu bikini từ kín đáo, đến hở bạo. 

Diện đủ kiểu bikini khoe dáng nóng bỏng, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đầu tiên khiến dân tình xuýt xoa 'hết nước chấm' - Ảnh 8Diện đủ kiểu bikini khoe dáng nóng bỏng, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đầu tiên khiến dân tình xuýt xoa 'hết nước chấm' - Ảnh 9Diện đủ kiểu bikini khoe dáng nóng bỏng, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đầu tiên khiến dân tình xuýt xoa 'hết nước chấm' - Ảnh 10Diện đủ kiểu bikini khoe dáng nóng bỏng, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đầu tiên khiến dân tình xuýt xoa 'hết nước chấm' - Ảnh 11 

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